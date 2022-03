Was war der Ursprung von Tecámac

Tecámac ist ein Gebiet im nordöstlichen Teil des Bundesstaates Mexiko und 35 Kilometer von Mexiko-Stadt entfernt. Es ist eine Gemeinde, die mehrere Anekdoten aus der prähistorischen Zeit enthält.

Das Nationale Institut für Föderalismus und Stadtentwicklung (INAFED) beschreibt, dass die Bedeutung von Tecámac Nahuatl-Ursprungs ist und aus den Tetl-Partikeln besteht, was „Stein“ bedeutet, Kamatl, das „Mund“ ist, und aus der C-Endung, die einen „Ort“ bezeichnet. Nach Untersuchungen von Spezialisten wurde festgestellt, dass die allgemeine Übersetzung lautet: „In der Mündung des Steins“.

Die Ursprünge dieser Stadt reichen bis in die Zeit der Mammuts zurück. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Knochen dieses Tieres in den Dörfern Reyes Acozac und San Pedro Atzompa gefunden wurden, sowie durch die Entdeckung von Utensilien, die von Menschen hergestellt wurden, die mit dieser Zeit verwandt sind. Archäologen stellten fest, dass die Objekte zwischen 8 und 15.000 Jahre alt waren.

Lage von Tecámac auf der Karte des Bundesstaates Mexiko. (Foto: H. Verfassungsmäßiges Rathaus von Tecámac)

Einige Zeit später wurde berichtet, dass die Olmeken und Nahua aus dem Süden bzw. Westen kamen, als die Zivilisationen sesshaft wurden. Genau genommen gelten diese Kulturen als die ersten, die sich in dem Gebiet niederlassen.

Während des klassischen Horizonts beteiligt sich Tecámac wie die umliegenden Dörfer aktiv am kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Austausch mit der großen Metropole dieser Zeit: Teotihuacan.

Aus derselben Quelle geht hervor, dass Tecámac 1202 dank der Mexicas gegründet wurde, da es einer der ersten Orte war, die sie auf ihrer Pilgerreise fanden, um die „perfekte Stadt“ zu finden und den großen Mexiko-Tenochtitlan zu finden.

Aufgrund der mangelnden Einigkeit der Einwohner, der sogenannten Azteken, hatten sie keine größeren Schwierigkeiten, sich dieses Gebiet anzueignen. Bis 1395 tauchte der Name Tecámac jedoch zum ersten Mal im Chimalpopoca-Kodex auf, als erwähnt wurde: „Die Otomí von Xaltocan flohen ständig aus Angst vor den Chichimecas von Cuautitlán nach Tecámac“.

Die Mexica übernahmen das Gebiet und gründeten dort den Beginn ihres Reiches. (Foto: Florentiner Codex, 16. Jahrhundert)

So war die Gemeinde Teil eines der mächtigsten Reiche der präkolumbianischen Zeit. Mit der Ankunft von Hernán Cortés und der Eroberung von Tenochtitlan wurde sie jedoch bald dem Spanier Juan Gonzálex Ponce de León anvertraut, der 1540 starb und die Stadt seinem Sohn Juan erbte Ponce de Leon.

Als die Arbeit der Evangelisierung begann, waren die Augustinerbrüder für den Bau der Pfarrei St. Peter dem Apostel verantwortlich (die ursprünglich als Pfarrei vom Heiligen Kreuz getauft wurde). Heute ist es eines der großen religiösen Gebäude in der Gegend.

Ende des 16. Jahrhunderts delegierte die spanische Krone die Verwaltung in die sogenannte Gerichtsbarkeit der Gemeinde Santo Tomás Chiconautla. Nach dem Ausbruch der Unabhängigkeit blieb die Region ohne Herrscher und bis zum 12. September 1825, ein Jahr nach der Gründung des Staates Mexiko, wurde die Gemeinde Tecámac offiziell errichtet.

Dort wurde der talentierte mexikanische Musiker Felipe Villanueva geboren, der dafür verantwortlich war, den Namen Mexiko im Ausland zu nennen. Aus diesem Grund wurde am 25. April 1944 der Name dieses Künstlers in den Gemeindesitz aufgenommen.

Die Augustinermönche erhielten den Auftrag, die Pfarrei San Pedro Apóstol zu bauen, eines der herausragendsten Gebäude der Gemeinde. (Foto: Instagram/ @parroquiadesanpedroapostol)

Es sei darauf hingewiesen, dass die Einwohner eine wichtige Rolle in der mexikanischen Revolution spielten, da Charaktere wie Cirino Serna, Modesto und Emilio Soto, Jerónimo Flores, Cruz Chavez und die Soldatin Margarita López sich den Reihen der Befreierarmee des Südens anschlossen, angeführt von Emiliano Zapata.

Auf der anderen Seite begannen die Modernisierungsprozesse bis 1994 mit den ersten Arbeiten zur Pflasterung von Straßen, Garnisonen, Bürgersteigen und dem Bau von Schulen. Anschließend wurde die Bundesstraße Mexiko-Pachuca umgebaut, um den Tecámac Boulevard und die Umgehungsstraße Sor Juana Inés, das Regionalkrankenhaus und den Sierra Hermosa Ecological Park zu schaffen.

Die Stadt grenzt derzeit an die Gemeinden Ecatepec, Acolman, Coacalco, Temascalapa, Teotihuacan, Tultitlan, Zumpango und den Bundesstaat Hidalgo. Das Gebiet umfasst insgesamt 156,9 km2 und hat laut der letzten INEGI-Volkszählung eine Gesamtbevölkerung von 547.503 Einwohnern, von denen 281.983 Frauen und 265.520 Männer sind.

