La excéntrica familia de Elon Musk, integrada por celebridades y emprendedores

El multimillonario Elon Musk, que acaba de ascender al segundo peldaño de los hombres más ricos del mundo, ha tenido una vida salvaje, pero no es el único miembro de su familia que desarrolló negocios exitosos o alcanzó la fama.

Según nota de Business Insider, “la familia de Musk está repleta de empresarios y rebeldes, desde su hermana cineasta Tosca hasta su exesposa y actriz, Talulah Riley. Actualmente, el CEO de Tesla y SpaceX tiene un nuevo miembro en la familia: un niño nacido en mayo con su novia, el músico Grimes”.

Pero inclusive antes de su nuevo bebé, Musk - que nació en Pretoria, Sudáfrica, antes de emigrar a Canadá, y eventualmente, a California - ya tenía una gran familia inmediata que incluía dos ex esposas, un conjunto de gemelos, y un conjunto de trillizos. A continuación, un análisis del árbol genealógico de la familia Musk.

La compleja relación entre Errol Musk y su hijo Elon

-Errol Musk, el padre de Elon Musk, es un ingeniero de Sudáfrica. Según Elon, su progenitor tiene un coeficiente intelectual de nivel de genio y fue la persona más joven en obtener un título profesional de ingeniero en Sudáfrica, según un perfil de la revista Rolling Stone de 2017. “Cuando Elon era niño, se mudó con su padre después de que sus padres se divorciaran. En ese momento, Errol Musk trabajaba en la construcción y en la minería de esmeraldas. Musk padre llegó a los titulares en 2018 cuando se reveló que tenía un hijo con su ex hijastra de 30 años, Jana Bezuidenhout, a quien conoce desde que tenía 4 años”, indicó el artículo. En la actualidad, “Musk y Errol están distanciados. El director general de Tesla le dijo a Rolling Stone que su padre es ‘un terrible ser humano’. “No tienes ni idea de lo malo que es”, dijo Musk. “Casi todos los crímenes que se te ocurren los ha cometido él”, sentenció.

-Maye Musk, la madre de Elon Musk. Ha sido modelo por más de cinco décadas, desde los 15 años. Apareció en cajas de cereales Special K y en la portada de la revista Time, y ha participado en desfiles en la Semana de la Moda de Nueva York, según el New York Times. En 2017, Musk se convirtió en portavoz de CoverGirl a los 69 años. Maye estuvo casada con Errol Musk hasta 1979, y describió la relación como abusiva. Tras divorciarse, Maye se trasladó al Canadá junto con sus tres hijos, donde construyó un negocio como especialista en nutrición.

-Kimbal Musk es el hermano menor de Elon Musk. Es un restaurador y filántropo. Kimbal es el fundador de tres empresas de alimentos: The Kitchen Restaurant Group, una organización sin fines de lucro llamada Big Green, y Square Roots, una compañía de agricultura urbana. Se trasladó de Sudáfrica al Canadá junto con Elon cuando era adolescente, y finalmente fundó Zip2 con Elon y la vendió por 307 millones de dólares en 1999. Fue un inversor en PayPal, y actualmente es miembro del consejo de administración de Tesla y SpaceX. Kimbal se inscribió en el Instituto Culinario Francés de Nueva York, y después de romperse el cuello en un accidente en 2010, decidió dedicar su carrera a la comida, según The New York Times.

Elon Musk junto a sus hermanos, Tosca y Kimbal.

Se casó dos veces: primero con Jen Lewin, con quien creó The Kitchen Restaurant Group y Big Green. Tienen tres hijos juntos: dos hijos llamados Luca y August, y un tercer hijo cuyo nombre se desconoce. Se casó con Christiana Wyly, la hija del ex-millonario Sam Wyly, en 2018 en una boda “íntima” en Dallas.

-Tosca Musk, la hermana menor de Elon Musk, dirige un servicio de streaming llamado Passionflix. Produjo más de 30 películas desde 2001, según su página IMDb. Es la cofundadora y CEO de Passionflix, un servicio de streaming para películas que han sido adaptadas de novelas románticas. Fundó la compañía en 2016 y ha recaudado más de 4 millones de dólares de inversores que incluyen a Kimbal.

