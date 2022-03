Die Wissenschaft hinter Rewilding, der Strategie der biologischen Wiederherstellung, die den Naturschutz revolutioniert

Eine Million gefährdeter Arten, extreme und anhaltende Dürren, katastrophale Überschwemmungen und Brände sowie die höchste Konzentration von Kohlendioxid - einem der Hauptgase, die den Klimawandel verursachen - in der Atmosphäre in den letzten 5 Millionen Jahren. Dieses düstere Szenario ist ein Produkt der Auswirkungen, die Menschen auf die Tierwelt und die natürlichen Ökosysteme der Erde haben.

Es wurde vor Tausenden von Jahren mit dem Aussterben der ersten Arten großer Vögel und Säugetiere verifiziert, die sich in den letzten Jahrhunderten mit dem Aufkommen neuer Technologien verschlechterten und nach der industriellen Revolution katastrophale Dimensionen erreichten. In diesem Zusammenhang wird Rewilding als eine der wirksamsten Strategien zur Wiederherstellung der Integrität natürlicher Ökosysteme und ihrer Fähigkeit positioniert, Umweltkrisen, die den Planeten betreffen, wie den Verlust der biologischen Vielfalt, den Klimawandel und das Auftreten von Pandemien, zu mildern.

Um dieses Ziel zu verfolgen, arbeitet die Fundación Rewilding Argentina, eine Gruppe von Naturschützern und Aktivisten, die sich durch die Achtung des inneren Wertes aller Arten mit Unterstützung ihres strategischen Verbündeten Tompkins Conservation zusammengeschlossen haben, seit mehr als 20 Jahren daran, die Natur unseres Landes zu schützen und wiederherzustellen Ökosysteme. Rewilding begann in den 1990er Jahren in Argentinien mit Douglas und Kristine Tompkins, die zusammen mit argentinischen Naturschützern und Wissenschaftlern diese transformative Vision im Iberá Esteros aufbauten. Heute feiert Kristine Tompkins ihr Vermächtnis in den Teams, die sie in Argentinien gegründet hat und die jetzt unabhängig von Tompkins Conservation weiterhin in fünf Provinzen des Landes arbeiten.

Zusammen mit diesen Teams durchlief er die ersten Schritte, die 25 Jahre später zur Schaffung des Iberá-Nationalparks und zur Wiedereinführung des Jaguars in Iberá nach 70 Jahren des Aussterbens in Corrientes führten. „Die Rewilding Argentina Foundation hat alle meine Erwartungen übertroffen. Heute ist es eine unabhängige Organisation, die in ihrem Land stark ist und einzigartige Restaurierungsprojekte in anderen Ökosystemen wie der patagonischen Steppe, der Seeküste und der Chaco-Region leitet und greifbare Ergebnisse für Wildtiere und Gemeinden erzielt „, sagte Tompkins, eines der bekanntesten philanthropischen Unternehmen in der argentinischen Geschichte, Spender der 195.094 Hektar des Iberá-Nationalparks, Förderer von Rewilding-Prozessen und Förderer des Umweltaktivismus, in einem Interview mit Infobae.

Das neue Buch Rewilding in Argentinien verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Iberá-Projekt, gibt einen Überblick über die allgemeine Geschichte des Wiederaufbaus und schlägt eine Vision für die Zukunft dieser Naturschutzstrategie in Argentinien und Südamerika vor (Dante Apaza)

Rewilding wurde 2010 unter dem Namen Flora y Fauna Argentina gegründet und ist Erbe des Erbes des Conservation Land Trust Argentina, einer Institution, die 1997 von den Tompkins gegründet wurde. Zu den Hauptprojekten gehört der Iberá-Park in der Provinz Corrientes, in dem die Wiedereinführung von Ameisenbären, Jaguaren oder Riesenottern auffällt, der El Impenetrable-Nationalpark in Chaco - der zweitgrößte zusammenhängende Wald Südamerikas nach dem Amazonas -; der Patagonia Park in Santa Cruz, sehr empfindlich gegenüber klimatischen Einflüssen und intensiver Landnutzung, und das jüngste, das Blaue Patagonien in Chubut.

Er war 22 Jahre alt, als er nach Abschluss seines Studiums an der Universität mit Yvon Chouinard, dem Gründer des Unternehmens, das für seinen Umweltfokus in Patagonien bekannt ist, zusammenarbeitete. Er war immer in Kontakt mit Kletterern und wagte sich auf Bergwanderungen. Im Laufe der Zeit nahm er an mehreren Diskussionen mit Biologen und Umweltschützern über die Aussterbungskrise und die Bedeutung des Schutzes großer Gebiete zur Erhaltung großer Fleischfresser teil. „Vor allem erinnere ich mich sehr gut, als wir in den 90ern anfingen, den Begriff ‚Rewilding' zu prägen. Alles war neu, aber Leidenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse zeigten, dass es in ihrer Verantwortung lag, zu handeln „, sagte die Expertin.

