„Mein Sohn hat nicht am Kampf teilgenommen“, Mutter eines Barristas, der wegen eines Kampfes zwischen nationalen Fans auf der Straße Cota-Chía verhaftet wurde

Hinchas de Nacional

Durch Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, haben die Nutzer am vergangenen Wochenende Momente einer starken Konfrontation zwischen den Fans von Atlético Nacional aufgezeichnet. Auf den Bildern sieht man, wie sich Menschen mit Steinen, Macheten und Fäusten gegenseitig angreifen. Die Veranstaltungen wären in der Cota-Chía-Variante präsentiert worden, als sich Busse von Unterstützern des Antioquia-Teams auf der Straße in die Stadt Tunja befanden, wo ihr Team vorgestellt wurde.

Mitten im Konflikt trafen die Behörden ein und schafften es, einen der mutmaßlichen Täter festzunehmen, der angeblich ein anderes in der Konfrontation anwesendes Subjekt erstochen hatte. Das Subjekt, das als Kevin Esneider Quintero, 21, identifiziert wurde, wurde angeklagt, angeblich für das Verbrechen des versuchten schweren Mordes verantwortlich zu sein, und die Generalstaatsanwaltschaft legte mehrere Beweise vor, die dazu führen könnten, dass er gewaltsam verurteilt wurde.

Zu den Beweismaterialien gehörten die in sozialen Netzwerken geteilten Videos, in denen zu sehen ist, dass sich die beteiligten Personen gegenseitig angegriffen haben. Darüber hinaus stellte der Angeklagte fest, dass Quintero in einem der an dem Angriff beteiligten Videos zu sehen ist, also ein junger Mann, der auf dem Boden liegt und schwer verletzt wurde.

„Die Filmbeweise, Zeugenaussagen und die Anerkennung eines verletzten Opfers zeigen, dass der Angeklagte heute anscheinend anwesend war und am Kampf zwischen Fans derselben Fußballmannschaft teilgenommen hat“, bemerkte die Staatsanwaltschaft über den Fall und fügte hinzu: „Die Untersuchung zeigt, dass der Mann schwang einen großen Ziegelstein und einen Dolch und schlug das Opfer wiederholt und verursachte mit einem Stich eine schwere Bauchverletzung.“

Trotz der Beweise und der Anklage gegen die Anklage kam die Mutter des Angeklagten zu Quinteros Verteidigung und erzählte El Tiempo seine Version der Ereignisse: „Ich habe ihn gegen Mittag kontaktiert und er hat mir gesagt, dass es ihm gut geht, dass sie auf dem Weg zum Stadion sind. Dann, gegen 18:30 Uhr, kontaktierte mich ein Streifenpolizist und informierte mich, dass mein Sohn in der Gemeinde Cota für einen Kampf zwischen Nationalfans festgehalten wurde.“

Die Frau sagte, dass er ihr im Gespräch mit ihrem Sohn gesagt habe, dass er nicht Teil des Kampfes war und dass er ihm glaube, weil die Videos zeigen, dass er niemanden angegriffen hat: „Hoffen wir, dass das, was passiert ist, bald geklärt wird. Es gibt viele Videos, die gedreht werden, aber mein Sohn hat nicht am Kampf teilgenommen. Er sagt auch, dass er eine Person körperlich angegriffen hat, aber im Video ist einfach zu sehen, dass er sich bückt, um die Kappe zu bekommen, und davonläuft. Er hat keinen Dolch in der Hand, wie die Staatsanwaltschaft sagt. Ich sammle die Beweise, um die Unschuld meines Sohnes zu beweisen.“





Einer wurde verletzt und 17 wurden nach einem Kampf zwischen Bucaramanga und Once Caldas Fans gefangen genommen

In den Videos von Amateuren und Überwachungskameras können Sie die Anwesenheit von Fans der beiden Teams mit stumpfen Waffen sehen, darunter Macheten, Messer und Stöcke. Pulzo kann feststellen, dass diese Tatsache nach Angaben der Behörden vollständig isoliert ist, da nicht alle Bars vorhanden sind wurde aufgezeichnet, da es sich um Probanden handelte, die außerhalb der autorisierten Karawanen des Gastteams in die Stadt kamen.

Die betroffene Person zeichnete eine Stichwunde am Bauch auf und wurde von der Special Rescue Group of Raldas (GER) zur sofortigen Aufmerksamkeit in ein Pflegezentrum gebracht, da die Schwere der Verletzung berüchtigt war, da das hohe Vorhandensein von Blut auf seiner Kleidung und am Boden als Luis Felipe identifiziert wurde Marín Diaz, 30 Jahre alt. Der Aggressor wurde dank der Unterstützung von Überwachungskameras bei Vermittlungen dieser Sportszene gefangen genommen.

Trotz der Tatsache, dass das Spiel um 8 Uhr abends beginnen sollte, kamen die Fans ab dem Nachmittag an diesem Ort an. Diese Ereignisse wurden am Tor 18 des Stadions aufgezeichnet, da laut der Zeitung El Tiempo der betroffene Fan direkt von Atlético-Fans angesprochen wurde Bucaramanga, der die Verletzung verursacht hat.





LESEN SIE WEITER