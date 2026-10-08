Dólar hoy: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de octubre

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Las pymes perdieron 181.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023: desaparecen casi 200 empleos por día El sector continúa golpeado por la crisis y se acelera el deterioro laboral. En el mismo período, cerraron más de 31.000 pequeñas y medianas empresas

Los alquileres en CABA subieron 1,3% en septiembre: cuánto cuesta un dos ambientes en cada barrio Se trata del menor aumento mensual en lo que va de 2026. Cuáles son los precios de venta

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país pese a la rueda negativa de Wall Street Los indicadores de Nueva York caen frente a una suba de 4% para el petróleo, dato que incrementa la preocupación por la inflación. El S&P Merval gana 0,9% y los ADR rebotan hasta 3%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre y acumuló un 32,9% en los últimos doce meses El índice porteño mostró una leve aceleración respecto de agosto, cuando había sido de 1,7%. Cuáles fueron los rubros que registraron los mayores aumentos