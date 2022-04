Der gewählte Präsident Südkoreas hat das Ministerium für Gleichstellung rückgängig gemacht und wird es weiterführen

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

Das Team des designierten südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol hat am Donnerstag sein Versprechen zurückgezogen, das Ministerium für Gleichstellung der Geschlechter abzuschaffen, eine Initiative, die von feministischen Gruppen stark kritisiert wurde.

Während des Wahlkampfes im März setzte sich Yoon für die Abschaffung dieses Ministeriums ein und argumentierte, dass südkoreanische Frauen nicht unter „systematischer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts“ leiden, obwohl Beweise für bestehende Ungleichheit bei Löhnen, Erwerbsbeteiligung oder Vertretung in der unternehmerischen und politischen Elite des Landes bestehen.

Aber am Donnerstag versicherte ihr Team für den Übergang der Befugnisse, dass sie das Portfolio vorerst behalten würden. „Es wurde beschlossen, dass die Zusammensetzung des Kabinetts auf dem derzeitigen Regierungssystem basieren wird“, sagte Ahn Cheol-soo, Leiter dieses Ausschusses, gegenüber der Presse.

Dieses Gremium werde den Leiter des Portfolios zur Gleichstellung der Geschlechter zusammen mit den anderen Regierungsmitgliedern bekannt geben, erklärte Ahn.

Ein anderes Mitglied seines Teams, Choo Kyung-ho, sagte, das Versprechen sei „immer noch gültig“, aber es habe sich verzögert, weil es „unterschiedliche Meinungen“ zur Reorganisation der Regierung gebe.

Experten hatten gewarnt, dass die Abschaffung des Ministeriums schwierig sein würde, da es eine Überprüfung der Gesetzgebung im Parlament erforderte, die derzeit von Liberalen kontrolliert werden.

Nach den mit kurzem Vorsprung gewonnenen Wahlen versprach Yoon, dass er sein Versprechen halten würde und dass er, wenn er es nicht getan hätte, seine Anhänger „belogen“ hätte.

Yoons Position mobilisierte die weiblichen Wähler gegen sie, wobei bisher mehr als 10.000 junge Frauen der linken Demokratischen Partei beitraten, die an der Macht war.

Linda Hasunuma, Politikwissenschaftlerin an der Temple University, sagte gegenüber AFP, dass der gewählte Präsident „immer noch seine Basis anregen und die Agenda zur Gleichstellung der Geschlechter eindämmen kann“ und „Spaltungen, Ängste und Fehlinformationen über die Gleichstellung von Frauen schüren kann“.

Yoon Suk-yeol wurde zum Präsidenten Südkoreas gewählt, nachdem sein regierender Rivale Liberal Lee Jae-myung seine Niederlage anerkannt hatte.

Nachdem er 98% der Stimmen gezählt hatte, gewann Yoon von der People's Power Party (PPP) „48,59% der Stimmen, verglichen mit 47,79% für Lee“ von der Demokratischen Partei (Mitte-Links) des derzeitigen Präsidenten Moon Jae-in, sagte Yonhap.

Die ersten in Südkorea veröffentlichten Umfragen trennten die beiden Favoriten bei den Präsidentschaftswahlen um einen halben Punkt.

Der öffentlich-rechtliche Sender KBS und die privaten Rundfunkanstalten MBC und SBS unterstützten Yoon 48,4%, verglichen mit 47,8% für Lee.

Die Nachzählung begann laut der National Electoral Commission (NEC) um 20.10 Ortszeit (GMT) und dauert bis in die frühen Morgenstunden.

Lee, 57, ehemaliger Gouverneur der Provinz Gyeonggi, nutzte seine Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung, um unter dem Motto eines pragmatischen Präsidenten zu werben, der sowohl wirtschaftliche als auch außenpolitische Fragen lösen wird. Darüber hinaus wurde Lee 2015 verdächtigt, in einen Korruptionsfall beim Bau von Gebäuden in Seoul verwickelt zu sein, als er Bürgermeister von Seoul war.

