Ein edler Glanz: Parkett mit dem richtigen Feuchtmittel reinigen

ILLUSTRATION - Eine Frau reinigt am 26.06.2012 in einer Wohnung in Berlin den Parkettfussboden (gestellte Szene). Foto: Silvia Marks

Ein Parkettboden unterliegt einer starken täglichen Beanspruchung und sollte weiterhin so edel wie möglich erstrahlen, was nur mit regelmäßiger Pflege möglich ist. Grober Schmutz zerkratzt das Holz. Verwenden Sie zum Entfernen vom Boden einen weichen Besen oder einen Parkett-Aufsatz vom Staubsauger. Anschließend mit einem feuchten Wischmopp reinigen, wie vom Verband der Deutschen Parkett-Industrie (vdp) empfohlen. Was passiert, wenn der Boden lackiert oder gewachst ist? In diesem Fall sollte das geeignete Reinigungsmittel gewählt werden, da das für lackiertes Holz verwendete Produkt nicht für gewachstes Parkett verwendet werden kann. Universalreiniger können sogar die Oberfläche beschädigen, anstatt sie zu reinigen. Wenn nach einiger Zeit ein erneutes Auftragen von Wachs oder Lack erforderlich ist, ist dies bei gewachstem Parkett direkt nach der Reinigung recht einfach möglich. Bei lackierten Böden erfordert dies in der Regel viel mehr Aufwand, ist aber in der Regel nicht so oft erforderlich wie bei Wachs. Und schließlich raten die Experten zum Retuschieren kleiner Markierungen, dass sie mit harten Wachsen verdeckt werden können, die in allen möglichen Holztönen erhältlich sind. dpa