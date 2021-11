Cómo ganarse un Tesla en la Argentina: el insólito sorteo que lanzó una tienda online

El Cybertruck de Tesla se exhibe en el Meatpacking District de Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 8 de mayo de 2021. REUTERS

Una tienda online que opera en la Argentina lanzó un insólito sorteo. Luego de fin de año rifará un Tesla Cybertruck, la camioneta futurista de la empresa fabricante de vehículos eléctricos que todavía no se puede adquirir en el país, entre clientes y personas que se anoten para participar en redes sociales .

La empresa, que se especializa en ventas de productos importados para su entrega en el país, optó por una estrategia de promoción poco ortodoxa con la intención de sumar usuarios a su app.

La participación en el sorteo del Tesla será para personas que sigan una serie de instrucciones en redes sociales y, además, otorgará más chances a quienes compren en el portal.

La promoción está disponible para Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, y pueden participar mayores de 18 años.

El precio base de un Tesla Cybertruck en los Estados unidos con un solo motor y tracción trasera es de USD 39.900

Según explicó la empresa organizadora, el sorteo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y “no exige obligación de compra para participar, pero cada compra de cualquier valor en el sitio suma 10 chances extra”.

El Cybertruck de Tesla no es un animal fácil de encontrar. Con decenas de miles de pedidos, la empresa todavía no ha podido sacar al mercado a la primera unidad. Originalmente, el plan era que la camioneta con apariencia de vehículo espacial empezara a entregarse a fines de este año, pero los expertos están corriendo la fecha de llegada de la camioneta a 2022. Tres años después de que fuera anunciado por Tesla.

El precio base de un Tesla Cybertruck en los Estados unidos con un solo motor y tracción trasera es de USD 39.900, sin incluir los gastos de envío. La versión de doble motor y tracción total comienza en USD 49.900 dólares y el Cybertruck de triple motor y tracción total cuesta 69.900 dólares.

El CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, presentó al Cybertruck en 2019. Todavía no llegó al mercado

Sin embargo, aunque el sorteo tiene a ese vehículo como premio, en la empresa organizadora admiten que debieron hacer previsiones por si la llegada del pick-up eléctrico a la Argentina se dificulta. En caso de que el ganador sea argentino, la empresa promete hacerse cargo del 100% del costo de importación.

Pero, en caso de que ni con ello las normas aduaneras y cambiarias argentinas permitieran entregar el premio, se dará otras opciones al eventual ganador.

En caso de que el ganador no quisiera el vehículo, desde la empresa le darán la posibilidad al ganador de elegir la plata, USD 45.000, o un BMW 218i o un BW de características similares cuyo valor de adquisición en el país de residencia del Ganador no exceda la suma de USD 45.000. En caso de que el ganador quiera el Tesla, si no pueden entregarlo en el plazo de 12 meses de realizado el sorteo, se realizará la entrega del dinero.

Cuáles son los pasos para participar:

1️) Seguir a @tiendamiacom

2) Comentar el posteo relacionado al sorteo mencionando a 2 amigos

3️) Compartir el posteo en un story + @tiendamiacom

4️) Descargar la App (link en bio)

“Con el objetivo de seguir permitiendo el acceso a productos y ofertas de diferentes tiendas del mundo que no se consiguen en el país, Tiendamia, el e-commerce que nuclea más de 1.000 millones de productos, anunció un sorteo único en su historia: un Tesla Cybertruck 0KM, el auto más futurista de la empresa de Elon Musk”, dio a conocer el portal a través de un comunicado.}

“Con este sorteo queremos reforzar el valor de Tiendamia que te trae a la puerta de tu casa todos aquellos productos y marcas que no se consiguen en el país con la posibilidad, inclusive, de pagar la totalidad, no solo el envío, en moneda local y cuotas sin interés según las diversas promociones bancarias en cada país” explicó Juan Pablo Pereira, CEO y co-fundador de Tiendamia en el mismo comunicado.

“Hoy tenemos más de mil millones de productos disponibles de las principales tiendas como Amazon, eBay, Walmart y Macy’s. Tesla es sinónimo de innovación y calidad; por eso emprendimos esta acción promocional con todos nuestros seguidores con la idea de acercar eso que parece imposible, inaccesible o lejano para los que vivimos en Latinoamérica”, concluyó Pereira.

