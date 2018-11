Toledo destina cada mes un porcentaje fijo de sus ingresos para hacer esta movida solidaria y asegura que no hay sentimiento más hermoso. "Es algo único, difícil de explicar. Te sentís Papá Noel", dice mientras cuenta cómo reacciona la gente cuando llega de sorpresa. "Muchos no entienden, algunos no me conocen. Preguntan si es verdad, por qué lo hago", cuenta quien hoy ya no lo realiza al azar porque encontró los lugares que necesitan más y va directo allí. Eso sí, esta solidaridad que practica a diario le vuelve de las formas más emotivas. "Hace unos años yo volvía para casa y vi a un hombre, con su hijito, revolviendo la basura. Era fin de mes y a mí me quedaban sólo 50 pesos en la billetera porque justo en esos días habíamos hecho una compra importante. Pero ni lo pensé: se los di al nene para que se los alcanzara al padre. Cuatro años después, cuando mi mamá empezó a estudiar en una escuela nocturna, se cruzó con una mujer que, cuando la vio, se puso a llorar desconsoladamente. Cuando se calmó, le contó esta misma historia. Le dijo lo que había significado ese gesto para ellos, que en ese momento su esposo no había reaccionado para agradecerme como me merecía. Mi mamá se emocionó, volvió a casa y me agradeció lo que yo había hecho. Yo le respondí que era lo que ella había alimentado en mí. Hoy seguimos ayudando a esa familia, como a otras… Y es lo que me hace feliz, lo que me llena el alma y el espíritu. Me alegra tanto como ganar una competencia", relata Braian con una sensibilidad que impacta.