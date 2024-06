La advertencia al Gobierno de Axel Kicillof sobre el RIGI para el GNL: “No puede estar sujeto a disputas ideológicas”

Detalle de las banderas de Argentina y de la petrolera YPF, en una fotografía de archivo. EFE/Leo La Valle

“Sin el RIGI no hay GNL”. El mensaje, tan conciso como contundente, corresponde al presidente de YPF, Horacio Marín, y el destinatario es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

De cara al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados, tras los cambios aprobados por el Senado, el ejecutivo de la petrolera le advirtió al titular del Gobierno bonaerense que si no adhiere al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, la planta de gas natural licuado que se proyecta construir junto a Petronas, para potenciar la exportación del gas de Vaca Muerta, se instalará en Río Negro.

Marín emitió estas declaraciones el lunes en una entrevista con Carlos Pagni en LN+. De esta forma intervino en el conflicto entre Kicillof, que promueve la instalación de la planta en Bahía Blanca, y su par rionegrino, Alberto Weretilneck, cuya intención es que la iniciativa se traslade a Punta Colorada, donde YPF proyecta la construcción de un puerto.

Horacio Marín, presidente de YPF

“Para que pongan esos miles de millones de dólares en Argentina y no en otro país necesitaban que sea rentable a bajos precios. Sin el RIGI, a 8 dólares por millón de BTU, no era rentable. Por lo tanto esos capitales no venían a la Argentina”, explicó el presidente de YPF, quien reveló que desde la petrolera se le envió una “carta oficial” a ambos gobiernos -y que él personalmente habló con los dos gobernadores- detallando los “tres puntos que son incentivos económicos para el proyecto y cuatro puntos de ayudas en permisos”.

“A su vez, Gustavo Gallino, que es el ingeniero que hizo el Gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, vino a trabajar conmigo como vicepresidente de infraestructura. Él ahora encontró una ventaja para ver dónde hacer los gasoductos y en qué lugares y ahorros para el proyecto”, agregó dando a entender la ventaja en favor de Punta Colorada por sobre Bahía Blanca.

Si bien, Marín no descartó a nadie, aclaró que si Buenos Aires no adhiere al RIGI no hay forma de que el proyecto se haga en Bahía Blanca. “Obviamente tienen que adherir al RIGI. Si no adhieren al RIGI ya se terminó la discusión. Si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, irá a la provincia que adhiera al RIGI. Es obvio, ¿Quién va a poner la plata si no?”, manifestó.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

“Cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que está la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, le voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro”, sentenció el ejecutivo de la compañía.

Las palabras de Marín fueron respaldadas por el bloque de Senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, quienes señalaron: “La planta de gas licuado tiene que estar en la Provincia”. El desarrollo de la misma “debe ser una política de Estado para potenciar el desarrollo productivo de la región y beneficiar a miles de familias bonaerenses”.

A través de una serie de tuits, los legisladores libertarios expresaron -en sintonía con el titular de YPF- que “es necesario que la Provincia adhiera al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones tal como lo prevé la Ley Bases”.

“El crecimiento de la Provincia no puede estar sujeto a disputas ideológicas con el Gobierno Nacional. Es un momento clave para tomar decisiones pensando en los bonaerenses”, concluyó LLA en su cuenta de X.

El proyecto que nació en el gobierno de Alberto Fernández tiene plena continuidad en éste. Se trata de la posible mayor obra de infraestructura de la historia argentina que permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones. La intención de Marín es que se sumen todas las empresas locales y la previsión de YPF es que el RIGI sea sancionado a principios de julio.

Quien reaccionó en contra de las declaraciones de Marín fue el ex diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez: “¿Quién es el Presidente de YPF, Horacio Marín, para apretar públicamente a la Provincia de Buenos Aires? El señor dice que si la Provincia no adhiere al RIGI, entonces ‘se terminó la discusión’. Y agrega que si Buenos Aires no adhiere, las inversiones para la licuefacción del gas de Vaca Muerta no irán a Bahía Blanca sino ‘a la provincia que adhiera al RIGI, es obvio’”.

“El Presidente de YPF no tiene ninguna competencia, ni legitimidad para definir de antemano a dónde irán las inversiones, pero es evidente que está ejerciendo una bruta e ilegal presión política para que la Provincia de Buenos Aires se subordine a las políticas del Presidente Javier Milei”, denunció Rodríguez. “Esta circunstancia hace opaco, arbitrario y amañado todo el proceso. Es grave”, alertó en su cuenta de X.