30 Jahre seines Lebens widmete er sich dem Schutz und der Wiederherstellung der Schönheit und Artenvielfalt der Iberá-Feuchtgebiete. „Sie waren auf gute Weise ein ziemliches Abenteuer. Eine Teamarbeit mit vielen unglaublichen Leuten, die mir viel beigebracht haben und die mich über die Grenzen hinaus gebracht haben, von denen ich geträumt habe. Wenn Sie sich für das Gemeinwohl einsetzen, ist alles möglich und trotz der Klima- und Umweltkrise zahlt es sich aus, Ihr Bestes zu geben. Ohne eine lebendige Natur gäbe es keine Schönheit und es gäbe keine Wirtschaft, wir würden nicht überleben „, betonte er.

Er fügte hinzu: „Das Erbe von Tompkins Conservation war ein Beitrag an Land zur Schaffung vieler Parks in Argentinien und Chile, der Arbeit zur Positionierung neuer Naturtouristenziele, damit jeder die Erfahrung erleben kann, sich als Teil von und in Kontakt mit Wildtieren zu fühlen und lokale zu generieren Volkswirtschaften, um davon zu beginnen. Und es soll Rewilding Argentina auch dabei helfen, eine unabhängige NGO zu werden und voranzukommen, indem sie dazu beigetragen hat, die Natur ihres Landes wiederherzustellen.“

Rewilding: was, warum und wie

Dies ist eine Wiederherstellungsstrategie, die darauf abzielt, die Integrität natürlicher Ökosysteme wiederherzustellen, indem sie in vollständige Ökosysteme (mit den Arten, die sie seit der heutigen historischen Zeit bewohnt haben) und funktionsfähig (mit diesen Arten in ausreichender Anzahl, um ihre ökologischen Aufgaben zu erfüllen) (Sebastián Navajas)

Der Prozess ist weltweit einzigartig und verfolgt zwei Hauptziele: Erhaltung der biologischen Vielfalt und der ökologischen Prozesse von Ökosystemen und Umwandlung dieser Orte zu Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der natürlichen Welt. Rewilding ist ein grundlegendes Instrument zur Umkehrung der Aussterbungskrise, die den Planeten verwüstet, und um andere Umweltkrisen wie den Klimawandel und das Auftreten von Pandemien zu mildern. Dies ist der Fall, dass mehrere Länder der Welt, wie Australien, die Vereinigten Staaten, mehrere Länder in Europa wie Großbritannien und Rumänien sowie mehrere Länder in Afrika wie Südafrika und Kenia, dies in großem Umfang umsetzen. Damit die Auswirkungen von Rewilding jedoch global sind, müssen Regierungen einbezogen werden, um diese Programme zu unterstützen, zu finanzieren und zu leiten.

Dies ist eine Wiederherstellungsstrategie, die darauf abzielt, die Integrität natürlicher Ökosysteme wiederherzustellen, indem sie in vollständige Ökosysteme (mit den Arten, die sie seit der heutigen historischen Zeit bewohnt haben) und funktionsfähig (wobei diese Arten in ausreichender Anzahl vorhanden sind, um ihre ökologischen Aufgaben zu erfüllen) umgewandelt werden. Vollständige und funktionale Ökosysteme bieten die Ökosystemleistungen, die das Leben auf diesem Planeten unterstützen, einschließlich der Existenz von Menschen. Vollständige und funktionale natürliche Ökosysteme bieten auch Möglichkeiten für die lokale Entwicklung auf der Grundlage des auf Wildtierbeobachtung basierenden Naturtourismus, der heute einen „Motor“ für verschiedene Gemeinschaften darstellt.

„Gesunde Ökosysteme hängen im Wesentlichen von der Existenz zahlreicher Wechselwirkungen (von denen viele noch unbekannt sind) zwischen Individuen verschiedener Arten, Felsen, Boden, Klima und allen Elementen ab. Wenn einige dieser „Schlüsselstücke“ verschwinden, beginnt sich alles zu ändern. Es gibt kaskadierende Effekte, da alles miteinander verbunden ist. Wenn Arten aussterben - und wir wissen, dass sich in den letzten 500 Jahren seit dem Industriezeitalter die Anzahl der Arten, die durch menschliches Handeln ausgestorben sind, aufgrund menschlicher Handlungen beschleunigt hat -, gibt es angesichts katastrophaler Veränderungen weniger Überlebenschancen „, erklärte Tompkins.

