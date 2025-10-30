Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de octubre

El dólar retomó la baja en todas las franjas del mercado y en la plaza mayorista se percibió una menor demanda, ambos indicadores de que las bandas cambiarias pueden mantenerse en un contexto más distendido y con el resultado electoral ya definido a favor del Gobierno.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) finalizó este miércoles la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el encuentro de los altos directivos de la autoridad monetaria de los EEUU donde se definió un nuevo recorte en la tasa de referencia.

El dólar blue finalizó negociado el miércoles con una baja de diez pesos o 0,7%, a $1.460 para la venta, el mismo precio de la divisa en el Banco Nación. Por la mañana el blue llegó a negociarse a 1.450 pesos.

El dólar al público cerró el miércoles a $1.460 para la venta en el Banco Nación, con baja de 35 pesos o 2%, mientras que el Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.464,40 para la venta (baja de 23,36 pesos o 1,6%) y a $1.411,48 para la compra.

Últimas noticias

