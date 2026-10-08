Economía

Dólar hoy: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de octubre

El billete al público sigue a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.555. El BCRA compró ayer USD 45 millones

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13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido sin variantes, a $1.540 para la venta en el Banco Nación, en el quinto día en esta cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.418,78 para la venta y $1.369,28 para la compra. El dólar bue es ofrecido a $1.555 para la venta.

13:05 hsHoy

El Banco Central acelera el ritmo de compra de dólares, pero los pagos de deuda limitan la acumulación de reservas

Tras las charlas con los técnicos del FMI, el BCRA agilizó las adquisiciones de divisas, pero aún no logra retener buena parte por los pagos de deuda. La falta de colocaciones en el mercado local suma presión

El Banco Central aceleró con las compra de reservas luego de las conversación con los técnicos del FMI. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)
El Banco Central aceleró con las compra de reservas luego de las conversación con los técnicos del FMI. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

Tras la finalización de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, en la que se revisaron las metas del primer semestre y la evolución del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de divisas. Sin embargo, analistas privados alertaron que la entidad todavía no logra retener gran parte de las adquisiciones en sus reservas por los vencimientos de deuda que debe afrontar.

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13:04 hsHoy

El BCRA compró USD 45 millones

El BCRA compró el miércoles USD 45 millones en el mercado, el 10,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en once millones, a 49.134 millones de dólares.

13:04 hsHoy

El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de las bandas es la más amplia en un año y medio

La divisa mayorista cedió a $1.517, a pesar de una caída en el monto de operaciones. Al público continuó a $1.540 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista quedó a 410 pesos del techo de las bandas cambiarias.
El dólar mayorista quedó a 410 pesos del techo de las bandas cambiarias.

Mientras que el volumen de negocios en el mercado mayorista exhibe cierta reducción respecto de las sesiones de agosto y septiembre -con USD 420,3 millones en el segmento de contado-, el dólar operó con ligera baja de tres pesos o 0,2%, a 1.517 pesos.

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13:04 hsHoy

El Gobierno reglamentará este viernes Inocencia Fiscal 2: cuáles son los cambios clave

El 9 de octubre se va a publicar en el Boletín Oficial la Ley y la normativa. Los contadores están pendientes a la definición de qué podrán hacer quienes adhirieron al régimen general de Ganancias, el cálculo de discrepancia significativa y cómo aplica el “tapón fiscal”

El Gobierno va a avanzar con la reglamentación de Inocencia Fiscal II está semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno va a avanzar con la reglamentación de Inocencia Fiscal II está semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo viernes 9 de octubre, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial la promulgación y la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II, según dijeron fuentes oficiales a este medio. Los contadores esperan conocer la letra chica de la iniciativa, con la que el oficialismo buscará dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los dólares del colchón y eso ayude a la reactivación económica que busca el ministro de Economía, Luis Caputo.

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