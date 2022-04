Antonio Cruces Mada, ehemaliger Gesundheitsminister von Jalisco, wegen Umleitung von Ressourcen inhaftiert

Enrique Alfaro, Gouverneur von Jalisco, bestätigte die Inhaftierung von Antonio Cruces Mada, dem ehemaligen Gesundheitsminister, der im vergangenen März wegen Unterschlagung des Finanzministeriums verhaftet wurde, obwohl er bald von den Amparos freigelassen wurde, mit denen er sich verteidigte.

„Die Verpflichtung war klar: Die Unterschlagung, die im Gesundheitssektor der vorherigen Regierung vorgenommen wurde, wäre keine weitere Geschichte der Straflosigkeit. Vor einigen Augenblicken wurde Antonio Cruces Mada, der ehemalige Gesundheitsminister von Jalisco, ins Gefängnis gebracht, um für seine Missetaten zu bezahlen „, schrieb der Staatspräsident über seinen Twitter-Account.

Er begrüßte diese Tatsache auch, da der ehemalige Beamte die Behörden mit verschiedenen Amparo-Mitteln „außerhalb des Gesetzes“ umgangen hatte. Aus diesem Grund gab er bekannt, dass ein Richter ihm eine Präventivhaft angeordnet habe, um sich „seinem Prozess hinter Gittern“ zu stellen, sagte Alfaro.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft von Jalisco am 25. März die Verhaftung von Cruces Mada angekündigt hat. Augenblicke später reichte er jedoch einen von einem Bezirksrichter gewährten Amparo ein, der überprüft wurde, sodass das ehemalige Kabinettsmitglied von Aristoteles Sandoval aus den Räumlichkeiten entfernt wurde.

(Foto: Twitter)

Gerardo de la Cruz Tovar, der Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung, sagte Tage vor diesen Ereignissen, dass der ehemalige Gesundheitssekretär den Anhörungen mit der Förderung von mehr als 100 Amparo-Prozessen entgangen sei und forderte, dass er an dem bis Mitte März vereinbarten Treffen teilnehmen solle.

„Es muss natürlich nach vorne kommen. Offensichtlich können viele Dinge um dieses Publikum herum passieren, aber im Moment muss es heutzutage benachrichtigt werden. Wir hatten das Wissen, die Benachrichtigung muss an die Justiz erfolgen, und wir werden zur Anhörung kommen und wir werden sehen, ob er rechtzeitig benachrichtigt wurde und ob er erscheint oder nicht „, sagte er.

Von diesem Moment an erkannte de la Cruz Tovar, dass Cruces Mada einen weiteren Schutz bieten könnte (was geschah). Darüber hinaus bestätigte er, dass er sich seiner gesetzlichen Verantwortung nicht entzog, da er unter häuslichem Schutz stand.

„Es ist sicher, ja, natürlich. Er ist bei der Haussicherheit. Wir können nicht sagen, dass er in diesem Sinne umgangen ist, er hat den Vorbehalt respektiert. Es ist eine Frage des Rechtsstreits, schließlich ist Amparo ein Mittel zur Verteidigung, das alle Menschen haben. Er hat diese Verteidigungsmittel gut genutzt und damit wurde sein Verfahren sicherlich verschoben „, erklärte der Beamte.

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

Die Verbrechen, für die Antonio Cruces angeklagt wurde, sind Unterschlagung und rechtswidriger Einsatz von Befugnissen und Befugnissen. Es wurde auch festgestellt, dass er unregelmäßige Termine vereinbart und überteuerte Inputs gekauft hatte. All diese Maßnahmen würden mindestens 600 Millionen Pesos an öffentlichen Ressourcen erreichen, die während seiner Verwaltung 2016 veruntreut wurden.

Dies waren nicht alle Kontroversen, mit denen er in Verbindung gebracht wurde, da er im November 2021 nach einem mutmaßlichen Angriff geschlagen und an Hand und Fuß gefesselt aufgefunden wurde. Ihm wurden ungefähr 50.000 Pesos und sein Luxusauto, in dem er unterwegs war, entzogen.

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass der ehemalige Beamte in der Nähe eines Parks im Viertel Colinas de Atemajac in der Gemeinde Zapopan gefunden wurde. Er erhielt sofort Erste Hilfe und wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich das Verbrechen außerhalb des Hauses von Antonio Cruces, der aus der Ausübung seines Berufs als Gynäkologe stammt. Von einem Moment zum anderen wurde er von einem Befehl abgefangen, der ihn „hob“, angegriffen und einige Zeit später verlassen hatte.

LESEN SIE WEITER