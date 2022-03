Granko Arteaga, der Mann mit tausend Gesichtern und Geschäften, der die furchterregende Spezialabteilung des venezolanischen Militärnachrichtendienstes kontrolliert

Alexander Enrique Granko Arteaga ist Oberstleutnant der Bolivarischen Nationalgarde (GNB) und Leiter der Special Affairs Unit (DAE) der Generaldirektion für militärische Spionageabwehr (Dgcim); er ist die wahre Macht in diesem Körper, in dem schreckliche Folter stattgefunden hat. Zusammen mit Brigadegeneral Rafael Antonio Franco Quintero begann er die dunkelste Phase der Folter, Verfolgung und Bedrohung gegen Militär und Zivilisten, einige politische Gefangene, andere, die die Revolution als Verräter betrachtete und Korruptionsakten aktivierte.

Nach seinem Abschluss an der Officers Training School (Efofac), dem vierten Platz in der II. Promotion „Battle of the Honey“ 2003, wurde er am 29. Juni 2016 zur Resolution 014717 zum Major in der Kategorie Effektives Kommando befördert. 2020 wurde er von der Nummer eins zum Oberstleutnant befördert. Unter Geheimdienstbeamten wird es als Verdienst angesehen, dass er den Piloten Oscar Pérez und eine Gruppe junger Leute hingerichtet hat, die sich bereits im sogenannten Massaker von El Junquito ergeben hatten.

DAE-Beamte unter Granko Arteag

Granko ist der mächtige Mann der DGCIM, obwohl er hochrangige militärische Vorgesetzte wie Oberst, Generäle und den Generalmajor und Chef der Dgcim, Ivan Hernández Dala, hat. Es ist nicht nur derjenige, der die Erstellung zahlreicher Akten ermöglicht hat, die die Ermittlungsdirektion gegen festgenommene, gefolterte und in ihren Menschenrechten verletzte Militärs und Zivilisten erhebt, sondern beeinflusst auch die Rechtspflege bei der Änderung von Daten oder der Quadratur von Zeugen.

Es wird bei Aktivitäten auf Motorrädern mit hohem Hubraum, Fahrrädern und Waffen in Übungen ausgestellt, aber Granko hat auch eine Attraktion für Immobilien, teure Fahrzeuge, Geschäfte im Zusammenhang mit Altmetall und allem, was in den Häfen von La Guaira und Puerto Cabello rentabel ist.

Da die Macht- und Folterstruktur mit Granko und Franco in der DGCIM installiert wurde, mussten die DGCIM-Beamten auch Belohnungen aufgeben, um die Loyalität von Beamten zu gewinnen, die bereit waren, alles für Profit zu tun. Auf diese Weise nehmen sie an der Kriegsbeute teil, wie sie gestohlene Gegenstände nennen, sei es Währung, Gold Kleidungsstücke wie teure Fantasy, Waffen, Handys, Markenkleidung und -schuhe, Computer, elektrische Geräte und sogar Fahrzeuge; Diese Beute wird auf dem Schwarzmarkt verkauft und die Gewinne werden unter den Teilnehmern und Hauptzeugen geteilt, die die DGCIM in ihren Berichten verwendet.

Aber Grankos Beute ist höher; es sind Häuser, Güter, Herden, Flugzeuge, Luxusfahrzeuge. Ein Beispiel dafür war, was am 14. August 2020 geschah, als DGIM-Beamte unter der Leitung von Kapitän Ibis Ramírez sagten, er befolge die Befehle von Granko Arteaga und überfielen den fünften Los Gnomos in der El Caribe Urbanization, Club Yacht Street, Caraballeda, La Guaira.

Dieses wunderschöne Haus, das 1968 von César Capriles erbaut wurde, wurde von seiner Enkelin Isabel Gonzápez Capriles geerbt, der legitimen Besitzerin, die es an das Ehepaar mit drei Kindern vermietet hatte, die von Dgcim vertrieben wurden. Es gab keinen Durchsuchungsbefehl, keinen Gerichtsbeschluss, nur die Laune von Granko, der das Haus wollte, das über einen attraktiven kleinen Hafen oder privaten Steg mit Zugang zum Meer verfügt.

