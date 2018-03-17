(Reuters)

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El entrenador argentino del Tottenham, Mauricio Pochettino, se mostró muy crítico con el sistema de videoarbitraje (VAR) que se usará en el Mundial de Rusia, calificando a las esperas que generan las verificaciones de los fallos como una "pesadilla".

"Lo siento por la gente que está intentando usar ese sistema. Creo que prefiero que el árbitro y sus asistentes cometan errores a tener que esperar tres o cuatro minutos para que se decida algo", declaró el DT, luego de la victoria de su equipo por 3 a 0 sobre el Swansea en las semifinales de la Copa de Inglaterra.

Pochettino se refería así al tiempo necesitado para anular por fuera de juego un tanto de Son Heung-Min cuando los Spurs dominaban 1-0. Sus dirigidos han tenido que vivir durante la temporada momentos de controversia respecto al VAR, como en el triunfo por 6 a 1 del pasado 28 de febrero sobre el Rochdale (3ª categoría) en los octavos de final de la FA Cup.

Ese duelo también estuvo marcado por la aplicación polémica de la tecnología, incluyendo la anulación de un primer gol al Tottenham, cuando el resultado era de empate sin goles, en el inicio del duelo.

Pochettino explicó que para él las pruebas con el VAR han evidenciado que los perjudicados con el nuevo sistema son los aficionados. "Es algo complejo, pero lo peor para mí es el efecto con los aficionados. Va a ser un gran problema en el futuro. Ya veremos qué ocurre en el Mundial", señaló.

El viernes, la FIFA validó la aplicación del VAR en el Mundial de Rusia. Su presidente, Gianni Infantino, es uno de los más entusiastas defensores de este sistema de ayuda tecnológica al arbitraje.

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