Das jüdische Jordanien: Die Geschichte des Spielers, der davon träumt, der erste Orthodoxe zu sein, der in der NBA spielt

Im Februar 1999 brachte das Magazin Sports Illustrated einen jüdischen Spieler auf das Cover, der in der High School glänzte (durchschnittlich 35,4 Punkte) und ihm den Spitznamen „jüdisches Jordanien“ gab. Aber in Wirklichkeit hat es niemand jemals ernst genommen, vielleicht wegen des bombastischen Titels, und Tamir Goodman spielte für Macabbi Tel Aviv, das europäische Kraftpaket und größten Club Israels, aber er wollte die NBA erreichen, nachdem er sich aus religiösen Gründen nicht an die University of Maryland angepasst hatte . Heute, 23 Jahre später, haben keine Medien diesen Titel noch gefördert, aber es scheint nicht lange zu dauern, da sich die Situation wiederholt, allerdings mit einem viel günstigeren Kontext für den Basketballspieler, der davon träumt, eine Barriere zu durchbrechen.

Dies ist Ryan Turrell, ein Spieler, der im College-Basketball bis zum Torschützenkönig (mit 27,1 Punkten) unter den 1220 Fakultäten der drei NCAA-Divisionen glänzt und gerade die Entscheidung getroffen hat, nicht für das Abschlussjahr an der Yeshiva University in New York zurückzukehren und sich zu erklären berechtigt für den Entwurf der NBA am 23. Juni. Natürlich spielt diese 2m01- und 21-jährige Wache in der dritten und letzten Liga, was einige Zweifel aufkommen lässt, ob sein Niveau und sein Potenzial auf Professionalität übertragen werden können, aber heutzutage wird jeder von der großen Anzahl von NBA-Scouts betrachtet und analysiert. Sie sagen, dass es, obwohl es heute nicht einfach ist, Teams gibt, die ihm folgen, damit der Junge „den Traum erfüllen kann, Geschichte zu schreiben und der erste orthodoxe Jude zu sein, der in der NBA spielt“, wie er vor einigen Tagen erklärte, als er die Ankündigung machte. Natürlich ist Ryan entschlossen und klargestellt, dass er im Gegensatz zu Goodman die Entscheidung treffen wird, sich am Samstag, dem für den Schabbat reservierten Tag, nicht auszuruhen.

Turrell stammt aus einer Familie guter Wirtschaftskultur, die zum orthodoxen Judentum konvertiert wurde. Der Junge, der in der gewählten Sportart transzendieren wollte, hatte zu Beginn Zweifel. „Ich wollte zum Beispiel den Kipa nicht mit Freunden in den Picados verwenden, weil es mir ein bisschen peinlich war. Weiß zu sein und darüber hinaus den Kipa zu benutzen, war wie zwei Schläge zusammen auf den Plätzen, auf denen er spielte. Aber es ist mir wirklich passiert, weil ich die Wichtigkeit nicht verstanden habe und nicht stolz darauf war, sie zu benutzen. Heute ist es anders „, gab er kürzlich zu. Im Alter von 15 Jahren hatte Ryan Talent und Tugenden zu spielen, besonders beim Schießen, aber er wog kaum 65 Kilo. Zu diesem Zeitpunkt beschloss er, sich an der Valley Toray High School in Kalifornien einzuschreiben und versuchte sich erfolgreich in der Earl Watson Elite, dem Top-Wettbewerb im Westen der USA. So folgten ihm die Pfadfinder nach und nach in dieser kleinen High School des Kollektivs. Plötzlich hörte er auf, ein „dünn und klein“ zu sein. Es wuchs, verstärkte sich und wurde zu einer Offensivkraft, mit einem großartigen Schuss und sogar schockierenden Dunks.

