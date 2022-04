Natalia Oreiro und Gustavo Bassani, Protagonisten von „Iosi, dem reuigen Spion“, sprachen über das tragische Thema der Serie

Infobae interviewte die Uruguayerin Natalia Oreiro und den Argentinier Gustavo Bassani kurz vor der Premiere von „Iosi: The Repentant Spy“

Am 29. April erscheint die Serie Iosi, der reuige Spion, unter der Regie von Daniel Burman (Die zerbrochene Umarmung) und Drehbuch von Sebastián Borensztein (Die Odyssee der Giles) auf Prime Video. Es erzählt die Geschichte von José Pérez (gespielt von Gustavo Bassani), einem Agenten des argentinischen Geheimdienstes mit der Mission, die jüdische Gemeinde für mehrere Jahre zu infiltrieren. Bei dieser Aufgabe wird er von Claudia (Natalia Oreiro) überwacht, einer weiteren antisemitischen Spionin. Unter dem Namen Iosi erhält er Dokumente, mit denen der schlimmste Angriff auf den amerikanischen Kontinent vor den Twin Towers verübt worden wäre: die Sprengung des AMIA-Gebäudes in Buenos Aires im Jahr 1994. Das Material wurde Berichten zufolge auch bei dem Angriff auf die israelische Botschaft zwei Jahre zuvor verwendet.

Vor der Premiere der ersten von acht Folgen sprachen die Protagonisten mit Infobae.

— Wie war die Konstruktion von Charakteren so komplex wie Iosi, die in zwei Welten lebt, und Claudia, die sich so an ihren antisemitischen Ideen festhielt?

Bassani: —Zuerst stützte ich mich auf das Buch [Iosi, der reuige Spion, von Miriam Lewin und Horacio Lutzky]. Es ist erstaunlich und es gibt viele Informationen. Dann kam ich in die Kultur des jüdischen Volkes: Ich las viele Informationen von den Patriarchen bis zur Gründung des Staates Israel, erfuhr von ihren Mahlzeiten, nahm Hebräischunterricht. Und ich habe mich stark auf das verlassen, was mit dem Charakter passiert ist: seine Dämonen, sein Streben nach Erlösung. Und diese Suche nach der Wahrheit, die auch uns Argentinier so sehr herausfordert.

Abgesehen von der Tatsache, dass es sich um einen Spionagethriller handelt, konzentrierte ich mich darauf, diese Reise der Selbstfindung zu sehen. Eine Person, die als Joseph beginnt und am Ende Iosi ist, die mit einem starken antisemitischen Gefühl beginnt und schließlich ein weiterer Jude wird. Es war also wirklich eine Reise, wunderschön als Schauspieler, obwohl wir die schlimmsten Angriffe in Lateinamerika zählen.

Die Serie untersucht die Hintergründe des schlimmsten Angriffs auf den amerikanischen Kontinent vor den Twin Towers: die Sprengung des AMIA-Gebäudes in Buenos Aires im Jahr 1994.

Oreiro: „Mein Charakter steht im Dienst der Geschichte, er artikuliert, was mit Iosi passiert. Sie ist eine Agentin des argentinischen Geheimdienstes: Sie ist für mich sehr weit entfernt, hat eine sehr entfernte Persönlichkeit und ein Ideal, und deshalb fand ich es aufregend, es interpretieren zu können.

Ich wusste, worum es bei den schrecklichsten Angriffen in Lateinamerika ging; tatsächlich bin ich 1994 nach Argentinien gezogen, als es AMIA war. Ich war mir dessen sehr bewusst, aber wie die meisten Menschen, die in dieses Land reisen, kennen wir die Ursachen der Schuldigen heute noch nicht. Und ich denke, darum geht es in dieser Serie auch ein bisschen: darum, ein wenig Licht auf das Geschehene zu werfen und auch über Waffenhandel im Land zu sprechen. Darüber hinaus ist es ungewöhnlich, in Argentinien einen Spion zu spielen, weshalb es eine ziemliche Herausforderung war.

— Wie sind sie mit diesem Fall umgegangen, der sich weiterhin auf die Sensibilitäten auswirkt, in Argentinien und in der Welt? Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt Angst?

