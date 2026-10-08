Dólar hoy: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 8 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido sin variantes, a $1.540 para la venta en el Banco Nación, en el quinto día en esta cotización. El BCRA informó que en las entidades financieras, el dólar minorista promedió $1.418,78 para la venta y $1.369,28 para la compra. El dólar bue es ofrecido a $1.555 para la venta.
Tras la finalización de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, en la que se revisaron las metas del primer semestre y la evolución del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró el ritmo de compra de divisas. Sin embargo, analistas privados alertaron que la entidad todavía no logra retener gran parte de las adquisiciones en sus reservas por los vencimientos de deuda que debe afrontar.
El BCRA compró USD 45 millones
El BCRA compró el miércoles USD 45 millones en el mercado, el 10,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en once millones, a 49.134 millones de dólares.
Mientras que el volumen de negocios en el mercado mayorista exhibe cierta reducción respecto de las sesiones de agosto y septiembre -con USD 420,3 millones en el segmento de contado-, el dólar operó con ligera baja de tres pesos o 0,2%, a 1.517 pesos.
El próximo viernes 9 de octubre, el Gobierno publicará en el Boletín Oficial la promulgación y la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II, según dijeron fuentes oficiales a este medio. Los contadores esperan conocer la letra chica de la iniciativa, con la que el oficialismo buscará dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los dólares del colchón y eso ayude a la reactivación económica que busca el ministro de Economía, Luis Caputo.