Der Spezialist behauptete, dass „wir als Menschen auf das gesamte Ökosystem angewiesen sind, um weiterhin zu existieren“. „Rewilding ist im Grunde genommen ein Management, um regional ausgestorbene Arten zurückzubringen und Bedingungen zu gewährleisten, damit sie nicht wieder aussterben. Das heißt, die Nutzung des Territoriums, der Wirtschaft und der Werte, die diese Arten gefährden, zu ändern. Sobald Arten, die eine Schlüsselrolle für das Ökosystem spielen, zurückkehren, ist es einfacher, die Funktionsfähigkeit des gesamten Ökosystems wiederzugewinnen. Die Schlüsselarten sind zum Beispiel Top-Raubtiere wie der Jaguar oder der Riesenotter.“

Als Prozess der ökologischen Wiederherstellung ist das Rewilding komplex und mit einem gewissen Maß an Unsicherheit hinsichtlich des Endergebnisses verbunden, wobei der Schwerpunkt auf der Wiederherstellung von Prozessen und nicht unbedingt auf der Wiederherstellung unberührter Originalzustände liegt (Matías Rebak)

Aber was ist ein vollständiges Ökosystem? Eine, bei der alle Arten, die sich dort entwickelt haben, koexistieren, dh sie enthält Populationen aller Arten, die sie seit historischen Zeiten bewohnt haben. Die Wiederherstellung aller Formen von Wildtieren, die für ein Ökosystem typisch waren und aus menschlichen Gründen ausgestorben sind, ist jedoch eine titanische Aufgabe, die manchmal unmöglich ist, und daher müssen einige vor anderen priorisiert werden. Wir wissen, dass alle Arten in einem Ökosystem wichtig sind, aber die Wissenschaft weist darauf hin, dass es einige gibt, die wichtiger sind als andere, damit ein Ökosystem vollständig und funktionsfähig ist, und dies sind die sogenannten Schlüsselarten.

Eine Schlüsselart ist eine, bei der wir in Bezug auf ihre Häufigkeit sagen, dass sie das Ökosystem, in dem sie lebt, überproportional beeinflusst, da sie durch verschiedene Mechanismen die Verbreitung (das Gebiet, in dem sie leben) und die Häufigkeit anderer Arten bestimmt. Einer dieser Mechanismen ist als trophische Kaskade bekannt. In einer trophischen Kaskade wirkt die Schlüsselart auf höhere Ebenen der Nahrungskette (z. B. Top-Raubtiere wie Puma) und wirkt sich auf niedrigere Ebenen aus (pflanzenfressende Tiere wie Guanaco und damit Vegetation). Der Puma ernährt sich von Guanacos und bestimmt auf diese Weise seine Verbreitung und Fülle sowie die der vom Guanaco verzehrten Vegetation. In einer trophischen Kaskade regulieren Mechanismen, die an der Spitze der Nahrungskette initiiert werden, die Ökosysteme von oben nach unten.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass beim Verlust eines Raubtiers, das sich auf einem höheren trophischen Niveau eines Ökosystems befindet, eine Reihe von Kaskadenreaktionen ausgelöst werden, die sich auf die unteren Ebenen der Nahrungskette auswirken, zu der es gehört. Diese Reaktionen können zu einem Ungleichgewicht im Ökosystem führen, das sich auf seine Struktur und Dynamik auswirkt und zu einem verarmten, homogeneren und daher weniger vielfältigen System führt. Das gefährlichste ist, dass diese verarmten Ökosysteme weniger widerstandsfähig und daher anfälliger für unerwünschte Veränderungen sind, von denen viele von Menschen verursacht werden.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Biodiversität und Klima, der von Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt zunehmend anerkannt wird: Vollständige und funktionelle natürliche Ökosysteme erfassen und speichern atmosphärischen Kohlenstoff und tragen zur Eindämmung des Klimawandels (AFP) bei

Ökosysteme müssen nicht nur vollständig sein, sondern auch funktionsfähig sein: Es reicht nicht aus, dass Schlüsselarten vorhanden sind, sondern sie müssen auch in ausreichender Anzahl vorhanden sein, um ihre ökologischen Aufgaben zu erfüllen. Wenn in einer Region die Anzahl der Individuen einer Art auf Mindestwerte abnimmt, sagen wir, dass wir vor einem funktionalen oder ökologischen Aussterben stehen, das dem numerischen oder vollständigen Aussterben vorausgeht und durch das Verschwinden aller Individuen dargestellt wird.

