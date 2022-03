Ein Jahr nach dem Frauenmord von Victoria Salazar wurde die salvadorianische Frau von Polizeibeamten in Tulum getötet

Mehrere Organisationen der Zivilgesellschaft forderten am Montag „Gerechtigkeit und Wiedergutmachung von Schäden“ für den Fall des salvadorianischen Migranten, der im März 2021 von vier Polizeibeamten in Tulum im Bundesstaat Quintana Roo getötet wurde.

„Ein Jahr nach dem Frauenmord an Victoria Salazar, einer Frau aus Salvador, die seit 2018 in Mexiko als Flüchtling anerkannt ist, verschieben die Behörden (...) die Anhörung des Falles weiter und setzen ihn ohne vorherige Ankündigung für diejenigen aus, die die Familie legal vertreten, während der Untersuchung ein Geschlecht fehlt Perspektive und Vollständigkeit, was zu Straflosigkeit und mangelndem Zugang zur Justiz für Victorias Familie führt „, sagten sie in einer Erklärung.

Am 27. März 2021 wurde die salvadorianische Migrantin Victoria Esperanza Salazar, 36 Jahre alt und seit 2018 mit einem humanitären Visum in Mexiko ansässig, von vier Polizeibeamten in Tulum getötet.

Salazars auf Video aufgezeichneter Tod verursachte Empörung in Mexiko und El Salvador und führte zu Protesten internationaler Organisationen und Gruppen, die die mexikanischen Sicherheitskräfte des Rassismus und der Frauenfeindlichkeit beschuldigten, sowie zu Behauptungen von El Salvador.

Anfang April verbanden die mexikanischen Behörden vier Polizeibeamte, drei Männer und eine Frau, mit einem Strafverfahren wegen Frauenmordes gegen Victoria.

Im August 2021 gab die National Human Rights Commission (CNDH) eine Empfehlung ab, in der sie unter anderem um öffentliche Entschuldigung, medizinische und psychologische Betreuung der Familie und Anerkennung als Opfer bat. Dies, so sagten sie, „wurde von den Behörden ignoriert“.

Für die gesetzlichen Vertreter: „Obwohl die Empfehlung nicht auf die Meinung indirekter Opfer eingeht, hat sie keine geschlechtsspezifische oder transnationale Perspektive, legt keine Mechanismen für deren Einhaltung fest, berücksichtigt nicht den Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens in der öffentlichen Entschuldigung und tut nicht betonen, dass eine erschöpfende Untersuchung erforderlich ist. Nach sieben Monaten der Ausstellung wird der geringste Versuch der Behörden, diese einzuhalten, nicht beobachtet.“

Sie fügten hinzu, dass das Streben nach Gerechtigkeit, das sie führen, nicht auf den Fall Victoria beschränkt ist, sondern die Stimme von Tausenden von Migrantinnen, Antragstellern auf internationalen Schutz und Flüchtlingen sein soll, für die Mexiko „keinen Schutz und Zugang zur Justiz garantiert, im Gegenteil, es verletzt sie wiederholt durch sie unsichtbar zu machen, sie zu diskriminieren und institutionelle Gewalt aufrechtzuerhalten“.

Die Erklärung wird von der Foundation for Justice (FJEDD), Legal Assistance for Human Rights AC (Asilegal), dem Institute for Women in Migration (Imumi) und Asylum Access Mexico unterzeichnet, Organisationen, die die Familie begleiten und Unstimmigkeiten im Strafverfahren dokumentieren.