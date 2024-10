Una leyenda del fútbol anticipó que podría volver de su retiro: “En dos o tres meses estaría listo para jugar”

Francesco Totti habló sobre su posible regreso al fútbol tras su retiro en 2017 (EFE)

Francesco Totti, leyenda eterna de la Roma y del fútbol italiano, dejó abierta la posibilidad de regresar a los terrenos de juego y generó revuelo entre los aficionados. El ex capitán del equipo de la capital, que colgó las botines en 2017 tras una carrera de más de dos décadas en el club de sus amores, confesó en un reciente evento que consideró la idea de volver a jugar, aunque nunca lo haría vistiendo la camiseta de la Lazio.

“Hubo equipos que me han llamado y me han hecho pensar... Sería difícil, pero nunca digas nunca”, comentó Totti durante la presentación de una plataforma de apuestas online, dejando claro que aunque el regreso es improbable, no es completamente imposible. En tono jocoso, Il Capitano añadió: “En dos o tres meses estaría listo para jugar media hora, veinte minutos…”.

Más allá de sus declaraciones, Totti aseguró que de momento no tiene intenciones serias de regresar y aprovechó para bromear con la calidad del fútbol actual: “Hice una broma diciendo que podría volver a jugar, pero no escriban que estoy planeando volver, ¿eh?”, avisó entre risas.

Totti, quien cumplió 46 años el pasado año, se refirió también a su retiro del fútbol en 2017, un momento que todavía genera cierta nostalgia y controversia entre los fanáticos de la Loba. “Dejar la Roma no fue mi elección, todos lo saben. Todo tiene un principio y un final, pero dejar de jugar no fue mi decisión”, explicó, refiriéndose a su complicada relación con la nueva directiva del club, encabezada por la familia Friedkin.

Totti con el trofeo de la Copa del Mundo que ganó con Italia en 2006 (AFP)

Sin embargo, no dejó de fantasear con la posibilidad de volver: “No hay un ‘10′ en Italia… A lo mejor podría regresar”, insistió el ídolo romano, que se transformó en un ícono para la historia del club de sus amores por nunca haber jugado con otra camiseta en su carrera

La trayectoria del volante del número 10 es brillante. Totti debutó como profesional el 28 de marzo de 1993 en un partido entre la Roma y el Brescia por el Calcio italiano, lo que puso en marcha una carrera que lo consagraría como uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos. Durante sus más de 24 años en el club capitalino, Il Capitano acumuló títulos importantes, incluyendo la Serie A, la Supercopa de Italia y la Copa de Italia. A nivel individual, Totti fue galardonado en múltiples ocasiones, con premios como el Guerin d’Oro y el Oscar del Calcio al Futbolista Joven del Año de la Serie A en 1999.

Su habilidad como centrocampista y delantero lo llevó también a destacar en la Azzurra, con la que disputó 87 partidos internacionales y anotó nueve goles. Uno de los momentos más memorables de su carrera fue su participación en el Mundial de Alemania 2006, donde Italia se coronó campeona tras vencer en la final a la Francia de Zinedine Zidane gracias a los remates desde el punto del penal.

Fuera del campo de juego, Totti atravesó un momento complicado a finales del año pasado cuando su ex pareja, la modelo Ilary Blasi, estrenó un documental en el que dio detalles de su escandaloso divorcio después de 20 años de relación y tres hijos en común. La mujer de 42 años reveló algunos detalles sobre las infidelidades del ex futbolista y dio su mirada sobre su nueva pareja, la economista Noemi Bocchi.

“Me dijo: ‘No sé quién es, tal vez me la presentaron en el club de pádel. Mira la foto, está cinco filas detrás, no está cerca de mí'. Francesco Totti juró delante mío y de nuestros hijos que la historia de Noemí Bocchi era inventada. Tuvimos relaciones sexuales con regularidad, incluso más que una pareja que lleva 20 años junta”, detalló.