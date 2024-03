Un funcionario clave del Tesoro de EEUU llegó a la Argentina para dialogar sobre las reformas de Milei

Un importante funcionario del Tesoro de EEUU llegó al país para dialogar sobre las reformas de Milei REUTERS/Carla Carniel

El Tesoro de Estados Unidos envió a uno de sus principales funcionarios a la Argentina para dialogar con el gobierno de Javier Milei y el sector privado sobre las reformas encaradas y las que están pendientes.

Según informó el departamento que conduce Janet Yellen, “el Subsecretario de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro de EE.UU., Brent Neiman, viajará a Buenos Aires, Argentina, del 13 al 15 de marzo para reunirse con representantes oficiales y del sector privado, así como con representantes de instituciones financieras internacionales”.

Es un funcionario clave en la relación entre el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y llega en el momento en el que el Gobierno manifestó la posibilidad de que se negocie un nuevo programa con el organismo multilateral para reforzar las reservas del Banco Central y poder abrir el cepo en algún momento de este año.

“Durante su visita, Neiman hablará sobre los esfuerzos de estabilización macroeconómica realizados hasta la fecha por la administración Milei y sobre las reformas adicionales propuestas”, indicó el organismo desde Washington.

Previamente, Neiman fue Consejero del Secretario del Tesoro y actualmente “se ocupa de una amplia variedad de prioridades económicas internacionales, incluida nuestra respuesta a la brutal guerra de Rusia en Ucrania, cuestiones de deuda transfronteriza, gobernanza y programas del FMI, regulación y supervisión financiera mundial, activos digitales y pagos transfronterizos, y cuestiones bilaterales clave con diversos países”.

Brent Neiman, subsecretario del Tesoro, en Buenos Aires

Antes de sumarse al Tesoro fue profesor de Economía Edward Eagle Brown en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, dedicado a la macroeconomía, las finanzas y el comercio internacional.

Yellen y Caputo en el G20 REUTERS/Carla Carniel/File Photo

Fue uno de los fundadores del Global Capital Allocation Project y director de la Iniciativa sobre Economía Internacional del Instituto Becker Friedman y codirector de la Iniciativa para los Mercados Mundiales de Chicago Booth. También fue analista de finanzas internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y trabajó en la Reserva Federal de Chicago, en McKinsey and Company y en el McKinsey Global Institute. Por otra parte, se desempeñó como investigador asociado en el National Bureau of Economic Research, investigador en el Center for Economic Policy Research y editor asociado de The American Economic Review.

Su llegada se produce a pocos días del pronunciamiento de dos figuras relevantes de la política económica de Estados Unidos respecto de la Argentina, con un mensaje tajante: apoyo a las reformas y pedido para que se proteja a los sectores más vulnerables en esta transición de una economía cerrada a un modelo más ligado al mercado.

Los mensajes previos

Por un lado, la segunda del Fondo, Gita Gopinath, estuvo en Buenos Aires, donde se reunió con el presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, además de dialogar con empresarios y analistas sobre los desafíos pendientes en un complejo contexto de alta inflación y recesión.

Gita Gopinath y Javier Milei Reuters

“En mis reuniones con el Presidente Javier Milei y su equipo económico (el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Presidente del BCRA, Santiago Bausili), reconocí los importantes esfuerzos realizados para restaurar la estabilidad macroeconómica mediante el establecimiento de un sólido anclaje fiscal. Las medidas iniciales están empezando a dar fruto, aunque el camino por recorrer sigue siendo difícil. Será necesaria una política monetaria y cambiaria coherente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de forma duradera, reconstituir las reservas y reforzar la credibilidad”, agregó Gopinath.

De todos modos afirmó que, “dados los costos de estabilización a corto plazo, es esencial realizar esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones, así como garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras. Trabajar de forma pragmática para conseguir apoyo social y político también es fundamental para garantizar la durabilidad y eficacia de las reformas”.

Por otro, Caputo se reunió con Yellen en la cumbre de ministros de finanzas del G20 en San Pablo, al igual que el resto de los funcionarios de este foro.

La funcionaria de la Casa Blanca apoyó el plan económico del gobierno de Javier Milei y pidió que el ajuste fiscal proteja “a los más vulnerables”, un elemento que consideró de “vital importancia”.

“La administración Milei ha heredado una difícil tarea de estabilización, pero ya ha dado algunos pasos importantes para restaurar la sostenibilidad fiscal, ajustar el tipo de cambio y combatir la inflación. Felicito al ministro Caputo por su liderazgo durante este período. No hay duda de que este ha sido y seguirá siendo un período de transición económica difícil para el pueblo argentino. Proteger a los más vulnerables durante esta transición será un desafío, pero es de vital importancia”, destacó Yellen en un comunicado tras la reunión.

Ayer, Caputo mencionó la posibilidad de ensanchar el programa vigente con uno más ambicioso. “Con el Fondo estamos hablando. El Fondo está abierto a un nuevo programa y si dentro de un nuevo programa fuera razonable dar algo más de plata, están abiertos también. Estamos recién empezando a hablar de esto, o sea que es algo prematuro pero es ese el escenario”, explicó el ministro en la Amcham Summit.

En el mismo ámbito, el embajador Marc Stanley también ratificó la línea discursiva de la administración demócrata: “Estados Unidos está muy interesado en las reformas económicas, pero nos preocupa el impacto en los más vulnerables”. Habrá que esperar para ver cómo se traduce esta búsqueda del equilibrio entre el ajuste y la protección de los sectores más pobres, con más recursos de los bancos multilaterales y más acción de parte del Gobierno.