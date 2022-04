Tesla-Autos sind bei Flottenbetreibern eine beliebte Wahl

(Bloomberg) - Autos von Tesla Inc. sind bereits bei Ventilatoren von Elektrofahrzeugen und umweltbewussten Fahrern beliebt. Jetzt setzen sie auch das Interesse von Unternehmen in Frage, die Autoflotten bauen.

Von Hertz Global Holdings Inc. über Taxifahrer bis hin zum New York City Police Department wird Tesla zu einer beliebten, wenn auch unerwarteten Option für Großabnehmer, was zum Teil auf ihre Rentabilität zurückzuführen ist. Tesla ist bei weitem die beliebteste Marke in einer App, die von Standard Fleet betrieben wird, einem in San Francisco ansässigen Startup, das Unternehmen bei der Verwaltung von Flotten von Elektrofahrzeugen unterstützt.

„Im Konzept sind Tesla teurer, aber die Amortisation erfolgt schneller als erwartet“, sagte David Hodge, Gründer von Standard Fleet, ein ehemaliger Ingenieur von Apple Inc., der an der Kartierungstechnologie des Unternehmens arbeitete. „Es fallen niedrigere Kraftstoff- und Wartungskosten an. Wir sprechen von Zehntausenden von Kilometern, um die Gewinnschwelle zu erreichen, und nicht von 100.000 Meilen.“

Tesla selbst verfolgt den Verkauf von Flotten, die Autohersteller einst als Geschäft der letzten Instanz betrachteten, da die Mietketten früher nach Basismodellen fragten und nicht nach den teureren und funktionsreichen Fahrzeugen, die einzelne Käufer bevorzugten. Tesla verfügt über eine Flottenwebsite, die niedrigere Betriebskosten, hohe Wiederverkaufswerte und das umfangreiche Frachtnetz des Unternehmens fördert.

Originalnotiz:

Tesla-Fahrzeuge werden bei Flottenbetreibern immer beliebter

Weitere Geschichten wie diese sind auf bloomberg.com verfügbar

©2022 Bloomberg L.P.