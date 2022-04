Ehemalige Führungskräfte von Citi streben 100 Millionen US-Dollar für Crypto Hedgefonds an

(Bloomberg) - Drei ehemalige Führungskräfte von Citigroup Inc., die die Bank letzten Monat verlassen hatten, gründeten Motus Capital Management, ein Unternehmen, das es vermögenden Privatpersonen erleichtern soll, auf Kryptowährungen zu wetten.

Alex Kriete, Greg Girasole und Frank Cavallo wollen 100 Millionen US-Dollar für ein Paar aktiv verwalteter Hedgefonds sammeln, die sich auf digitale Vermögenswerte konzentrieren werden, sagten sie in einem Interview. Jeder von ihnen ist Gründungspartner von Motus, dem lateinischen Begriff für das Wort „Motor“.

„Kunden sind hungrig nach Renditen“, sagte Kriete. „Sie wollen Aufmerksamkeit, aber es fällt ihnen schwer zu wissen, was ein Betrug ist und welche tatsächlichen Anlagemöglichkeiten es gibt.“

Kriete und Girasole sorgten letzten Monat für Furore, als sie die Citigroup weniger als ein Jahr verließen, nachdem sie ausgewählt worden waren, eine neue Gruppe digitaler Vermögenswerte innerhalb der Vermögensverwaltungsabteilung des Wall Street-Riesen zu beaufsichtigen. Davor verwaltete Kriete 3 Milliarden US-Dollar und Girasole 5 Milliarden US-Dollar für die Private-Banking-Kunden der Citigroup. Cavallo war kürzlich als Anlageberater bei der Citigroup tätig, wo er Vermögenswerte in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar beaufsichtigte und Positionen in der kommerziellen und Cross-Asset-Vertriebsabteilung des Unternehmens innehatte.

Die drei investieren ihr eigenes Vermögen in Motus-Fonds, sagten sie in den Interviews. Fonds werden nicht selbst verwahrt, was bedeutet, dass sie die privaten Schlüssel ihrer digitalen Vermögenswerte nicht kontrollieren, und sie werden die Vermögenswerte, die sie an den Börsen halten, im Rahmen ihrer Bemühungen, Due-Diligence-Prozesse mit anspruchsvollen Anlegern zu erfüllen, einschränken.

„Wir arbeiten mit erstklassigen Lieferanten zusammen, um den Treuhandstandard zu erfüllen, den unsere Kunden erwarten“, sagte Girasole.

Motus mit Sitz in New York beabsichtigt, sowohl Wachstums- als auch Umsatzfinanzierung anzubieten. Der Wachstumsfonds werde sich darauf konzentrieren, in Token mit geringerer Marktkapitalisierung zu investieren, in die größere Fonds schwerer investieren können, sagte Cavallo.

„Wir glauben, dass wir den Kern der Sache erreicht haben“, sagte er. „Mit Vermögenswerten wie Bitcoin und ETH können Kunden dies auf eigene Faust tun. Sie müssen niemanden bezahlen, um ihnen Bitcoin zu kaufen.“

Ehemalige Führungskräfte von Citi suchen 100 Millionen US-Dollar für Crypto Hedge Funds

