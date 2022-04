Während des Abschlusses des Iberoamerikanischen Theaterfestivals prangerte die Schauspielerin Conny Camelo Unregelmäßigkeiten bei der Veranstaltung an

„Sie haben uns benutzt“, mit dieser Nachricht startete die Schauspielerin Conny Camelo in ihren sozialen Netzwerken ein Video, in dem sie mehrere Unregelmäßigkeiten rund um die 17. Ausgabe des Iberoamerikanischen Theaterfestivals von Bogotá -FITB- anprangert und das unter anderem ein Erfolg in Bezug auf die Kinokasse und Empfang in den in der ganzen Stadt präsentierten Werken.

In dieser Aufnahme gab die renommierte Künstlerin an, dass sie Probleme hatte, auf mehrere Werke des Festivals zuzugreifen, obwohl sie einen All-Access-Pass besaß, da sie einen Austausch mit den Organisatoren geführt hatte, in denen sie ihr eine Art Abonnement gaben, damit sie ihre Anhänger beeinflussen konnte, damit sie es konnten besuche die Arbeiten. Dies nach der Erholung des Ereignisses, als er auch von seinen ersten Schritten durch FITB erzählte.

„Mein ganzes Leben lang, seit meiner Jugend, seit ich konnte, ging ich zum Iberoamerikanischen Theaterfestival. Ich wurde auf dem Festival ausgebildet, mit Tausenden und einem Workshop von allen Unternehmen der Welt. Nun, es stellt sich heraus, dass ich mein ganzes Leben lang die Dauerkarte gekauft habe; ich habe immer mein Geld dafür ausgegeben „, sagte Camelo und fügte hinzu, dass sie später als Schauspielerin an der Veranstaltung teilgenommen habe und in der Finanzkrise anwesend war, die in den Ausgaben vor 2022 auftrat.

Angesichts der wirtschaftlichen Erholung dieses künstlerischen Symposiums sagte die Schauspielerin jedoch, dass sie von der Organisation wegen einer besonderen Anfrage kontaktiert worden sei: „Sie haben mir zum ersten Mal geschrieben (...) und sie sagten mir: 'Conny, du bist ein Influencer des Theaters, du, die ins Theater gehen, wir wollen gib dir diesen Pass - allen Zugang, damit du ihn gegen einen Kompost austauschen und deine Werke auswählen kannst.“

Sie könnten interessiert sein an: „Kultur ist die Unterstützung diplomatischer Beziehungen“: Juan Carlos Caiza, kolumbianische Botschafterin in Korea des Südens, vor der FilBO 2022

Er erklärte dann, dass er diesen Vorschlag „glücklich“ angenommen habe und eine Woche zuvor den Prozess zur Einlösung der Dauerkarten einschließlich der Auswahl der Werke und Zeitpläne durchgeführt habe. In den ersten Tagen gab es nicht so viel Empfang, aber nach dem dritten Tag begann sie, den Raum zu sehen, in dem sie voll anwesend war, und in diesem Moment begannen ihre Probleme mit der Logistik des Festivals.

„-Sie sagten zu mir- 'Nein, Conny, es gibt keine Stimmzettel für dich', und ich 'Aber warum, wenn ich vor einer Woche danach gefragt hätte? 'und sie sagten mir dass alles voll war und dass es keine Kasse gäbe. Am nächsten Tag war es dasselbe „und er sagte, dass sie in den letzten Tagen der Tablas nicht einmal an sein Telefon gingen, um für die Stimmzettel, auf die er Anspruch hatte, richtig zu sein, weshalb er wegen dieser Nachlässigkeit von der Organisation des Festivals überrascht war.

„Ich finde es super hässlich seitens des Festivals, dass sie uns so benutzen; dass wir unseren Job gemacht haben und irgendwie unseren stillschweigenden Austausch von einladenden Leuten und dass sie sich darauf freuten, ins Theater zu gehen (...) Ich bitte das Festival, die Theaterschauspieler, die Künstler, zu respektieren, denn dieses Festival gehörte uns, den Künstlern (...) Respekt und Rückkehr zur Ethik „, sagte die Bogotana.

Die FITB-Antwort

Der Geschäftsmann Ricardo Leyva, einer der Verantwortlichen für die Wiederbelebung des Theaterfestivals, erklärte im Dialog mit El Tiempo, dass es tatsächlich Probleme in der Organisation gebe, obwohl die Idee bestand, im Umgang mit künstlerischen Einflussnehmern neu zu sein.

„Wir haben dieses Jahr etwas Neues für die Leute erfunden, die uns geholfen haben, das Festival zu fördern, Leute aus dem Theater, Menschen mit Einfluss: Wir haben einen All-Zugang geschaffen, damit sie auf die Stücke zugreifen können, die sie programmierten“, sagte Leyva und fügte hinzu, dass sie in den letzten Tagen der Veranstaltung logistische Probleme hatten. Er behauptete sogar, er habe selbst mit Conny gesprochen und sich entschuldigt.

Als Antwort erwähnte der 45-jährige Künstler die Geste des Geschäftsmannes: „Sie entschuldigten sich für dieses Problem der Logistik und des Systems und des Menschen. Sie sind neue Leute, die auch lernen und wollen, dass das Festival lebt und wächst. All die guten Schwingungen „, schloss er.

LESEN SIE WEITER