Oreiro: „Persönlich ja. Mehr als einmal habe ich die Regisseure gefragt, ob sie keine Angst hatten, sich mit diesem sensiblen Thema zu beschäftigen, nach dem Täter zu suchen oder zu verstehen, was passiert ist. Mein Charakter hat mich auch sehr abgelehnt: Sie ist eine antisemitische Frau, die von der Sache überzeugt ist, für die sie lebt. Ich würde einfach eine Zeile sagen und anfangen zu weinen. Die Regisseure sagten mir: „Aber du bist Schauspielerin, du spielst.“ Offensichtlich sind Schauspieler ein Instrument für die zu erzählende Geschichte, aber es gibt etwas in mir, das über den Darsteller hinausgeht, und ich war sehr bewegt von der Situation.

Neulich habe ich die Autorin des Buches getroffen und wir haben genau darüber gesprochen: wie riskant ihre Rolle bei der Veröffentlichung ist und wie riskant die Plattform mit diesem Spionagethriller ist. Aber irgendwann ist das genau das, was attraktiv ist, was interessant ist, was störend ist: etwas, das wir alle wissen, das wir alle leben, das wir aber leider immer noch nicht wissen.

Erinnerst du dich, was du am Tag des AMIA-Angriffs getan hast?

Oreiro: —Ich erinnere mich daran. Ich war 16 Jahre alt und es war sehr schockierend. Ich war nach Argentinien gezogen und wir standen AMIA nahe. Mein Vater und meine Mutter suchten nach Dingen, wo ich leben würde. Das Buntglasfenster im Baumarkt, in dem wir waren. Wir wussten nicht, was passiert ist: ob die U-Bahn abgestürzt war, wenn eine Gasflasche explodiert war. Dann haben wir es herausgefunden. Ich erinnere mich daran als etwas sehr Mobilisierendes. Ich habe eine sehr enge Verbindung zur gesamten jüdischen Gemeinde und zu Israel.

Bassani: „Ich war 12 Jahre alt und bin in einem Dorf in Tristan Suarez aufgewachsen. Ich erinnere mich dass meine Eltern darüber redeten, dass alles im Fernsehen war.

— Kennen Sie die antisemitische Legende, mit der die Häuptlinge Iosi manipulieren, die angebliche internationale Verschwörung zur Schaffung eines jüdischen Staates in Patagonien?

Bassani: —Ich bin überrascht über das Niveau der Fiktion, die im wirklichen Leben behandelt wird. Dieser Plan ist bekanntermaßen verrückt. Auf diese Weise manipulieren sie Iosi: eine Reise, um ihr Land und ihre Nation zu retten. Es wundert mich immer noch, wie die Realität die Fiktion übertrifft. Wir erzählen eine fiktive Geschichte, die auf realen Ereignissen basiert, und als Schauspieler spiele ich eine Figur und davor kann ich keine Angst haben. Ich fürchte, die Wahrheit wird niemals bekannt sein.

— Denkst du, dass diese Serie ein Auslöser sein kann, um diese Wunde zu schließen, die in Argentinien noch offen ist?

Oreiro: — Ich denke, dass Fiktion Fiktion ist und dass Gerechtigkeit derjenige sein muss, der sucht und beurteilt, aber oft werden durch die Medien und den Film (in diesem Fall Serien) Nachrichten auf den Tisch gelegt, die vielleicht viele Menschen vergessen werden wollen. Und in diesem Sinne habe ich das Gefühl, dass [Iosi, der reuige Spion] dies vielen Menschen wieder auf die Lippen legen wird, die vielleicht nicht so interessiert sind oder nicht so viel zugehört haben. Aber schwierig, nicht wahr? Aber er kann zusammenarbeiten.

— Was denkst du über diesen Moment des Aufstiegs lateinamerikanischer Filme und Serien auf Plattformen?

Bassani: —Ich denke, es ist toll für die Region. Prime Video hat Originalfiktionen in verschiedenen Ländern, die sehr gut sind: La jauría in Chile, Iosi in Argentinien. Diese Serie wird in 240 Ländern veröffentlicht.

Oreiro: —Es scheint mir, dass es von dem Talent spricht, das wir auf dieser Seite haben. Insbesondere Argentinien war eine Brutstätte für Geschichten, Schauspieler, Produzenten und Produktionen. Selbst die Dreharbeiten in Argentinien mit den geografischen Möglichkeiten des Landes sind unglaublich. Sie sind aus der Welt gekommen, um hier zu drehen. Und ich finde es auch super interessant, lokale Geschichten zu erzählen, die auf der Welt zu sehen sind. Ich finde diesen kulturellen Austausch sehr interessant, da auch wir die Möglichkeit haben, eine polnische, ungarische, deutsche Serie nur einen Klick entfernt anzusehen. In den achtziger und neunziger Jahren wurde die Seifenoper exportiert, und jetzt wurde dieser Ort von Serien besetzt.

