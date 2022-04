Ehemaliger kolumbianischer Soldat, der in den Vereinigten Staaten wegen Mordes an dem Präsidenten von Haiti verhaftet wurde, bekannte sich für nicht schuldig

Es wurde bekannt, dass Mario Palacios, der ehemalige kolumbianische Militär, der in den Vereinigten Staaten verhaftet wurde und mit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Mosie in Verbindung gebracht wurde, sich in einer kurzen Anhörung vor Bundesrichterin Lauren Louis vor den Gerichten der Innenstadt von Miami für nicht schuldig bekannte.

Als Palacios sich auf nicht schuldig bekennt, bittet er die Staatsanwaltschaft, alle Beweise vorzulegen, die sie für ihn anklagen muss, und nimmt sich somit mehr Zeit, um seinen Fall vorzubereiten und Zeugen vorzulegen. Es sollte erwähnt werden, dass er, wenn er für schuldig befunden wird, eine Höchststrafe von lebenslanger Haft erhalten würde. Im Moment müssen die Gerichte einen Termin für den Beginn des Prozesses festlegen, der in mehreren Monaten liegen könnte.

Derzeit befindet er sich seit Anfang des Jahres im Bundesgefängnis in Florida, wurde in Jamaika festgenommen, wo er nach dem Mord geflohen war, und im Oktober 2021 bat er freiwillig um ein Gespräch mit den US-Behörden.

Am frühen Morgen des 7. Juli wurde der haitianische Präsident Jovenel Moise von einer Gruppe von Söldnern ermordet. Der Mord wurde in Kolumbien relevant, als bekannt wurde, dass eine Gruppe ehemaliger Soldaten in den Fall verwickelt war und dass 18 von ihnen gefangen genommen worden waren. Der Prozess umfasste Palacios, der vom Tatort geflohen war und im Oktober in Jamaika verhaftet wurde, nachdem die haitianische Nationalpolizei im Juli eine Ankündigung seiner Durchsuchung und Gefangennahme veröffentlicht hatte.

Der Kolumbianer war Teil einer Gruppe von 20 Kolumbianern und anderen haitianischen Amerikanern, die an einer Verschwörung zur Entführung oder Ermordung des haitianischen Präsidenten teilnahmen.

Es sei daran erinnert, dass die haitianische Nationalpolizei im Juli 2021 eine Durchsuchung und Festnahme gegen Palacios veröffentlichte, da Palacios nach Angaben der Untersuchung zum Zeitpunkt des Attentats in Moises Wohnsitz eingedrungen war und geflohen war. Er bestritt jedoch, dass er Teil des Verbrechens war.

„Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat. Ich sage das von Herzen für meine Familie, für meine Kinder. Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat, denn als ich in diesen Raum kam, gab es bereits die Yepes-Kommandos und Herrn Romero „, bemerkte der ehemalige Soldat.

Im Oktober gaben die kolumbianischen Behörden bekannt, dass Palacios, die bisher als „gefährliches Subjekt“ eingestuft worden waren, aufgrund der Zusammenarbeit zwischen den beiden karibischen Ländern in Jamaika gefangen genommen worden waren. Darüber hinaus hat die kolumbianische Regierung mehrfach erklärt, dass viele der ehemaligen Soldaten getäuscht wurden und nicht wussten, dass sie an einem Mord teilnehmen würden.

Der Kolumbianer ist einer von zwei Angeklagten, die wegen seiner angeblichen Beteiligung an der Ermordung des Präsidenten von Haiti vor Gericht in Miami erschienen sind. Der andere ist der haitianisch-chilenische Geschäftsmann Rodolphe Jaar, der mit denselben Anklagen konfrontiert ist und der laut Staatsanwaltschaft einer Gruppe Kolumbianern geholfen hätte, Waffen für die Durchführung des Verbrechens zu beschaffen.

Derzeit wird der Prozess gegen die 18 in Haiti inhaftierten Kolumbianer fortgesetzt. Es wurde jedoch berichtet, dass sie keinen Zugang zur Selbstverteidigung haben und im Gefängnis der Insel misshandelt wurden. Damals sagte Palacios: „Ich habe Angst davor, was sie mir antun könnten, aber auch wegen dem, was sie meiner Familie antun könnten“, und berichtete auch, dass einer seiner Kollegen von der haitianischen Polizei erstochen wurde und andere mit den Waffen der Uniformierten geschlagen wurden.