Turrell erzielte in den letzten zwei Jahren der High School durchschnittlich ein dreifaches Double, und mehrere Universitäten sahen ihn an und boten ihm ein Stipendium an. Stanford war der prestigeträchtigste, aber nicht der einzige. Die Air Force, UC Irvine und Cal State Northridge machten ebenfalls ihre Vorschläge. Turrell entschied sich für Air Force, da er wusste, dass sich in der Nähe ein Rabbiner und ein koscheres Restaurant befanden, das Lebensmittel verschickte Aber er erkannte schnell, dass er einen Fehler gemacht hatte. Wie bei Goodman in Maryland kamen religiöse Themen an die Oberfläche, wie das Training, das das Team samstags während des Schabbat absolvierte. Ryan nahm den Hintergrund und wählte eine andere Fakultät zum Studieren und Spielen. Aber keiner von denen, die seine Dienste bereits in Anspruch genommen hatten: Er bat darum, an Jeschiwa zu gehen, eine jüdische Universität in New York, die keine Stipendien anbietet, was seinen Vater überraschte. „Wir haben uns vorher bemüht, wir werden es jetzt tun“, antwortete Brad, nachdem er erfahren hatte, warum sein Sohn die Universität gewählt hatte, die ihn weiter von seinen Träumen entfernt hatte (er spielt Division III), aber näher an seinen Überzeugungen.

Der Junge wurde zuerst verführt, dass Trainer Elliott Steinmetz eine jüdische Kultur der Exzellenz im Sport schaffen wollte. „Das war wichtig, aber auch das, was ich fühlte und dachte. Ich habe mein ganzes Leben lang jüdische Schulen besucht. Ich bin religiös aufgewachsen und koscher - wer respektiert die rituellen Vorschriften des Judentums. Meine Eltern waren schockiert, weil sie wussten, dass ich in der Division I spielen wollte, aber ich sagte ihnen: „Ich möchte ein Idol der Juden sein.“ Ich liebe die Entscheidung, die ich getroffen habe, und ich bereue es nicht. Ich hoffe, viele Leute treffen die gleiche Entscheidung: Wähle Religion und bleib auf diesem Weg. Ein Weg, von dem ich überzeugt bin, dass meine Träume auch erreicht werden können „, sagte Ryan in einem Interview gegenüber der Zeitung New York Times. Turrell zeigt eine erstaunliche Entschlossenheit, das zu tun, was er fühlt, und versucht, seinen Träumen gerecht zu werden, auch wenn die Straße länger ist. „Ich habe mit vielen jüdischen Spielern gesprochen, die sich zerstört fühlen, wenn sie belastet oder misshandelt werden, weil sie jüdisch sind, aber ich denke nicht so. Ich liebe es, meinen Kipa zu benutzen, ich bin stolz und wenn er „Jewboy“ zu mir sagt, stört mich das nicht und ich zeige ihnen einfach, dass sie mich nicht schlagen können „, erklärte er.

“Quiero demostrar que los judíos podemos jugar al básquet a ese nivel

Turrell kommt von durchschnittlich 27 Punkten mit hohen Prozentsätzen: 57% auf dem Feld und 47% in Dreifachen. Sein Team, normalerweise aus dem Haufen, gewann 25 von 28 Spielen und gewann die Skyline-Konferenz. Zwischen November 2019 und Dezember 2021 erzielte er eine Serie von 50 Siegen in Folge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde es unter den 355 Universitäten der Division III auf Platz 1 eingestuft. Es ist schade, dass die aktuelle Kampagne nicht so endete, wie es alle wollten: Die Makkabäer schieden jedoch aus der ersten Runde der Playoffs am 3. März gegen John Hopkins aus. Der Spieler wurde in den letzten zwei Jahren neben dem historischen Torschützenkönig der Fakultät mit mehr als 2000 Punkten der beste Spieler der Konferenz, obwohl zwei der Spielzeiten durch die Pandemie verkürzt wurden. Tatsächlich erzielte das Turnier im März 2020, als das Turnier abgesagt wurde, in zwei Spielen 71 Punkte...

