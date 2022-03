Ein türkischer Staatsanwalt forderte das Gericht auf, den Fall Khashoggi nach Saudi-Arabien zu verlegen

FILE PHOTO: A demonstrator holds a poster with a picture of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Turkey October 25, 2018. REUTERS/Osman Orsal/File Photo

Ein türkischer Staatsanwalt bat am Donnerstag ein Gericht in Istanbul, den Fall des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, der 2018 in der türkischen Hauptstadt brutal ermordet wurde, abzuschließen und ihn nach Saudi-Arabien zu verlegen, bestätigte seine türkische Verlobte.

„Der Staatsanwalt forderte im Einklang mit der saudischen Klage die Übertragung des Falls nach (Saudi-Arabien) und dessen Schließung in die Türkei“, schrieb Hatice Cengiz nach einer Anhörung vor dem Hauptgericht in Istanbul auf Twitter.

„Das Gericht bittet das türkische Justizministerium um Stellungnahme. #Khashoggi #JusticeForJamal „, fügte Cengiz im sozialen Netzwerk hinzu.

Laut der privaten Nachrichtenagentur DHA sagte der Staatsanwalt, der Fall habe sich „verzögert, weil Gerichtsbeschlüsse nicht vollstreckt werden können, weil die Verdächtigen Ausländer sind“.

Die Bitte der Staatsanwaltschaft kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Türkei ein Tauwetter in den Beziehungen zu Saudi-Arabien anstrebt, das sich nach der Ermordung des Mitarbeiters der amerikanischen Zeitung The Washington Post im saudischen Konsulat in Istanbul verschlechterte.

FILE PHOTO: Das Committee to Protect Journalists und andere Aktivisten der Pressefreiheit halten vor der saudischen Botschaft eine Mahnwache bei Kerzenlicht ab, um an den Jahrestag der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul, Washington, USA zu erinnern. USA, 2. Oktober 2019 Reuters/Sarah Silbiger/Dateifoto

Am 2. Oktober 2018 trat Khashoggi in das Konsulat ein, um Vorkehrungen für die Heirat mit Cengiz zu treffen. Nach Angaben der Behörden in den Vereinigten Staaten und der Türkei erwürgte ihn ein saudisches Geschwader, das auf ihn wartete, und zerstückelte seinen Körper, der nicht gefunden wurde.

- „Schreckliche Neuigkeiten“ -

„Schreckliche Neuigkeiten“, sagte Erol Onderoglu, ein Vertreter von Reporters Without Borders (RSF) in der Türkei, auf Antrag der Staatsanwaltschaft und forderte das Justizministerium auf, sie abzulehnen.

„Der Fall Khashoggi scheint diesmal Opfer einer diplomatischen Annäherung zwischen der Türkei und dem Königreich zu sein“, sagte Saudi gegenüber AFP.

Das Attentat löste internationale Empörung aus und westliche Geheimdienste behaupteten, der saudische Kronprinz Mohamed bin Salman habe die Tötung genehmigt.

Der Kronprinz sagte, er akzeptiere die Verantwortung Saudi-Arabiens in diesem Fall, lehne jedoch jegliche persönlichen Beziehungen ab. Riyadh sagt, es sei die Arbeit von Agenten gewesen, die alleine gehandelt haben.

Es wird vermutet, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman derjenige war, der die Tötung autorisierte. EFE/ Aitor Pereira/ ARCHIV

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte damals, dass der Befehl, ihn zu töten, „von den höchsten Ebenen“ der saudischen Regierung stammte.

Unzufrieden mit dem Prozess in Saudi-Arabien leitete die Türkei ihre eigenen Ermittlungen gegen den Mord ein und stellte 26 Saudis in Abwesenheit vor Gericht, darunter zwei enge Freunde des Kronprinzen.

- Bestehen Sie auf dem Prozess -

Cengiz sagte in einem Interview mit AFP im Februar, dass die Türkei darauf bestehen müsse, Khashoggi gerecht zu werden, „auch wenn sie ihre Beziehungen zu Riad verbessert“.

„Ich glaube nicht, dass es im besten Interesse von irgendjemandem liegt, den Fall vollständig abzuschließen“, sagte er.

Auf die Frage, ob sie enttäuscht sei, antwortete Cengiz: „Wenn wir es aus der Sicht der realen Politik (der türkischen Position) betrachten, enttäuscht es mich nicht“ und fügte hinzu, dass Länder nicht von „Emotionen“, sondern von gegenseitigen Interessen regiert werden.

Hatice Cengiz, Verlobte des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, spricht mit den Medien, nachdem er am 4. März 2021 im saudischen Konsulat in Istanbul, Türkei, an einem Prozess wegen Mordes an Khashoggi teilgenommen hatte. Reuters/Murad Sezer/Stockfoto

Aber sie bestand darauf, dass sie „aus emotionaler Sicht“ traurig sei.

„Nicht weil mein Land Frieden mit Saudi-Arabien geschlossen hat und der Fall abgeschlossen ist (...), aber am Ende spielt es keine Rolle, wie hart wir es verteidigt haben (...) jetzt kehrt alles so zurück, wie es am Anfang war, als wäre nichts passiert. Davon bin ich unweigerlich enttäuscht „, sagte sie.

Die Türkei - die sich in einer Wirtschaftskrise befindet und Außenhandel und Investitionen erfordert - suchte Unterstützung von ihren regionalen Konkurrenten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu sagte am Donnerstag in einem Fernsehinterview, dass bald einige „konkrete Schritte“ unternommen würden, um die Beziehungen zu diesen Ländern zu normalisieren.

Die nächste Anhörung in diesem Fall ist für den 7. April geplant.

(mit Informationen von AFP)

