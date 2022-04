Eine junge Frau warf sich aus dem Fenster ihrer Wohnung, nachdem ihr Ex-Freund seinen Freunden ein intimes Video geschickt hatte

Eine Studentin warf sich in einer Höhe von 24 Metern aus dem Fenster ihrer Wohnung und starb, in einer Tatsache, die von den Behörden untersucht wurde und die angeblich mit dem Senden von „Rache-Pornografie“ zusammenhängen würde, die ihr Ex-Freund nach Beendigung ihrer Beziehung tat.

Damilya Jussipaliyeva, 24, starb am 3. Juni 2017, eine Woche nachdem Alessio Bianchi gedroht hatte, ihrer Familie die Bilder und Videos von ihr zu zeigen, wie sie Kokain nahm.

Im April 2018 wurde Bianchi aus dem Gefängnis gerettet, nachdem er zugegeben hatte, private Sexbilder und Videos enthüllt zu haben, die Not und einen Angriff mit Schlägen verursachen sollten.

Bianchi, der jetzt 30 Jahre alt ist, erhielt eine 12-wöchige Bewährungsstrafe, wurde zur Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme angeordnet und musste Kosten in Höhe von 320 USD tragen.

Wie die britischen Medien enthüllten, hatten Damilya und Alessio Bianchi eine zeitweilige Beziehung von fast drei Jahren vor dem Tod der jungen Frau, in der die Kämpfe und Angriffe wiederholt das Eingreifen der Polizei erforderten.

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

In der Nacht seines Todes rief Bianchi selbst vor 1 Uhr morgens 999 die britische Notrufleitung an, um zu melden, dass seine Freundin in Not war, nachdem sie mehrere beunruhigende Nachrichten von ihr erhalten hatte.

Die antwortenden Beamten verbrachten etwa 40 Minuten damit, mit Bianchi zu sprechen, bevor sie mit ihm zu Damilyas Haus zogen, nur um festzustellen, dass die junge Frau etwa 10 Minuten vor ihrer Ankunft gestartet war.

In einer früheren Reaktion der Polizei, die durch einen Kampf in ihrer Wohnung am 12. Mai verursacht wurde, teilte die junge Frau den Beamten mit, dass ihr Freund sie „am Hals gepackt, sie vier- oder fünfmal geschlagen und ins Gesicht gespuckt“ habe, wodurch sie für einige Sekunden ohnmächtig wurde.

Bei anderen Gelegenheiten war es Bianchi, die der Polizei berichtete, dass ihr Partner angegriffen, gekratzt und mit Selbstmord gedroht hatte.

Einige Tage vor Damilyas Tod gaben mehrere Freunde des Paares an, auf ihren Handys eine Reihe von Videos erhalten zu haben, in denen sie am 25. Mai 2017 in einer Telefonzelle im Norden Londons Oralsex durchführte.

Beigefügt war eine Nachricht, die besagte: „Ich werde dich weiter vernichten.“

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

Eine ihrer Freundinnen erhielt denselben Clip von drei verschiedenen Nummern, von denen eine die Drohung enthielt: „Das nächste Mal werde ich dich verarschen, meine Liebe.“

Als die Polizei am 1. Juni Bianchis Telefon beschlagnahmte, fanden sie WhatsApp-Nachrichten, in denen sein Freund gebeten wurde, ihm Damilyas Video zu schicken.

Die junge Frau meldete diese Sendung von „Rache-Pornografie“ an die Polizei, setzte aber die Beziehung zu Bianchi fort.

Damals erzählte Damilya den Agenten, dass sie nicht wusste, dass sie sie aufgenommen habe und dass sie die Handlungen ihres Partners „wirklich demütigend und beleidigend“ fand.

„Ich denke, er tut das wegen der Diskussion aus Rache. Ich stehe immer noch unter Schock und fühle mich kaputt „, sagte die junge Frau laut den Polizeibeamten, die auf die Beschwerde geantwortet haben.

Damilya sagte, sie habe „sehr geistige und körperliche Angst“, weil Bianchi gedroht habe, die Pornografie sowie Bilder von ihr, wie sie Kokain nahm, an ihre Familie zu schicken.

Am 1. Juni ging das Paar mit Freunden trinken und kehrte gegen 23:30 Uhr in Bianchis Wohnung zurück.

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

Sie hatten einen Streit, bevor Bianchi die Damilya in die Wasserquelle vor dem Gebäude stieß. Die Gewalt vor dem Gebäude dauerte mehr als eine halbe Stunde, bevor der Hausmeister am frühen Morgen des 2. Juni die Polizei rief.

Bianchi, geboren in Dschidda, Saudi-Arabien, wurde verhaftet und sein Telefon wurde beschlagnahmt.

Am nächsten Tag erhielt er verzweifelte Textnachrichten von Damilya, ähnlich denen, die er in der Vergangenheit erhalten hatte.

Sie rief die Polizei an und dann gingen sie zu ihrer Wohnung in der South Wharf Road, Paddington, aber sie fanden sie tot auf dem Boden. Er hatte eine Notiz hinterlassen, auf der stand: „Alessio, ich liebe dich, lo siento“.

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja

Die Untersuchung geht weiter und es wurden Berichte von Verwandten von Bianchi und der jungen toten Frau gehört, die aus verschiedenen Perspektiven darauf hinwiesen, dass Damilya aufgrund ihrer toxischen Beziehung zu ihrem Partner unter Angst und psychischen Problemen gelitten hatte.

Bianchi wird voraussichtlich bei den Anhörungen dieser Woche aussagen.