Wie in anderen Fällen und Besitztümern weiß die Dgcim, dass Isabel Gonzápez, die Tochter von Mitzi Capriles und Ehefrau des ehemaligen Ministers Andrés Izarra, es nicht wagt, ins Land zu kommen, um das Haus zu beanspruchen, ohne das Risiko einer Inhaftierung einzugehen, also schnappten sie sich ihr Eigentum ohne das Recht auf Verteidigung. verletzte die Schlösser, deckte die Überwachungskameras ab und blieb mit den Möbeln von Los Gnomes zurück.

Der fünfte

Seit das Haus von den Dgcim überfallen wurde, ist es zu einem der Immobilien geworden, die Granko für Menschen von persönlichem Interesse nutzt, wie dies bei Paola Dávila der Fall ist, ein Model, das Fotos des Innenraums des Fünften in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht und dabei das Eigentum, Möbel, Geschirr und alles in der Haus von Isabel Gonzalez.

Der fünfte Die Gnome an dem Tag, an dem sie von der DGCIM überfallen wurden

Isabel González' Haus, das von Davila und Granko genutzt wird

Zuerst kamen viele Beamte und Fahrzeuge von Dgcim in diesem charmanten Tierheim an, brachen Schlösser auf und blieben dort mehrere Tage, aber da sie die Familie mit den Kindern vertrieben haben, benutzen sie es nur zum größten Vergnügen von Paola und dem anderen Modell, das sporadisch mit dem Tcnel Granko geliefert wird.“

Davila, der nicht weiß, welche Arbeit er macht, hat kürzlich eine Bademoden-Boutique in der Urbanisation Las Mercedes in Caracas eröffnet. Viele ihrer Fotos in sozialen Netzwerken zeigen sie im Haus, auch mit engen Familienmitgliedern oder auf Yachten auf dem Pier des Hauses von Isabel Gonzáez.

Ähnliches ist mit anderen Immobilien wie Haciendas oder Farmen passiert. Wenn die Dgcim einen Grundbesitzer, Rancher, Geschäftsmann oder Kaufmann festnimmt, muss das Opfer fast immer eine große Summe Geld zahlen oder Eigentum im Gegenzug zuweisen, was Teil der Kriegsbeute wird, die in der Folterstruktur verteilt wird, die in der Dgcim entsteht.

Machtmissbrauch

Kürzlich berichtete der Ingenieur Elías Rangel Macho Hernández, Regionaldirektor des Orinoco-Streifens beim Erdölministerium und ehemaliger Direktor des Amtes des Arbeitsministeriums, dass am 18. März 2022 in Calabozo, Bundesstaat Guárico, das Verschwinden von Ángel Javier Navas Figueroa in das Amt dieser Bevölkerung, die zum Hauptsitz der Pascua Valley Zone gehört.

Ángel Navas wurde von Dgcim festgenommen und ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, weil er den für Granko bestimmten Treibstoff-Gandola boykottiert hatte. Jetzt gezwungen, sein Amt zu kündigen

Er berichtete, dass Navas den Erhalt von zwei Kraftstofftanks an der Tankstelle Puente Aldao in Calabozo beobachtet habe und daher die Rechnungen für den Versand aus dem Werk überprüfte. Der Administrator der Einrichtung teilte ihm mit, dass die erste Zisterne (9.804 Liter Diesel) für den normalen Versand an die Benutzer bestimmt ist und dass „der andere Kraftstofftank (37.025 Liter Diesel) ausschließlich für Commander Granko bestimmt ist, der zur DGCIM gehört“.

Die Aldao-Brücke im Bundesstaat Guárico

Navas beobachtete die Unregelmäßigkeit und kontaktierte Henry Gonzápez, Berater von PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) mit Zuständigkeit in der Region, der ihm mitteilte, dass „dies eine Anweisung des Generaldirektors von PDVSA MENA, Marino Lugo, an ES Puente Aldao war, ohne zu wissen, ob es sich um eine Einzelperson handelte oder für das normale öffentliche Büro „und wies ihn an, Jhonny Fernández, Tankstellenleiter PDVSA MENA Central District, anzurufen.

