Hambre de turismo: en sus primeros 10 días la nueva edición del PreViaje facturó más de $10.000 millones

El BCRA no prevé modificar el sistema de atención al público, pese a que el Gobierno autorizó aforo del 100% para otras actividades. El Central, los bancos y el sindicato están cómodos con la situación y esgrimen el avance de los medios electrónicos. Qué operaciones siguen exigiendo presencialidad y cuáles se siguen dificultando porque los bancos no brindan atención presencial

Polémica y cruces por el rechazo a la postulación de Federico Sturzenegger a la carrera de investigador del Conicet

El ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no fue aceptado, pero no quedó claro si fue por no llenar bien un formulario, saltarse rangos o por motivos puramente ideológicos