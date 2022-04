Zwei Kinder und eine Frau starben bei einem Busunfall auf der Autobahn Medellín - Chocó

Am frühen Morgen des 13. April gab es einen schweren Unfall, bei dem bisher drei Menschen getötet und mehr als 10 verletzt wurden, einige davon schwer. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Gemeinde Carmen de Atrato in Chocó, wo ein Bus in die Stadt Quibdó umgedreht wurde.

Nach Angaben der Behörden war der Bus von Cocorná in Antioquia in die Hauptstadt Chocó gefahren. Die Passagiere waren offenbar mehr als 20 Verwandte. In den frühen Morgenstunden wäre der Bus gekentert und mehrere von ihnen schwer verletzt worden.

Dana Gonzálex, medizinische Koordinatorin des Krankenhauses San Roque de Carmen de Atrato, sagte den lokalen Medien Publi Noticias, dass sie im Morgengrauen einen Anruf von einem Einwohner von El Seis erhalten hätten, der den Unfall meldete. Sie riefen die Behörden an und reisten in die Gegend, um auf den Notfall zu reagieren.

Zehn Personen wurden dorthin gebracht, von denen 2 nach Medellin und Bolivar in Antioquia geschickt wurden. Die anderen acht haben weiterhin komplexe Wunden, benötigten Nähte, haben Sauerstoff und wurden Untersuchungen und Röntgenaufnahmen unterzogen.

Anscheinend hatte das Fahrzeug, das von einem der Verwandten gefahren wurde, mechanische Ausfälle, der Fahrer verlor die Kontrolle über das Lenkrad und rollte durch eine Schlucht, bis es in einem Nebenfluss des Sektors landete. Die Rettung erfolgte zwischen 2:00 Uhr morgens und 17:00 Uhr.

Nach Angaben der Verwaltungsabteilung für Risikomanagement von Chocó wurden bei dem Unfall drei Todesfälle aus Cocorná, Antioquia, verursacht. Davon waren zwei Minderjährige. Lokale Medien sagen, sie wären 5 und 10 Jahre alt, während der Erwachsene Lehrer aus Chocó sein würde.

Sie wären alle Mitglieder derselben Familie, die nach Yuto gezogen wären, um die Osterzeit zu verbringen, und laut der Bürgermeisterin von Carmen de Atrato hätten sie den Van gemietet, um herumzukommen.

Laut der Zeitung El Universal untersuchen die Behörden, ob der Unfall auf mechanische Ausfälle des Fahrzeugs zurückzuführen ist. Sie erkundigen sich, ob die Passagiere unterwegs den Bus gewechselt hätten. Da bewerten sie auch die Hypothese eines Mikrotraums des Fahrers.

Dies war nicht der einzige Unfall in der Abteilung von Chocó. Laut dem Radiosender Blu wurde auf der Straße, die von den Chocoan-Gemeinden Risaralda nach Conondo im Sektor Santa Cecilia führt, auch ein anderes Fahrzeug vom Typ Willys umgedreht.

Bei dem Vorfall starb ein Kind und 10 wurden verletzt. Der Minderjährige lebte in der indigenen Gemeinde Peninsula, dem Tahamí Indigenen Reservat des oberen Andágueda, in der Gemeinde Bagadó. Die anderen Verletzten wurden ins Krankenhaus in Santa Cecilia überwiesen.

Die National Road Safety Agency (ANSV) hat zu Ostern bisher 356 Unfälle gemeldet, bei denen 58 Menschen getötet und 399 verletzt wurden. Es ist wichtig anzumerken, dass trotz der Anzahl der Unfälle im Vergleich zur Zahl für 2021 der Schluss gezogen werden kann, dass diese um 11% zurückgegangen sind, da im vergangenen Jahr 399 Vorfälle gemeldet wurden, bei denen 70 Menschen starben und 463 verletzt wurden.

In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass die Abteilungen, die die meisten Unfälle melden, Valle del Cauca, Bolívar und Cesar sind, so El Tiempo. Ein Beweis dafür ist, dass drei Regionen 51,7% der gemeldeten Unfälle abdecken und dass Geschwindigkeitsüberschreitungen sehr häufig sind, was der häufigste Grund dafür ist meldete Verkehrsunfälle in Kolumbien.

LESEN SIE WEITER: