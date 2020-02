“ Un aspecto negativo en este sistema es la unión entre placa y placa, donde es común que se agrieten o marquen . El problema más grande es que los métodos de colocación son diferentes y si no se presta atención en el diseño constructivo, generan un desacople entre las placas cementicias y la mampostería tradicional, o una pared, o medianera, ya presentes en la vivienda. También, las instalaciones eléctricas ocasionan trastornos porque las cajas ocupan 8 centímetros de una pared de 9 o 1 0, y si no se cuida bien ese detalle, no quedaría prolijo y estas colocaciones pueden producir humedades por condensaciones, por ejemplo”, dijo Mazur.