-Lyndon Rive es la cofundadora de SolarCity y prima de Elon Musk. Junto con su hermano Peter, cofundó SolarCity en 2006; se desempeñó como director general de la compañía hasta después de que la empresa fuera adquirida por Tesla por 2.600 millones de dólares en 2016. Rive permaneció como jefe de ventas de la división de energía de Tesla hasta 2017.

Maye Musk, la madre de Elon, modelo y especialista en nutrición @covergirl)

Antes de lanzar SolarCity, creó una compañía de software llamada Everdream con sus hermanos, Russ y Peter, en 1999. La vendieron a Dell ocho años después por 120 millones de dólares. También cofundador de SolarCity.

-Peter Rive, cofundador y CTO de SolarCity, dejó Tesla ocho meses después de que adquiriera SolarCity. En febrero de 2019, tanto Lyndon como Peter se unieron a Zola Electric, una nueva empresa centrada en llevar energía limpia y accesible a África.

-Russ Rive es el fundador de una compañía de producción artística y técnica llamada SuperUber. También es primo de Musk. Cofundó la compañía de software llamada Everdream con sus hermanos, Lyndon y Peter. Desde que cofundó la productora SuperUber, cuenta con Tesla y SpaceX entre sus clientes.

-Almeda Rive es la hermana de Russ, Peter y Lyndon. Es un ciclista de moto de cross competitivo, según Vanity Fair, y también trabajó en ventas en SolarCity, según Linkedin.





-Justine Musk es una autora y la primera esposa de Elon Musk. Conoció a Elon Musk mientras asistían a la Universidad de Queen en Kingston, Ontario. Mientras Musk se transfirió a la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, se reconectaron cuando Musk empezó a trabajar en su primera novela y Justine empezó a trabajar en su primera novela después de la graduación. Se casaron en 2000, según el ensayo de Justine Musk en Marie Claire. La pareja se mudó a Los Ángeles y tuvieron un hijo llamado Nevada, que perdieron por el síndrome de muerte súbita del lactante cuando tenía 10 semanas de edad. Finalmente tuvieron gemelos y trillizos - cinco hijos en total - llamados Griffin, Xavier, Damian, Saxon y Kai. Ella escribió en Marie Claire que ella era una “esposa de estado”, y describió su relación con Musk como poco saludable. La pareja se divorció en 2008.

Elon Musk y Talulah Riley

-Talulah Riley es una actriz británica. Ella y Musk se han casado dos veces. Tras el divorcio de Musk de Justine, el magnate de la tecnología empezó a salir con la actriz Talulah Riley. Se comprometieron seis semanas después y se casaron en 2010. Dos años después, la noticia de su divorcio se hizo pública cuando Musk twitteó: “Fueron cuatro años increíbles. Te amaré para siempre”. Harás a alguien muy feliz algún día” en Riley en Twitter. Sin embargo, la pareja se volvió a casar en 2013. Musk solicitó - y luego se retiró un segundo divorcio al año siguiente. En 2016, Riley solicitó el divorcio de Musk, que se concretó más tarde ese año. Sin embargo, los dos se mantuvieron en buenos términos. “Seguimos viéndonos todo el tiempo y cuidando el uno del otro”, dijo a People.

-Grimes, cuyo verdadero nombre es Claire Boucher, empezó a salir con Elon Musk en 2018. En mayo de 2018, Musk llegó a la Gala anual del Instituto del Traje en el Museo Metropolitano de Arte junto con Grimes, el cantante y productora canadiense. La pareja se conoció a través de Twitter, cuando Musk planeaba hacer una broma sobre la inteligencia artificial y descubrió que Grimes se le había adelantado. En enero de 2020, Grimes publicó una foto parcialmente desnuda en sus cuentas de Instagram y Twitter que la mostraba embarazada. Más tarde confirmó que ella y Musk iban a tener un bebé, que nació el 4 de mayo. La pareja dice que llamaron a su hijo X Æ A-Xii, lo que es parcialmente una referencia a un avión de la CIA apodado “Arcángel”.

