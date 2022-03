Apple hat das neue iPhone SE und iPad Air mit 5G-Konnektivität vorgestellt

HANDOUT - El nuevo iPad Air de quinta generación tiene un procesador M1 y conectividad 5G opcional. Foto: Apple Inc./dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Apple hat gerade eine neue Version des iPhone SE und die fünfte Generation des iPad Air vorgestellt. Das neue 4,7-Zoll-iPhone SE 3 behält sein Design ähnlich dem iPhone 6 bei, während sich das neue 10,9-Zoll-iPad Air optisch dem iPad Pro nähert. Beide Geräte wurden mit 5G-Konnektivität aktualisiert, eine Funktion, die optional auf dem iPad angeboten wird. Das Das iPhone SE 3 verfügt über denselben A15 Bionic-Prozessor wie das iPhone 13. Laut Apple gelingt es dem Chip, die Leistung und Funktionen der Kamera zu verbessern und eine längere Akkulaufzeit zu gewährleisten. Das iPad Air der fünften Generation verfügt über einen Octa-Core-M1-Chip, der bereits in Mac-Computern bekannt ist. Damit verspricht der Hersteller bis zu 60 Prozent mehr Leistung als der A14-Chip des Vorgängermodells. Mit dem kompakten Mac Studio hat Apple außerdem ein neues PC-Modell eingeführt, das sich in seiner Größe zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro befindet, letztere aber derzeit in Bezug auf die Leistung übertrifft. Dies ist auf den neuen M1 Ultra-Prozessor mit 20 Kernen zurückzuführen, bei dem es sich um einen Superchip handelt, der aus zwei miteinander verbundenen M1 Max-Prozessoren besteht. Alle Geräte sind seit dem 18. März verfügbar. dpa