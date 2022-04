Chalino Sánchez: Die Untersuchung des Mordes ist noch offen, wurde aber für weitere fünf Jahre gebucht

Fast 30 Jahre nach der Ermordung von Rosalino Sanchez Felix, besser bekannt als Chalino Sánchez, gab die Generalstaatsanwaltschaft von Sinaloa (FGE) bekannt, dass die Ermittlungen fortgesetzt werden, behielt den Fall jedoch als ein „Geheimnis“ für die nächsten Jahre.

Laut einem Dokument, das von der lokalen Behörde auf Antrag des Twitter-Kontos Archivero (das versucht, Dokumente, die bisher „versteckt“ waren, die Untersuchung dieses Mordes freizugeben) und in der Datei 133/92/AP geschützt ist, befindet sich der Prozess in einem „Reserve“ -Zustand und wartet auf einen Agenten der Öffentlichkeit Staatsanwaltschaft fügt neue Daten hinzu.

Es wurde detailliert beschrieben, dass gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die staatliche Transparenz in Artikel 162 die Informationen des Falls auf diese Weise klassifiziert wurden, da dies die Untersuchung gefährden würde. Weitere Einzelheiten werden angegeben, da ihm nicht „Carpetazo“ gegeben wurde.

Es folgte auch, was in Artikel 20 der Verfassung und Artikel 22 des Allgemeinen Opfergesetzes beschrieben wurde, die als Rechte von Opfern oder beleidigten Personen den Schutz ihrer Identität und anderer Daten festlegen.

Mit dieser Entscheidung der Staatsanwaltschaft von Sinaloa wird der Mord an Chalino und alle damit verbundenen Informationen vor der Bevölkerung verborgen bleiben, die trotz seiner kurzen Karriere weiterhin seine Musik hört.

Er wurde 1992 kaum berühmt, als er in Sinaloa getötet wurde (Foto: Twitter @RedPinacate)

Vielleicht haben die Behörden 2027, 35 Jahre nach seiner Abreise, das Interesse, weitere Daten preiszugeben oder den Fall möglicherweise erneut zu eröffnen, um dies zu klären. Die Möglichkeit ist aufgrund der Reaktion der FGE weit entfernt, aber nicht unmöglich. Vielleicht wird der König des Corrido noch eine Überraschung gewähren.

Rosalino Sánchez Felix wurde am 30. August 1960 in Culiacan, Sinaloa, in einer Familie mit wenigen Ressourcen geboren und wusste nicht, dass ihn mehrere Legenden für den Rest seines Lebens verfolgen würden, aber die wichtigste war die, die er mit seiner Musik schuf.

Sehr jung, in den 1970er Jahren musste er illegal in die Vereinigten Staaten auswandern. Einige sagten, er sei auf der Flucht vor einem Verbrechen, das er begangen hatte, indem er den sexuellen Missbraucher seiner jüngeren Schwester mit einer Schusswaffe ermordet hatte.

Bisher ist es eine Geschichte, die nicht geklärt wurde, aber Chalinos Geschichte wurde in Inglewood fortgesetzt, wo er bei einer Tante von ihm lebte. Etabliert begann er mit der Jobsuche, aber er erreichte nichts Großes, bis sie neben seinem Bruder Armando anfingen, Drogen wie „Coyotes“ zu verkaufen.

Stunden vor seinem Tod wurde Chalino bedroht (Foto: Screenshot/YouTube)

Der Mord an Armando sowie die angebliche Inhaftierung von Sanchez Felix waren jedoch Ereignisse, die ein Muster in seinem Leben festlegten und ihn dazu veranlassten, in der Welt der Musik zu beginnen.

Als er aus dem Gefängnis kam, zog er nach Los Angeles, Kalifornien, wo er seine ersten Demos aufnahm und einige Auftritte gab. Erst 1992 explodierte sein Ruhm und die musikalische Legende von Chalino Sánchez begann.

Das gleiche Jahr würde jedoch eine schreckliche Tragödie bedeuten. Am 16. Mai fanden Bauern in einem Wasserkanal in der Nähe der Stadt Culiacán, Sinaloa, seine Leiche. Er hatte Handgelenke und Knöchel gebunden, außerdem hatte er die Augen verbunden. Ihm war zweimal in den Hinterkopf geschossen worden.

Einen Tag bevor er eine Präsentation hatte. Bevor er das Lied Alma Enamorada sang, wie es in einem berühmten Video aufgenommen wurde, erhielt er eine Rolle mit einer angeblichen Todesdrohung. Trotzdem ging die Show bis in die späten Morgenstunden weiter. Als sie gingen, wollten er und seine Gefährten die Party fortsetzen, aber das Fahrzeug, in dem sie unterwegs waren, wurde abgefangen.

Die Probanden stiegen herab, identifizierten sich als Polizisten und baten ihn, sie zu begleiten, um mit ihrem Kommandanten zu sprechen. Chalino akzeptierte, aber sie sahen ihn nie wieder lebend.

