Locos por las camionetas: por qué en Argentina 1 de 4 cuatro vehículos nuevos que se venden es una pick-up

Argentina es un país “picapero”, dicen los fabricantes de automóviles nacionales. Y tienen razón. Hay un fuerte componente de tradición, gusto y uso, por el cual probablemente sean pocos casos en el mundo donde se venden tantas camionetas.

Sin embargo, también hay una especie de moda que las incorporó como auto familiar para un uso casi exclusivamente urbano o para viajes hacia destinos donde no es necesario un 4x4, y así, las grandes ciudades se han llenado de pick-ups hasta el punto de complicar el tránsito vehicular y provocar situaciones como las de algunas playas de estacionamiento que exhiben letreros indicando que no se aceptan camionetas (o se les cobra bastante más).

“En Argentina las pick-up son aspiracionales y eso ocurre en muchos países. Hay un deseo por tener una pick-up. Las de media tonelada están a mitad de camino con las de una tonelada y entonces es ‘tu primer pick-up’. Y después, por la versatilidad que te da, porque tenés un vehículo de cinco plazas, que tiene exactamente el mismo confort que cualquier SUV, pero además te ofrece la posibilidad de cargarlo atrás, de salir a paseos al aire libre y poder cargarle muchas más cosas. Creo que la gente quiere, sobre todo después de la pandemia, tener una vida más aventurera, más off-road, y que mejor que una pick-up para eso”, le dijo Pablo Sibilla, CEO y presidente de Renault Argentina a Infobae un año atrás, cuando comenzaba a hablar del proyecto de la camioneta para la planta Santa Isabel.

Lo que hay que tratar de entender es si realmente es sólo una moda o a esto se debe sumar una circunstancia impositiva muy particular para este tipo de vehículos que se ha extendido en el tiempo y parece instalada definitivamente, y que ha motivado a que cada día haya más fabricantes que tomen el camino de producir o importar pick-ups en lugar de automóviles o los populares SUV. Las camionetas, al igual que los furgones de carga, pagan el 10,5% de IVA en lugar del 21%, y no se ven afectadas por el impuesto interno conocido como impuesto a los autos de lujo que sí pagan los otros tipos de autos.

Esta semana, durante la presentación de la cuarta generación del SUV-C Tucson, el CEO de Hyundai Motor Argentina, Ernesto Cavicchioli, volvió a hablar del tema con una perspectiva orientada en otra dirección.

“Mucha gente se va a la pick-up porque no paga impuesto interno y paga el IVA 10,5%. Y las usan como reemplazo de los SUV. Si son un producto que tiene sus ventajas, no es un reemplazo directo. Hay también una especie de link entre el impuesto interno y las pick-ups, porque son las que están exentas. Se las está defendiendo con el impuesto interno y la rentabilidad del que las fabrica está ahí. Esa rentabilidad puede incluso subsidiar a otros modelos”, señaló Cavicchioli.

“Cuando salió el impuesto interno, todos decían debía terminar. Ahora ya no se escucha tanto esa voz. Quedamos algunos peleando por la eliminación total porque en sus dos escalas impacta un 25% en la primera y un 54% en la segunda. El auto que cae en esa segunda escala, cae en la ‘zona de la muerte’. No se puede vender por la carga impositiva que tiene”, señaló el CEO, para terminar diciendo que “todo esto se tiene que terminar. Cuándo será sólo lo sabe el Gobierno, pero creo que va a quedar todavía un tiempo más”.

Pero además, durante los años 2022 y 2023, en los que la política del Estado argentino de administrar las importaciones de vehículos bajo la explicación de la falta de dólares en el Banco Central, las terminales que producen camionetas localmente tuvieron un mercado de vehículos de media y alta gama muy acotado como competencia, lo que permitió que crecieran las ventas de pick-ups hasta valores inusuales.

En julio de 2022, las camionetas medianas, de las cuales se fabrican cinco modelos en Argentina, tuvieron el 18,7% del total de los vehículos nuevos vendidos en la red de concesionarios oficiales. En diciembre de 2022 ese porcentaje subió al 25,3%, es decir que uno de cada cuatro autos 0km que se vendió en Argentina era una camioneta de una tonelada. En julio de 2023, en plena crisis económica y de restricciones de importaciones, ese porcentaje bajó al 22% pero seguía siendo muy elevado, y en diciembre de 2023 llegó al pico máximo y excepcional del 34,9% del total del mercado. Con la nueva política de apertura de las importaciones, en julio de 2024, el porcentaje de camionetas medianas volvió a valores similares a los del año pasado, con un 22%, algo que se ha repetido en agosto cuando fue del 21,6% del total del mercado.

El mercado de camionetas en Argentina

Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan y Renault fabrican una camioneta mediana en sus plantas locales, y en casi todos los casos ese es el vehículo que más venden en el mercado interno y el de exportaciones. Por si eso no fuera suficiente, Stellantis acaba de anunciar una inversión de USD 385 millones en Córdoba que sólo falta confirmar oficialmente, pero se sabe que será para producir la única camioneta que le falta al grupo industrial, presente con Fiat y RAM en la gama baja, compacta y full size, es decir, la pick-up de una tonelada de carga que probablemente tenga distintas marcas de acuerdo a los mercados a los que se destinará además de Argentina.

También en una semana habrá un nuevo anuncio de otro producto del segmento. Será el que haga Renault Argentina, y si bien no hay confirmación oficial, no es muy difícil imaginar que se trata de la promocionada pick-up compacta presentada el año pasado como Concept Niágara en Brasil, pero que se fabricará en Santa Isabel. A este proyecto, se uniría su socio en Córdoba, Nissan, aunque la marca todavía no habla del tema.

Si a esto le sumamos las dos camionetas que llegan desde Brasil importadas por General Motors, la prestigiosa S-10 que pronto recibirá un restyling y la compacta Montana que se lanzó en 2023, más todas las camionetas que llegan desde Brasil y otros países como México, para completar el portafolios de Ford, Volkswagen y Fiat, la oferta de estos vehículos es verdaderamente la más variada del mercado automotor argentino.

Toyota es la marca líder en venta de camionetas a través de Hilux, que comenzó a fabricarse en Zárate en 1997

En el segmento de las camionetas medianas actualmente son seis modelos: Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Chevrolet S-10. Si Stellantis suma uno o dos de su proyecto PK1, serían siete u ocho en total.

En las camionetas compactas actualmente hay siete ofertas con algunas diferencias entre sí: Fiat Toro, RAM Rampage, Renault Oroch, Ford Maverick y Chevrolet Montana por un lado, como las medianas y grandes dentro de las compactas o autoportantes. Y en una subdivisión, las más pequeñas Fiat Strada y Volkswagen Saveiro. A ellas se sumarían las nuevas Renault y Nissan próximas a anunciarse con lo que serían nueve en total.

Finalmente están las Full Size que llegan desde Estados Unidos y que por el momento son las RAM 1500 y 2500, y las Ford Ranger Raptor y F-150. Si General Motors confirma la llegada de Silverado, habrá cinco camionetas adicionales al mercado, con lo que el total llegaría a 22 alternativas de camionetas entre todos los tamaños y motorizaciones.