Seine Punktefähigkeit weckte das Interesse mehrerer NBA-Scouts. Eigentümer, Führungskräfte und ehemalige Spieler haben sich ihre Spiele angesehen. „Ich weiß, dass das passiert ist, sagte mir mein Trainer, was meistens am Ende der Saison passiert ist“, gab der Junge zu, der sich auf eine Rolle spezialisiert hat, die von Tag zu Tag wichtiger wird: den externen Pitch. Sogar ihre Punkteeffektivität für den Besitz (1,31) ist laut Synergy Sports die drittbeste in der gesamten NCAA. Aber natürlich muss man es wie alles mit einer Pinzette nehmen und beurteilen, dass es in einer viel niedrigeren Ebene geschieht. Aus diesem Grund wird erwartet, dass er heute in den Prognosenentwürfen nicht ausgewählt wird. Es wird jedoch angenommen, dass sich dies ändern kann, wenn Sie auf Campus vor dem Entwurf gehen, wo jeder es live sehen kann, insbesondere Ihre Fähigkeit, unter besserem Widerstand zu spielen. Die einzige Gewissheit ist, dass sein Niveau die Division übersteigt, in der er spielt, und das Potenzial hat, weiter zu wachsen.

„Ich habe immer gesagt, dass Juden körperlich nicht so gute Sportler sind wie andere, aber heute ist die Welt viel offener für Unterschiede als vor 20 Jahren, als Tamir ankam. Deshalb denke ich, dass das Timing gut für Ryan ist, was für mich wie ein Schweizer Taschenmesser ist „, analysierte Harold Katz, ehemaliger Goodman DT und Yeshivas Pfadfinder. Es gibt immaterielle Werte, die ihn befähigen, wie seine Entschlossenheit und Mentalität, die in seinen Aussagen beobachtet werden, und eine Arbeitsmoral, die alles beweist. Seit der Grundschule hat er personalisierte Trainer, die ihm die Familie gegeben hat. Von der High School vergeht kein Tag, an dem er keine 500-Aufnahmen machen muss, um das Training abbrechen zu können, und seit einigen Jahren verfolgt er einen Arbeitsplan im Fitnessstudio, der es ihm ermöglichte, Kilos Muskeln hinzuzufügen. All dies ermöglicht es ihm, stärker und effektiver zu sein, Vorhänge zu ziehen und zu werfen, zusätzlich dazu, dass er mehrere Positionen verteidigen kann.

„Auf dieser Ebene kann ich tun, was ich will, und wenn ich über das nächste nachdenke, kann ich nur sagen, dass ich ein Schwamm bin: Ich lerne schnell. Ich habe keinen Zweifel, dass ich eine Rolle spielen kann (in der NBA). Ich möchte versuchen, alle möglichen Tests zu absolvieren, um ihnen zu zeigen, dass ich auf diesem Niveau auch weiterhin punkten, verteidigen und meinen Teamkollegen helfen kann „, sagte er. Es gibt Fälle von Spielern, auch aktuelle, die nach dem Spielen in der Division III die Elite erreicht haben - und sich von anderen abheben, wie die Beispiele von Duncan Robinson (Miami Heat) und Derrick White (Boston Celtics).

Im Zweifel stellte er auch klar, dass er die Kipa zwar weiterhin verwenden wird - die NBA muss sie genehmigen -, aber eine einzige Ausnahme machen wird, die gegen seine religiösen Überzeugungen verstößt: Er wird nicht die wöchentliche Pause - den Schabbat - einlegen, die das Judentum ausstellt. Eine Praxis von fast 6000 Jahren, die jeden Freitag bis Samstagnachmittag von Sonnenuntergang dauert. Sie fahren nicht, sie geben kein Geld aus, telefonieren nicht oder unternehmen natürlich körperliche Anstrengungen. Eine Möglichkeit, sich auszuruhen und das Alltägliche in einen spirituelleren und heiligeren Ort zu verwandeln, sagen sie. Dies könnte ein potenzielles Hindernis für ihn sein, aber er hat es beseitigt. „Ich plane, während des Schabbats zu spielen und zu trainieren“, sagte er.

Schließlich machte er deutlich, dass sein Ding ernst ist. „Ich möchte zeigen, dass Juden auf diesem Niveau Basketball spielen können. Ich möchte es für mich selbst machen, aber nicht nur... Ich möchte eine Inspiration für andere in meiner Religion sein zu glauben, dass ich es schaffen kann. Ich bin bereit, Geschichte zu schreiben „, machte er deutlich. Es fehlt nicht an Entschlossenheit...

