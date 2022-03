„Red“: warum kannst du nicht aufhören, sie zu sehen?

Red kam am 11. März auf der Disney Plus-Plattform an und wurde in nur drei Tagen zum meistgesehenen Fiction-Ranking Nummer eins (basierend auf der Anzahl der erhaltenen Stunden). Der Film erzählt die Geschichte von Mei Lee, einem 13-jährigen Mädchen, das sich nicht nur den typischen Herausforderungen seines Alters in der Schule und mit ihrer Familie stellt, sondern sich auch mit einer ganz besonderen Situation auseinandersetzen muss: Jedes Mal, wenn sie intensive Emotionen verspürt, verwandelt sie sich in einen riesigen roten Pandabären.

Unter strenger Familienherrschaft muss Meilin Lee (Mei, ist ihr Spitzname) sich ihren eigenen tiefsten Ängsten und Wünschen stellen, während sie gegen dieses Alter Ego, den zarten roten Panda, kämpft.

Unter der Regie von Domee Shi zeigt der Film zwei renommierte Singer-Songwriter wie die jüngste Oscar-Preisträgerin Billie Eilish und Finneas O'Connell, die für das Schreiben von drei Songs für die Band 4Town verantwortlich waren, von der Mei Lee und ihre Freunde Superfans sind. Hier sind einige Schlüssel, warum Red Teil der Filme sein sollte, die Sie sich ansehen müssen.

Camino a la pubertad

Vielleicht ist einer von Reds Schlüssel Mei Lees Weg in die Pubertät. „Ich wollte wirklich die Konflikte eines Mädchens erforschen, das in die Pubertät eintritt, um zu zeigen, wie sie sich zwischen einer guten Tochter und der Akzeptanz selbst so angezogen fühlt, wie sie ist, in all ihrer chaotischen Komplexität “, erklärt Regisseurin Domee Shi. Die Mutter-Sohn-Bindung ist der Schlüssel zum Wachstum dieses Mädchens, das seiner Mutter gefallen muss, aber auch diese mädchenhafte Form gut brechen möchte.

Die Bindung des kleinen Mädchens zu seiner Mutter ist die Achse von „Rot“. (Disney Plus)

Die Gruppe von Freunden

Sie sind die Stalwarts und diejenigen, die das Drama, das Mei durchmacht, wirklich kennen. Das sind Abby, Miriam und Priya, die mit ihr die Leidenschaft für die Boyband 4*Town teilen. Die Drehbuchautorin Julia Cho kümmerte sich sehr um Meis Freundschaftsband und sagte: „Ich möchte diese Komponente von Frauenfreundschaften betonen, weil zu lange die Erzählung war, dass wir wettbewerbsfähig und hierarchisch sind und uns gegenseitig hart kritisieren. Die Wahrheit ist anders. Und das wurde ein sehr wichtiger Teil des Films.“

Freundschaft ist auch der Protagonist in „Red“. (Disney Plus)

Das Essen und der Vater der Familie

Es ist eines der zentralen Gewürze von Red und Shi entschied, dass es eine der Achsen des Films sein würde. Sie nahm als Ausgangspunkt ihre persönliche Erfahrung in Bezug auf ihre Vaterfigur, die in Rot nach Jin zieht. „ Es ist die Bastion der Familie, fügsam aber stoisch. Es ist von meinem Vater inspiriert, obwohl mein Vater etwas gesprächiger ist. Es ist eine gute Ergänzung zu Ming, dem niedrigeren zur Erde. Er ist der stille Held „, sagt der Regisseur. Jin, Mei Lees Vater, bereitet Gerichte zu, die von Taisans Küche inspiriert sind und auf gedämpftem Hühnchen und Fisch, Abalone mit Tirabeque und Unadon (gegrillter Aal mit Sauce) basieren. Das Tierheim, das Jin vor einem Haus findet, das von starken Frauen geführt wird (seine Frau, seine unerwartet ankommende Schwiegermutter und seine eigene Tochter), befindet sich in der Küche. Er ist ein ruhiger, geduldiger, ruhiger Charakter, der den Garten kocht und gestaltet.

Jin Lee, Meis Vater, ist ruhig und beruhigt das Wasser mit seinem Geschirr. (Disney Plus)

Eine Reise in die Vergangenheit

Obwohl es keine Fernzeit ist, spielt der Film in den 2000er Jahren. Es stellt den Beginn dieses Jahrhunderts wieder her, in dem noch Elemente aus den 90er Jahren erhalten wurden, wie CDs, Festnetztelefone an der Wand, alte Computer, Handheld-Videospiele im Stil des berühmten Tamagotchi und viele VHS, die in den Möbeln von Mei Lees Haus zu sehen sind.

„Red“ erreichte die Nummer 1 auf der Plattform. (Disney Plus)

