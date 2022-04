Migrationen: Chaos und Ansprüche zu Beginn der Passpflege

Chaos und Unruhen zu Beginn der Pflege im Migrationsamt | VIDEO: RPP TV

Die Aufmerksamkeit begann am Hauptsitz der Nationalen Migrationsaufsicht in Breña, aber das Chaos übernahm sofort den Ort, nachdem Dutzende von Menschen behaupteten, dass diejenigen, deren Reisen nicht innerhalb von 48 Stunden stattfinden, abgelehnt werden. Die Polizei musste eingreifen, um Ordnung zu bringen, aber Beschwerden und Proteste hören hier nicht auf.

Nach Informationen von América TV stehen Hunderte von Menschen seit gestern Abend Schlange, aber wenn sie das Reisedokument bearbeiten, wird ihnen gesagt, dass sie morgen, Mittwoch oder heute um 17 Uhr zurückkehren müssen, um versorgt zu werden, aber viele verlangen Aufmerksamkeit, da sie befürchten, vermisst zu werden ihre Flüge wie gestern am Flughafen Jorge Chávez, wo Dutzende von Reisenden ihre Flüge verpasst haben, weil sie ihre Pässe nicht rechtzeitig hatten.

Vor Ort berichteten mehrere Personen auch, dass Reihen an Familien verkauft werden, was die Situation derer erschwert, die wirklich einen Reisepass benötigen.

Heute wird Migraciones an geplanten Terminen teilnehmen, an Personen, die den Notfallpass bearbeiten müssen, und an Personen, die innerhalb der nächsten 48 Stunden reisen. Andere, die keinen Termin oder ohne Dringlichkeit haben, können die Migrationszentrale nicht betreten.

„Sie haben mir mitgeteilt, dass sie heute teilnehmen können, weil sie mir gestern gesagt haben, dass ich gesättigt bin. Ich ging zur Tür und sie sagten mir, dass es keine Präferenz geben wird „, sagte ein Professor.

Gestern, trotz der Wiederaufnahme der Aufmerksamkeit am Flughafen Jorge Chávez, konnten viele Bürger und ganze Familien, die Flüge an Bord hatten, nach der Ankunft einer Reihe von Notfallpässen nicht reisen und erhielten verspätet die für den Umzug erforderlichen Dokumente.

Bisher war Latam die einzige Fluggesellschaft, die sich ausgesprochen hat, ein Unternehmen, das berichtete, dass es seinen Kunden aufgrund dieses Problems keinerlei Strafe in Rechnung stellen wird.

Die National Superintendency of Migration erklärte: „Aufgrund der Forderung nach Pässen, die sich aus der Annäherung der langen Ferien ergibt, ist es der derzeitigen Regierung gelungen, in diesem Jahr einen Vorschuss für die Zustellung des Reisedokuments durch den beauftragten Anbieter zu erhalten, der heute an unsere verschiedene Hauptsitze.“

„Ebenso werden wir bis Juli 2022 insgesamt 700.000 Pässe erhalten haben, um die Nachfrage der Bürger in diesem Jahr zu decken“, betonen sie.

„Die National Superintendency of Migration entschuldigt sich bei den Bürgern für die Vorfälle am internationalen Flughafen Jorge Chavez und in der Zentrale und stellt sicher, dass die korrekte Betreuung der Bürger ohne größere Probleme erfolgt“, sagen sie.

FEHLEN VON PÄSSEN

Seit Januar dieses Jahres wurde gewarnt, dass Migraciones die Auslieferung von Pässen nicht rechtzeitig einhalten könne, selbst bei geplanten Terminen um sechs Monate zu spät. Um sofort auf dieses Dokument zugreifen zu können, musste ein Reiseticket vorgelegt und somit das Notfalldokument am selben Flughafen bearbeitet werden gestern ist das auch gescheitert.

Laut dem Leiter der Migration, Jorge Fernández, war der Ausfall des Systems auf das Alter des 2014 erworbenen Systems zurückzuführen, und sie bitten den MEF um ein Investitionsprojekt zur Anschaffung eines neuen Systems.

Trotzdem hat Fernández versichert, dass die 700.000 neu erworbenen Pässe bis Juli dieses Jahres in Chargen eintreffen werden.

Die Geschäftsführerin von Comex-Peru, Jessica Luna, was gestern am Flughafen und im Migrationszentrum passiert ist, reagiert auf die Ernennung von Beamten ohne Erfahrung und Instabilität in den Posten, da wir in den letzten Monaten drei Superintendenten hatten, die vier Innenminister nicht mitgerechnet.

