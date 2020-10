Y el diario murió dos años después, pero ya no paré, seguí hasta hoy, siete de junio, Día del Periodista, y ya me iba a casa después de cumplir con las inquietas teclas –antes de fierro y de plomo, tan duras y ruidosas y musicales (Mozart, a veces), y hoy tan silenciosas y sutiles, pero cuidado: saben quién las golpea… y quien las acaricia. Ya me iba a casa, digo, cuando hice cuentas y me pregunté, a esta altura: ¿los aburrí? Espero que no. Al menos tuve el pudor de no contar cuantas veces pude perder la vida en esta aventura que me iluminó Bogart hace más años de los que quiero acordarme…