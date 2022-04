Ilan Bar-Lavi wurde von Mexiko und Israel beeinflusst und tritt beim 14. Polanco JazzFestival auf

Ilan Bar-Lavi ist ein Gitarrist und Komponist aus Mexiko, aber mit einer israelischen Familie, die erneut nach Mexiko-Stadt zurückkehrt, um an diesem Samstag und Sonntag beim 14. Polanco Jaz Festival auftreten zu können.

Dieses Festival wird den Soundmix nutzen können, den Ilan zusammenbringt, da seine Erfahrung mit dem Nahen Osten, lateinamerikanischer Musik und New Yorkern eine Kombination ist, für die er auch als einer der talentiertesten und herausragendsten Musiker seiner Generation gilt.

Am Sonntag, dem 3. April, werden Sie das Konzert zu schätzen wissen, in dem er sein neuestes Album „Unprofessional“ vorstellen wird, in dem er 10 Originallieder auf Spanisch und Hebräisch komponiert hat.

Auf die gleiche Weise sprach Ilan mit Infobae, um uns zu erzählen, was er in Mexiko präsentiert und wie er es schafft, alle Klänge seiner Musik zu mischen.

Wie behandelt dich die Stadt?

En este Festival se podrá aprovechar la mezcla de sonido que reúne Ilan, pues su experiencia con el Medio Oriente, la música latina y neoyorquinos se encuentra una combinación por la cual también se le considera uno de los más talentosos y destacados músicos de su generación.

Ich liebe die Stadt, ich habe Tacos sehr vermisst und sehr gut, ich war diese vier Jahre in Jerusalem.

Was hältst du davon, dich in dieser 14. Ausgabe von Jazzy zu präsentieren?

Sehr glücklich, an diesem schönen Festival im Ángela Peralta Theater teilnehmen zu können, das ein super und sehr glücklicher Ort ist.

Präsentierst du dein neues Album?

Ja, ich werde neben meinen Kompositionen „Unprofessional“ aus den letzten Jahren vorstellen. Es gibt mehrere von meinem ersten Album und einige von dem Album, die bald in zwei oder drei Monaten erscheinen werden, es sind neue Songs. Es wird eine Mischung aus all meinen Songs geben.

Sag mir, wie ist es, dass du zwischen den beiden Kulturen arbeitest, die du für die Familie hast?

Wie gesagt, für mich ist es normal, weil ich so aufgewachsen bin, aber musikalisch gesehen finde ich es ziemlich interessant, weil es sich um zwei verschiedene Genres handelt, aber gleichzeitig sehr, mit etwas sehr Gemeinsamem.

Selbst beim Essen habe ich das Gefühl, dass es sehr verbreitet ist, es sind würzige und reichhaltige Lebensmittel. Die Leute sind auch an beiden Orten nett und wenn sie eine gute Verbindung herstellen.

Wie bist du zum Zeitpunkt des Schreibens?

El domingo 3 de abril se podrá apreciar el concierto en el cual destacará su más reciente álbum que es “Unprofessional”, en el cual compuso 10 temas originales en español y hebreo.

Wenn es ums Komponieren geht, denke ich nicht viel über das Genre oder das Land nach, ich schnappe mir immer die Gitarre und beginne mit einer Idee und nach greift sie nach nach dem „Rola“ (Lied) und es kommt natürlich heraus, weil ich mit den beiden Musikern im Haus aufgewachsen bin, also habe ich es schon im Ohr und genau das kommt heraus.

Aber der Einfluss mexikanischer Musik wie Boleros, Son Jarocho und sogar die Musik der Marimba aus Chiapas, alles, kombiniert mit dem, was ich über meinen Vater wusste, nämlich arabische, jüdische, mediterrane Musik, weil die Fusion herauskam.

Wie hast du mit der Musik angefangen?

Meine Mutter ist Psychologin, aber sie spielt gerne Gitarre und es gibt immer Gitarre im Haus und Klavier, ein Keyboard und so habe ich sehr neugierig mit der Gitarre angefangen und angefangen, mit anderen Bands zu spielen.

Im Alter von 18 oder 19 Jahren fing ich an, meine Songs zu schreiben, es gab mir die Sorge zu sagen, wer ich bin. Wenn ich jemand wäre, der Jazz/Rock gespielt hat, musste ich sagen, wer ich bin und nicht ein anderes Genre spielen.

Dann habe ich angefangen zu komponieren und wenn du anfängst zu komponieren, musst du aufnehmen und ins Studio gehen und dann das erste Album, das zweite Album starten und so machst du weiter.

Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Album fertiggestellt hast?

De igual forma Ilan habló con Infobae para contarnos qué es lo que presenta en México y cómo es que consigue tener una mezcla de todos los sonidos en su música.

Auf dem ersten Album, das ich ungefähr dreimal aufgenommen habe, bevor es herauskam, weil es nicht herauskam, klang die Musik nicht so, wie ich es wollte.

Als ich ein Album aufgenommen habe, hat es nicht geklappt und dann habe ich ein weiteres aufgenommen und bis zum dritten Mal habe ich mir den Sound geschnappt, den ich mir vorgestellt hatte, und für mich war es schön, dass ich meine Musik machen und meinen Vorschlag machen konnte und im Laufe der Jahre, je mehr man es macht, desto besser wird man.

Auf deinem Album hast du eine Mischung aus Künstlern und ich wollte wissen, war es schwierig für dich, einen Rhythmus einzuhalten?

Das Album „Unproffesional“ war zu einer Zeit, als ich in New York lebte und weil es Musik dieser Art gibt, weil es erleichtert wird, weil man alle Länder in verschiedenen Stadtteilen hat, habe ich sie ins Studio eingeladen und so haben wir das Album gemacht.

Als ich in Israel lebte, musste ich mit Leuten dort Musik machen und jetzt bin ich in Mexiko und nehme auf. Ich fließe hängt davon ab, wo ich bin und welche Musiker mich umgeben, und so mache ich meine Musik.

Wie war diese Covid-Erfahrung, ich stelle mir vor, dass Sie dort am meisten Musik entwickelt haben?

Ja, von einem Tag auf den anderen waren wir eingesperrt, ich hatte Ereignisse, aber sie konnten nicht mehr gemacht werden und ich machte Musik von meinem Computer aus, auf keinen Fall, dass ich nichts anfangen konnte.

Wir müssen uns neu erfinden und so wurde das neue Album geboren, das in den kommenden Monaten veröffentlicht wird.

An welchen anderen Veranstaltungen wirst du teilnehmen?

Am 8. April werde ich mit ein paar Freunden in Xalapa spielen und nächste Woche gibt es zwei Theaterstücke in Israel. Das Licht wird bereits gesehen.

LESEN SIE WEITER:

Wer war der erste koreanische Sänger, der für einen Grammy Award nominiert wurde?