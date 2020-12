Turismo: el sector privado desmiente las expectativas que busca instalar el gobierno

Una imagen de las playas de Mar del Plata el último verano. Dura de reeditar

Mientras desde el ministerio de Turismo y Deportes se impulsan expectativas de turismo estival por el presunto éxito del programa “Previaje”, desde el sector privado suenan alarmas por la crisis del sector y se impulsa una marcha, bautizada 21D, a la sede de la cartera que encabeza Matías Lammens, sobre la que el lunes convergerán centenares de agencias de viaje convocadas a través de redes sociales.

De todos modos, la representación institucional del sector, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), aclaró que prioriza el diálogo con el gobierno y no respalda la convocatoria, según informó Ladevi, un portal especializado en turismo.

El mensaje de buenas ondas estivales se reflejó en un informe de Télam sobre la situación en varios destinos turísticos. La reactivación del sector tuvo un balance “positivo” y el saldo del reciente fin de semana largo generó “muy buenas expectativas” dice un cable, basado en informes de corresponsales de la agencia estatal en varias provincias argentinas.

La campana oficial

Entre las cifras consignadas se precisa el movimiento de “casi 430.000 personas” en la provincia de Buenos Aires, al punto que el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, un funcionario del riñón del gobernador Axel Kicillof, señaló que ese fin de semana “el 70 % de la gente que viajó con fines turísticos lo hizo a destinos bonaerenses, lo que habla de la importancia de nuestra Provincia como centro de veraneo y de descanso”.

En Córdoba, que se abrió al turismo el 4 de diciembre, el informe consigna que según el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, “los resultados superaron las expectativas del sector público y privado”, que ya “los niveles de ocupación son importantes, teniendo en cuenta que estamos con una temporada en un contexto especial” y que hay “muy buenas expectativas para la apertura del turismo nacional” a partir del primero de enero, amén de recordar que para ingresar a la provincia se exige la aplicación CuidAr y el certificado de circulación correspondiente.

En Chubut, en tanto, el ministro de Turismo provincial, Néstor García, aseguró que “tras la habilitación ya hay un nivel de reservas importante tanto en la cordillera como en Puerto Madryn y en toda la costa”. Allí exigen la plataforma ‘Verano’ y el seguro Covid, o bien contar con una obra social con cobertura. “El turismo comenzó a moverse y los prestadores están más que conscientes de la importancia de aplicar correctamente los protocolos”, dijo García.

Gente en Las Grutas, Río Negro, observando el eclipse de sol del lunes 14 de diciembre REUTERS/Chiwi Giambirtone.

Télam también destacó que según el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, “la actividad turística viene creciendo de forma gradual desde la apertura del turismo interno, el 26 de octubre, y desde diciembre al turismo nacional, llegando a generarse un pico del 60% de ocupación en la Quebrada de Humahuaca”. Posadas dijo que “hoy ya se ve mucho más flujo de visitantes” y subrayó el “muy buen impacto” del acuerdo con Salta y Tucumán, al que luego se sumaron Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja para simplificar y garantizar el desplazamiento de los turistas que se movilicen por vía terrestre en la región. A su vez, el ministro de Turismo salteño, Mario Peña, ñe dijo a la agencia estatal que en el último fin de semana largo la ocupación “fue casi a pleno” y que “hay indicadores que nos hacen pensar que tendremos una temporada de verano buena”.

El informe estatal reporta evaluaciones similares en Santiago del Estero, Misiones, Mendoza y Río Negro, provincia que, al igual que Neuquén, recibió muchas visitas debido al eclipse de sol del pasado 14 de diciembre.

Días atrás, además, el ministerio de Turismo de la Nación informó que ya se habían cargado $ 6.700 millones de facturas del programa “Previaje”, que da un crédito fiscal para gastar en 2021 del 50% de lo que se gaste en turismo este verano, y que 48% de la facturación correspondía a agencias de Viaje, 39% a Alojamiento, 11% a Transporte y 2% a “otros rubros turísticos”.

La campana privada

El entusiasmo oficial contrasta con las reacciones privadas. No sólo por la marcha que harán este lunes los agencieros (que según los datos del gobierno facturaron casi la mitad del programa Previaje) sino también por las firmas agrupadas en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), que solicitaron al gobierno la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, que paga parcialmente salarios, hasta un tope de dos salarios mínimos y vence el 31 de diciembre), por otros 180 días, hasta el 30 de junio de 2021.

“De no contar con la asistencia del Gobierno, el 95% del sector no podrá afrontar sus costos cotidianos”, indicó la entidad que preside Gabriela Fresno, quien calificó de “crítica” la situación del sector y precisó que desde el inicio de la pandemia la destrucción de firmas de hotelería y gastronomía duplicó la del resto de la economía. Respecto de las expectativas que alienta el Gobierno, Fresno dijo que “la demanda aún no está respondiendo” y “las operaciones son escasas”.

Otra nota del sitio especializado Ladevi consigna que la mayoría de la fuerza comercial del sector está abocada a “cancelaciones y reembolsos”, por las reprogramaciones y cancelaciones de vuelos, que sumadas a la incertidumbre sobre las low cost “pincharon la demanda”.

Un conocedor del sector señaló además a Infobae que muchas agencias se niegan a confirmar los pedidos que reciben, porque al hacerlo deben pagar impuestos sobre planes que a menudo son cancelados por los clientes, lo que los obliga a reintegrar el dinero de ventas sobre las que ya pagaron impuestos.

