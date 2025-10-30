Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de octubre

El dólar al público se mantiene ofrecido a $1.460 para la venta en el Banco Nación

13:09 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público cerró el miércoles a $1.460 para la venta en el Banco Nación, con baja de 35 pesos o 2%, mientras que el Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.464,40 para la venta (baja de 23,36 pesos o 1,6%) y a $1.411,48 para la compra.

13:09 hsHoy

El dólar blue, a 1.460 pesos

El dólar blue finalizó negociado el miércoles con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta, el mismo precio de la divisa en el Banco Nación. Por la mañana el blue llegó a negociarse a 1.450 pesos.

13:06 hsHoy

Cómo impactará en la Argentina la baja de la tasa de interés de la FED

La entidad redujo la tasa de referencia en los EEUU a un rango de entre el 3,75% y el 4%. Los analistas prevén un nuevo recorte para diciembre

Los mercados mundiales descontaron una nueva baja en las tasas de la Fed.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) finalizó este miércoles la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el encuentro de los altos directivos de la autoridad monetaria de los EEUU donde se definió un nuevo recorte en la tasa de referencia.

13:05 hsHoy

El dólar retrocedió 2% y cerró a $1.460 tras el mensaje del BCRA sobre compra de reservas

La divisa cayó 35 pesos y se vendió a $1.460 en el Banco Nación. En el mercado mayorista bajó a $1.436 y quedó a 59 pesos del techo de las bandas

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar mayorista quedó 4% debajo del techo de las bandas cambiarias.

El dólar retomó la baja en todas las franjas del mercado y en la plaza mayorista se percibió una menor demanda, ambos indicadores de que las bandas cambiarias pueden mantenerse en un contexto más distendido y con el resultado electoral ya definido a favor del Gobierno.

