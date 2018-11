Pero luego Federer profundizó su replica y admitió que ha sido consultado sobre el día de sus partidos en algunos Grand Slam: "Yo pedí jugar el lunes en el US Open y jugué por la noche. No pasa nada. He tenido ese problema durante 20 años, y me lo he tomado con buen humor. A veces vienen y preguntan si me gustaría jugar el lunes o el martes. Algunas veces lo hacen, o de día o de noche. Lo hacen directamente a mi agente. Me preguntan porque en Asia quieren que juegue de noche."