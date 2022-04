Die USA, Deutschland und Finnland werden mehr militärische Hilfe in die Ukraine schicken, um ihre Verteidigung gegen die russische Invasion zu stärken

Un miembro del servicio ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, durante unos ejercicios en el Centro Internacional de Seguridad para el Mantenimiento de la Paz, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv, Ucrania. 4 de febrero de 2022. REUTERS/Roman Baluk

Die Ukraine habe Kampfflugzeuge und Ersatzteile erhalten, um ihre Luftfahrt zu verstärken, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Dienstag, ohne anzugeben, wie viele, welcher Flugzeugtyp und Herkunft.

„Sie haben heute mehr Kampfflugzeuge zur Verfügung als vor zwei Wochen“, sagte der Sprecher der Presse. „Ohne ins Detail zu gehen, was andere Länder liefern, würde ich sagen, dass sie zusätzliche Geräte und Ersatzteile erhalten haben, um ihre Flotte zu vergrößern“, fügte er hinzu.

Er gab nicht an, welchen Flugzeugtyp an die ukrainische Armee geliefert wird, die seit Wochen Kampfflugzeuge bestellt, aber er deutete an, dass sie in Russland hergestellt werden. „Andere Nationen, die Erfahrung mit diesem Flugzeugtyp haben, konnten ihnen helfen, mehr Flugzeuge in Betrieb zu haben“, sagte er und gab an, dass die Vereinigten Staaten, die in diesem Krieg nicht wie ein kriegerisches Land aussehen wollen, den Versand von Ersatzteilen auf ukrainisches Territorium erleichtert haben, aber keine Flugzeuge.

Kiew fragte seine westlichen Verbündeten, die MiG-29, dass seine Soldaten fliegen können und welche eine Handvoll osteuropäischer Länder besitzen. Anfang März wurde der mögliche Transfer dieser russischen Flugzeuge aus Polen diskutiert, aber die Vereinigten Staaten lehnten ihn ab, weil sie befürchteten, dass Russland es als zu direkte Beteiligung der NATO in den Kriegskrieg betrachten könnte.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds) EFE

Auf der anderen Seite wird US-Präsident Joe Biden voraussichtlich in den kommenden Tagen ein weiteres Militärhilfspaket für die Ukraine in der Größe der letzten Woche angekündigten 800 Millionen Dollar ankündigen, teilten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen Reuters am Dienstag mit.

Die Regierung von Biden kündigte letzte Woche zusätzliche Hilfe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar an, darunter Artilleriesysteme, Artilleriepatronen, gepanzerte Personaltransporter und unbemannte Küstenverteidigungsschiffe, und erweiterte den Umfang des nach Kiew gesendeten Materials um neue Arten von schwerem Gerät.

Wenn das Hilfspaket dieser Woche so groß wie erwartet ist, würde es die gesamte US-Militärhilfe für die Ukraine seit der russischen Invasion im Februar auf mehr als 3 Milliarden Dollar bringen.

Europäische Unterstützung

Ebenso versprach Deutschland der Ukraine, die direkte Lieferung von Waffen durch seine Industrie und nicht über seine Streitkräfte zu finanzieren, da seine Fähigkeiten nicht unbegrenzt sind.

„Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns mitzuteilen, welches Material sie in naher Zukunft liefern kann“, sagte der deutsche Außenminister Olaf Scholz, der der Ukraine sagte, dass sie die notwendigen Mittel zur Deckung dieser Einkäufe bereitstellen werden. „Die Liste enthält Panzerabwehrwaffen, Luftverteidigungswaffen, Munition und solche, die in einer Artillerie-Konfrontation eingesetzt werden können“, sagte er Reportern in Berlin nach einer Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden und anderen G7-Führern.

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner) REUTERS

Scholz hat sich für die Lieferung solcher Waffen ausgesprochen, die die ukrainischen Streitkräfte bereits einsetzen können, und hat ausgeschlossen, dass der Großteil dieser Lieferungen über die deutsche Armee erfolgt, da die Lagerbestände „fast erschöpft“ sind.

Ein weiterer Verbündeter der Ukraine ist Finnland, das am Dienstag angekündigt hat, ihm als Zeichen seiner Unterstützung für die russische Invasion ein neues Paket mit Waffenmaterial zu schicken. Das finnische Verteidigungsministerium bestätigte die Nachricht in einer Erklärung, warnte jedoch davor, dass keine weiteren Informationen zu Inhalt oder Lieferung bereitgestellt werden. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die finnischen Behörden „sowohl die Bedürfnisse der Ukraine als auch die Ressourcensituation der Verteidigungskräfte“ berücksichtigt haben.

Nur vier Tage nach der russischen Invasion beschloss die finnische Regierung, Waffen in die Ukraine zu schicken, in einer Entscheidung, die Helsinki als „historisch“ bezeichnete, weil sie gegen das Prinzip des Nichtexports von Waffen in Kriegsländer verstieß.

(Mit Informationen von AFP und EuropaPress)

