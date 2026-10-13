Uno de cada cinco jóvenes endeudados tiene al menos un préstamo en mora con una billetera virtual

REUTERS/Francisco Loureiro

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En un contexto en que la irregularidad en los créditos se mantiene elevada, el 19,4% de los deudores jóvenes registra por lo menos una línea de deuda morosa con una fintech, frente al 7,9% que presenta atrasos con entidades bancarias. La diferencia convierte a los jóvenes en el único grupo etario en el que las plataformas financieras superan a los bancos en la proporción de clientes con deudas impagas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el indicador ubica a los jóvenes como el único grupo etario en el que las entidades financieras tecnológicas concentran una mayor proporción de deudores en mora que los bancos. Entre ese segmento, el 7,9% tenía al menos una deuda impaga con entidades bancarias.

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El sistema financiero acumuló 5.715.202 personas con deudas morosas, una cifra equivalente al 12% de la población, de acuerdo con el relevamiento. Los bancos y las fintech reunieron la mayor cantidad de casos.

Deudores morosos por rango de edad y tipo de entidad acreedora

La deuda morosa con fintech pierde peso a medida que aumenta la edad de los clientes. El informe señala que la relación se invierte en los grupos de mayor edad, donde los bancos reúnen más deudores con atrasos que las plataformas financieras.

En la franja de 15 a 20 años, se registraron 53.445 casos de mora en fintech, frente a 21.669 en bancos. El total de deudores morosos de ese grupo alcanzó las 95.825 personas.

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Entre quienes tienen de 21 a 35 años, los bancos concentraron 905.007 deudores morosos y las fintech, 667.055. El segmento fue el de mayor volumen, con 2.188.442 personas con al menos una deuda en mora dentro del sistema.

Los bancos acumularon 2.468.367 registros de deudores morosos, seguidos por las fintech, con 1.533.434. Las otras emisoras de tarjetas sumaron 1.261.470 casos y las entidades financieras no bancarias, 804.697.

En el tramo de 36 a 50 años hubo 922.075 deudores morosos en bancos y 557.217 en fintech. Para las personas de 51 a 65 años, las cifras descendieron a 429.878 y 206.194, respectivamente.

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Entre quienes tienen de 21 a 35 años, los bancos concentraron 905.007 deudores morosos y las fintech, 667.055 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mayores de 66 años, los bancos registraron 189.738 casos de mora, mientras que las fintech reunieron 49.523. El total de deudores morosos de ese grupo fue de 404.903.

Cabe destacar que en julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos una deuda en mora, frente al 31,73% entre quienes tienen entre 30 y 44 años y al 23,05% en el grupo de 45 a 59 años. La proporción baja al 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y al 14,47% entre quienes tienen 75 años o más.

Además, ese mismo mes 882.173 deudores tenían compromisos transferidos a empresas de cobranza, una cifra que crece con fuerza desde mediados de 2025. Once entidades concentran estas carteras, que representan el 9,6% de las líneas de crédito en mora y el 3,6% del monto total, y alcanzan al 15% de los deudores morosos. El IAG advierte que estas agencias pueden recurrir a prácticas de presión y hostigamiento para recuperar las deudas.

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El Centro de Estudios para la Ciudad incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

“El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó el director del centro, Mariano Almeyda, en diálogo con Infobae en Vivo.

“Se puede refinanciar reiteradamente o hacerlo una sola vez, pero siempre se estará condicionado a la imposibilidad de generar más ingresos para cancelar la deuda refinanciada”, sostuvo.

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