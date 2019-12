—Guzman se hizo conocido cuando su nombre empezó a circular en los últimos meses; quienes han tratado con él lo ven como alguien sumamente inteligente y un economista preparado y realista. Creo que tiene la sabiduría de entender que, si bien la macroeconomía es importante, los mercados tienen su propia dinámica y tomar decisiones unilaterales y dogmáticas no va a funcionar. El mercado es inmenso y ya nadie es “too big to fail” (demasiado grande para caer) y menos la Argentina. La solución a la crisis de las hipotecas en el 2008 la aporto la Reserva Federal y a la crisis europea el Banco Central Europeo. Por su parte, Japón se salvo de su burbuja de fines de los 80 cuando su banco central implementó una política de tasas negativas, algo inédito por entonces. Por lo tanto, sin un Banco central con esos niveles de credibilidad dependés de inversores y con ellos hay que dialogar, interactuar y tratar con responsabilidad. Estoy seguro de que Martín va a ir por ese camino y el mercado lo va a acompañar .