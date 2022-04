Wann werden sie die Ausrottung beenden? Ein weiterer sozialer Führer wurde in Kolumbien ermordet, diesmal in Putumayo

Da es seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen dem kolumbianischen Staat und der ausgestorbenen FARC-Guerilla keine substanzielle Lösung für die Ausrottung gab, wurde erneut über den Mord an einem Sozialführer berichtet. Diesmal war das Opfer Pedro Baquero Cárdenas, der jahrelang verschiedene Positionen im Community Action Board des Dorfes Independencia innehatte, das zur Inspektion der Gemeinde Puerto Caicedo (Putumayo) in Südkolumbien in Arizona gehört.

Laut Caracol Radio brach eine Gruppe schwer bewaffneter Männer in das Haus des Verstorbenen ein, die mit mehreren Schusswaffenschüssen getötet wurden.

In der Zwischenzeit zitierten sie auf dem digitalen Nachrichtenportal Cuarto de Hora ein Dokument, in dem das Putumayo Human Rights Network den Mord an dem sozialen Führer bestätigte, der seit 20 Jahren für seine Arbeit mit der Gemeinde anerkannt war.

„Er wurde kaltblütig erschossen; inmitten von Angst und Notfällen gelang es der Dorfgemeinschaft, einen Krankenwagen zu bekommen, aber leider stirbt er auf dem Weg ins Krankenhaus“, sagten sie in der Erklärung.

Sie betonten, dass der Mord an Baquero die Bedrohungen materialisierte, denen soziale Führer, Menschenrechtsverteidiger und die Umwelt in diesem Gebiet im Süden des Landes ausgesetzt waren.

In La W wies der Koordinator des Putumayo Human Rights Network, Yuri Quintero, darauf hin, dass Baquero Opfer von Bedrohungen wurde.

„Er wurde vor mehr als zwei Monaten aufgrund der zunehmenden Präsenz von Outlaw-Gruppen in Puerto Caicedo aus seiner Heimatgemeinde vertrieben. Das ländliche Gebiet dieser Gemeinde befindet sich aufgrund der Anwesenheit dieser Konfliktakteure in einer sehr risikoreichen Situation „, sagte er.

Quintero fügte hinzu, dass der soziale Führer zu einer Feier mit der Familie seiner Frau in die Bevölkerung zurückgekehrt sei und dass sein Mord inmitten des Gebietsstreits stattgefunden habe, den diese illegalen Gruppen in dem Gebiet Kolumbiens begangen haben, der zu Haft und Zwangsvertreibung geführt habe.

Diese Geißel wurde im Land seit 2016, als das Friedensabkommen mit der ausgestorbenen FARC unterzeichnet wurde, nicht gestoppt, und allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres gibt es nach Angaben des Instituts für Entwicklung und Frieden 15 Morde an Menschen, die für Gemeinschaften arbeiten Studien (Indepaz).

Diese Morde ereigneten sich in den Departements Bolivar, Boyacá, Choco, Caqueta, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, San Andrés Isla und Tolima.

Nach Angaben von Indepaz gab es im dritten Monat 2022 9 Massaker, bei denen 36 Todesfälle verzeichnet wurden, drei weitere im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2021, bei denen auch 9 Massaker verzeichnet wurden, bei denen jedoch 33 Opfer getötet wurden.

„Inmitten der Massaker gab es kleinere Opfer wie die Ereignisse in Balboa (Cauca), wo die 32-jährige Rubenia Arada, der 14-jährige Brandon Mesa und der 11-jährige Maikol Cabrera ermordet wurden. Diese Menschen starben, nachdem bewaffnete Männer auf eine Gruppe von Menschen geschossen hatten, die das Gebiet des Viertels Bolivar durchquerten „, sagte Indepaz in der Bilanz.

In dieser Richtung erklärte Indepaz auch, dass im ersten Quartal 2022 die Zahl der Morde und Massaker an sozialen Führern zugenommen hat. Dies ist ein Trend der Gewalt, der das Land in Erstaunen versetzt.

Zahlen zufolge wurden in Kolumbien 48 Führer und Menschenrechtsverteidiger getötet; 42 wurden 2021 registriert. Darüber hinaus übersteigt das erste Quartal 2022 auch die Anzahl der im gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichneten Massaker, von 23 Massakern mit 84 Todesfällen im Jahr 2021 bis zu 27 Massakern mit 94 Todesfällen im Jahr 2022.

