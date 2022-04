Internationaler Tag des Kusses: wie lange hat der längste Kuss der Geschichte gedauert

11/12/1945 En el Día Internacional del Beso analizamos cómo ha cambiado este gesto tan natural con la pandemia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HULTON ARCHIVE

An diesem Mittwoch, dem 13. April, wird der Internationale Tag des Kusses gefeiert. Diese Feier ist eine Hommage an den längsten Kuss, der jemals aufgezeichnet wurde und der in Thailand zum Gedenken an den Valentinstag stattfand.

Der längste Kuss der Welt war das Ergebnis eines Wettbewerbs in Thailand, bei dem 2011 einige dieser Nationalität mit dem längsten Kuss, der 46 Stunden, 24 Minuten und 9 Sekunden dauerte, einen Weltrekord aufstellten.

Später, im Jahr 2013, brach dasselbe Paar denselben Rekord, indem es sich 58 Stunden 35 Minuten und 58 Sekunden lang küsste, ohne eine Sekunde abzuheben.

Darüber hinaus soll dieses Gedenken daran erinnern, wie wichtig es ist, sich in den menschlichen Beziehungen zu küssen.

Existen varias teorías relacionadas con el origen del beso. (Gettyimages)

Es gibt verschiedene Theorien, die sich auf den Ursprung des Kusses beziehen. Es wird geschätzt, dass alles mit dem Stillen oder vielleicht viel weiter hinten begann, als Hominiden um die Welt gingen und ihre Jungen durch den Mund füttern mussten.

Die ältesten Überreste des Kusses stammen jedoch aus dem Osten, insbesondere aus der Region Indiens, wo in einigen Tempeln Figuren von in Stein gemeißelten Wesen gefunden wurden, die diese Praxis durchführten. Ebenso finden Sie in dem berühmten Buch Kamasutra, das um das 3. Jahrhundert nach Christus geschrieben wurde, Hinweise auf den Kuss.

Küssen kann nicht nur als einfacher erotischer Akt angesehen werden, da diese alte Praxis als hervorragende Übung angesehen werden kann, die dabei hilft, Kalorien zu verbrennen und das Immunsystem zu stärken sowie Bindungen und emotionale Bindungen zwischen Menschen herzustellen.

Seine Kraft ist so hoch, dass Küssen nach bestimmten Studien, die von Spezialisten auf diesem Gebiet durchgeführt wurden, mit einem natürlichen Medikament verglichen werden kann, da es bei Einzelpersonen zu einem Anstieg von Oxytocin führt, dem Hormon, das für die Erzeugung physischer und neurologischer Veränderungen wie Vergnügen und Verlieben verantwortlich ist und alles was mit Zuneigung zu tun hat.

El beso puede verse como un excelente ejercicio que ayuda a quemar calorías. (Gettyimages)

Für Menschen, die sich normalerweise küssen, kann dies ein längeres und glücklicheres Leben bedeuten, da es therapeutische und psychologische Kraft hat. Mit anderen Worten, der Kuss kann einen entscheidenden Akt des Erfolgs oder Misserfolgs unter Liebenden darstellen.

Auf kultureller Ebene verbreitete sich der Kuss aus Indien während der Zeit Alexanders des Großen schnell auf dem gesamten europäischen Kontinent.

Laut Homers Bericht über The Odyssey wurde der Kuss in seinen Passagen erzählt, aber die Geschichte hört hier nicht auf, denn in der Bibel wird der Kuss als symbolisches Ereignis bezeichnet, wenn Judas Jesus küsst und sein Schicksal mit ihm besiegelt.

Im alten Persien war es sehr üblich, Männer beim Küssen zu sehen, während dieser Akt für die Kelten bis zu einem gewissen Grad medizinisch war. Im Mittelalter galt das Küssen einer Jungfrau als unrein.

A partir del Romanticismo, hubo un cambio de paradigma respecto al beso.

Seit der industriellen Revolution wurde der Brauch als normaler Akt zwischen Menschen angesehen, die affektiv miteinander verwandt waren, der jedoch nur in absoluter Intimität ausgeführt werden konnte, andernfalls wurde er von der Gesellschaft zensiert.

Aus der Romantik heraus gab es einen Paradigmenwechsel in Bezug auf das Küssen. Die Menschen genossen eine größere Freiheit, ihre Gefühle auszudrücken, was zu einer echten sexuellen Revolution führte, die dank der Modernisierung bis heute normal geworden ist.

Heute ist es eine ziemlich verbreitete und universelle Praxis, die verwendet wird, um affektive Bindungen wie Leidenschaft, Freundschaft, Zuneigung und Liebe zwischen Menschen zu demonstrieren.

LESEN SIE WEITER: