Nicaraguas Anwalt vor dem Internationalen Gerichtshof Paul Reichler trat aus „moralischem Gewissen“ aus seinem Amt zurück

Rechtsanwalt Paul Reichler, der Nicaragua vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in mehreren internationalen Rechtsstreitigkeiten vertrat, trat aus „moralischem Gewissen“ von seinem Amt zurück und prangerte die Art und Weise an, wie Daniel Ortega das Land führt.

„Mein moralisches Gewissen verlangt, dass ich meine Verbindungen zum zweiten Ortega (ab 2018) trennen und mich weigern muss, ihm zu dienen“, sagte Reichler in einem Rücktrittsschreiben, das diesen Sonntag in den digitalen Medien Confidential veröffentlicht wurde.

Reichler gehörte zu Nicaraguas Anwaltsteams in dem Fall „Iran-Contras“ mit den Vereinigten Staaten, dem der Karibik mit Kolumbien oder dem San Juan River mit Costa Rica, den die nicaraguanische Regierung als „Siege“ zählte.

„Ich werde für den Tag beten, an dem Nicaragua wieder frei sein wird“, sagte Reichler in dem Brief , der an den nicaraguanischen Diktator gerichtet ist.

Der Diktator von Nicaragua, Daniel Ortega (Reuters/Dateifoto)

In dem Brief teilte der Anwalt Ortega in zwei Charaktere auf, einen vor 2018, den er als demokratisch und friedlich bezeichnete, und einen aus diesem Jahr, in dem er darauf hinweist, dass er „so rücksichtslos handelte, was zu Hunderten von tragischen Todesfällen führte“ sowie Dutzende von Menschen „unter falschen Anschuldigungen verhaftete und strafrechtliche Verfolgung sind nichts weiter als ein Vorwand, um Dissens und Opposition zu beseitigen“.

Reichler sagte, er sei „geehrt und stolz, Nicaragua geholfen zu haben, seine Souveränität zu verteidigen und auszubauen“, aber er verbarg nicht seine Verwirrung über Ortegas Entscheidungen, denen er vorwarf, „die Demokratie zerstört“ und „eine neue Diktatur errichtet zu haben, ähnlich“ der, der er „geholfen hat“ stürzen.“

BEHANDLUNG VON PERSÖNLICHKEITEN

Der Brief - sagte der Anwalt Ortega - soll „meine Beziehung zu Ihnen und Ihrer Regierung beenden. Ich weiß nicht, was dich verändert hat, aber du bist nicht länger der Daniel Ortega, den ich so viele Jahre lang mit Stolz respektiert, bewundert, geliebt und gedient habe.“

Er betonte, dass sein Regime „falsche Wahlen getroffen habe, eine unterwürfige Legislaturperiode unterhält, ein korruptes Justizsystem, das nicht in der Lage ist, Gerechtigkeit zu liefern, und das Schweigen der Meinungsfreiheit und unabhängiger Medien“.

Er wurde auch kritisiert, indem er den Cervantes-Preis 2017 von Sergio Ramírez, Commander Luis Carrión, Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, dem Schriftsteller Gioconda Belli, dem Ökonomen Edmundo Jarquín und den ehemaligen sandinistischen Guerillas Monica Baltodano und Julio López Campos ins Exil schickte.

Er verwies auch auf den ehemaligen sandinistischen Guerillakämpfer Hugo Torres, den historischen „Comandante Cero“, der nach acht Monaten Gefängnis und ohne Gerichtsverfahren in Polizeigewahrsam starb.

„Ich finde es undenkbar, dass Daniel Ortega Hugo Torres ermordet und die anderen großen Patrioten, die jetzt in ihren Zellen eingesperrt sind, sadistisch an den Rand von Hunger und Tod geführt hätte“, sagte er.

Reichler beendete seine Beziehung zu Ortega eine Woche nachdem der nicaraguanische Diplomat Arturo McFields dies angeprangert hatte Nicaragua hat während einer Sitzung der Organization of American States (OAS) eine „Diktatur“, woraufhin er von seinem Posten als Botschafter der Organisation entfernt wurde.

Foto der Datei. Der Präsident von Nucaragua, Daniel Ortega, und Vizepräsident Rosario Murillo. Reutern/Oswaldo Rivas.

(Mit Informationen von EFE)