„Ángel Navas informiert den Leiter der Zone Pascua Valley und dies wiederum an den Direktor Region Faja. Minpetroleo (Technisches Büro von Calabozo) fordert den Konzessionär daraufhin nachdrücklich auf, diesen Kraftstoff gemäß der Norm zu verteilen, und dieser lehnt ab, weil er behauptet, Anweisungen zu haben, dass dieser Kraftstoff für Granko bestimmt ist.“

Angesichts dieser Situation „wird der offizielle Angel Navas vom Hauptquartier angewiesen, das Verwaltungsverfahren für diese E/A zu eröffnen, das am Sonntag geschlossen wurde. Am nächsten Tag inspiziert Navas die Tankstelle, aber „um 11:30 Uhr erhält er von DGCIM Calabozo die Benachrichtigung, um 14 Uhr nach San Juan de Los Morros für ein nicht näher bezeichnetes Ermittlungsverfahren auszusagen. Der Beamte teilte mit, dass er aufgrund der vorzeitigen Vorladung und der fehlenden Mobilisierungslogistik an diesem Tag nicht teilnehmen könne, und erklärte, dass er am nächsten Tag teilnehmen werde.“

Die Falle und Amtsenthebung

Am Ende des Nachmittags erhält Navas einen Anruf von der E/A, in dem es heißt, dass „Caracas ihn autorisiert hatte, den Diesel an die Öffentlichkeit zu versenden, und dass er seine Anwesenheit benötige, um solche Aktivitäten durchzuführen“. Er antwortete, dass dies vorzuziehen sei, dies früh am Dienstag zu tun, um sicherzustellen, dass Benutzer auf den Dienst zugreifen.

In dieser Nacht erzählt Macho Hernández: „Eine DGCIM-Kommission ist willkürlich und aggressiv im Haus von Angel Navas anwesend, der nicht bei ihm zu Hause war. Die Einladung des Stipendiaten, sich bei I/O zu melden, schien eine Ausrede zu sein, Navas zu verhaften.“

Am Morgen des Dienstag, dem 22. März, versuchte der Zonenleiter erfolglos, Navas zu kontaktieren. „Der Händler wird kontaktiert, der mitteilt, dass am späten Montagabend eine DGCIM-Kommission die E/A abgesperrt hat und zusammen mit dem Händler Diesel verschickt hat, offenbar 6000 Liter mehr und dass sie im DGCIM-Van unseren offiziellen Ángel Navas hatten.“

Padrino López unterzeichnete die Resolution, die Granko 2020 von der Nummer eins zum Oberstleutnant befördert

Das Hauptquartier der Zone und die Regionaldirektion versuchen herauszufinden, ob Navas in der Dgcim von San Juan de Los Morros oder in Caracas war. Sie riefen den Nationalen Staatsanwalt 55, Ramón Torres, an, der sich im Rahmen der Operation Mano de um Fälle von Handel und Umleitung von Brennstoffen durch das öffentliche Ministerium kümmert Hierro.

In der Botschaft, die Macho Hernández zu dieser Zeit an seine Kollegen, Direktoren und andere Mitglieder von Minpetroleo schickte, bat er darum, „an einer Solidaritätskampagne mit dem Genossen Ángel Navas teilzunehmen und auch die Rolle zu überprüfen, die Minpetroleum Inlandsmarkt und MENA PDVSA bei der Beseitigung der Laster spielen sollten Missmanagement bei der Verteilung von Kraftstoffen und tragen somit zur Operation Mano de Hierro und vor allem zur Transparenz bei und garantiert, dass dieser öffentliche Dienst effektiv, effizient erbracht wird und die Menschen wirklich erreicht.“

Der Druck führte schließlich zu Navas Freilassung, aber Ingenieur Macho Hernández wurde von seiner Position als Regionaldirektor des MinPetroleum Orinoco Belt entfernt, während Angel Javier Navas Figueroa zum Rücktritt gedrängt wurde.

All dies zeigt Granko Arteagas Machtmissbrauch und den Handel mit Einfluss aus seiner Position in der Sonderdirektion der Generaldirektion für militärische Spionageabwehr.