Mit anderen Worten, einige Individuen einer in einem Gebiet vorkommenden Art stellen nicht sicher, dass die Art ihre Rolle im Ökosystem erfüllt, das wichtige Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arten umfasst. Aus diesem Grund geht es beim Rewilding nicht nur um die Wiederherstellung einer Schlüsselart, die in einem natürlichen System nicht vorhanden ist (dieser Prozess wird als Wiedereinführung bezeichnet), sondern auch um die Anzahl der Arten, deren Populationen verringert sind (Ergänzungsprozess). In beiden Fällen geht man nur vor, wenn das Fehlen oder die Abnahme auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Wiederverwilderung als Prozess der ökologischen Wiederherstellung komplex ist und ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich des Endergebnisses mit sich bringt. Sie konzentriert sich auf die Wiederherstellung von Prozessen und nicht unbedingt auf die Wiederherstellung unberührter Originalzustände. Mit anderen Worten, es besteht die Möglichkeit, dass nach Abschluss der Arbeiten einige Merkmale des ursprünglichen Ökosystems nicht wiederhergestellt werden und dass neue Merkmale, die darin nicht vorhanden waren, beobachtet werden.

Es gibt auch einen starken Zusammenhang zwischen Biodiversität und Klima, der von Wissenschaft und Gesellschaft insgesamt zunehmend anerkannt wird: Vollständige und funktionelle natürliche Ökosysteme erfassen und speichern atmosphärischen Kohlenstoff und tragen zur Eindämmung des Klimawandels bei. Diese Speicherkapazität könnte vom 1,5- auf das 12-fache erhöht werden, indem Wiederwildungsprojekte durchgeführt werden, die Arten wiederherstellen, die eine Schlüsselrolle in den Ökosystemen und ökologischen Wechselwirkungen spielen, zu denen sie gehören. „Animation des Kohlenstoffkreislaufs“ ist das Konzept, das diese Erhöhung der Kohlenstoffabscheidung und -speicherkapazität durch Ökosysteme als Ergebnis der Durchführung von Rewilding-Projekten erklärt.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Rewilding in Argentinien umsetzen

Argentinien ist das achtgrößte Land der Welt mit einer außerordentlich großen Vielfalt an Lebensräumen: sanfte Savannen und gemäßigte Steppen, durch tropische Regenwälder im Norden und eisbedeckte Antarktis im Süden (Matías Rebak)

Argentinien, eines der Länder mit dem größten Verlust an Fauna in Südamerika, bietet eine einzigartige Gelegenheit, führend in der Entwicklung der Rewilding zu werden. Im Dialog mit diesen Medien sagte Sebastián di Martino, Biologe und Direktor für Naturschutz bei Rewilding Argentina, dass „es an uns liegt, zu handeln und daran zu arbeiten, nicht nur das zu schützen, was noch übrig ist, sondern auch das, was wir verloren haben, wiederzugewinnen. Es ist dringend notwendig, unser natürliches Umgebungen, auch an Orten, die wir fälschlicherweise für makellos halten, wie den Nationalparks und anderen Schutzgebieten unseres Landes.“

„Seit 2007 arbeiten wir in Iberá und die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend, nicht nur aufgrund der Anzahl der Arten, die wieder eingeführt wurden und ausgestorben sind, sondern auch, weil ein großer Naturpark von 750.000 Hektar gebaut oder ausgewiesen wurde. Beide Veranstaltungen wurden mit großer sozialer und politischer Unterstützung durchgeführt. Mit großem Stolz können die Argentinier heute sagen, dass Iberá das sicherlich ehrgeizigste Projekt zur Wiedereinführung mehrerer Arten in Amerika geworden ist „, erklärte er.

Für den Experten: „Argentinien ist ein Land, in dem Wissen und Technologien entwickelt wurden und die Humanressourcen für die Umsetzung dieser Strategie geschult wurden. Wir konnten das Wissen entwickeln, um Arbeit mit Menschen und Wirtschaft zu verbinden. Wir haben die Möglichkeit, es in andere Regionen zu klettern, wie wir es jetzt in El Impenetrable oder im Patagonia Park tun. Es ist eine Strategie, die in Lateinamerika weitgehend unterentwickelt wurde, und ohne Zweifel bringen die Ergebnisse von Iberá unser Land auf die Weltschutzkarte.“

Tompkins betonte abschließend: „Ich bin von der unternehmerischen Leistungsfähigkeit und Einstellung der Menschen überzeugt. Wir machen, entwickeln und handeln gerne. Deshalb denke ich, dass wir diese Energie in verantwortungsbewusstes und regeneratives Handeln lenken müssen, das den Lebensraum der Arten, die unsere Reisegefährten sind, zurückbringt und wiederherstellt. Um den Planeten weiterhin teilen zu können, muss jeder seine einzigartige Rolle im Ökosystem spielen. Ich glaube an den Frieden zwischen uns und dem Rest der Spezies. Ich denke, wir brauchen mehr Frieden und Toleranz nicht nur zwischen Menschen, sondern zwischen allen Lebewesen.“

Vor Tagen veröffentlichte die Fundación Rewilding Argentina im Rahmen des World Rewilding Day ein kostenloses Buch, in dem sie mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Iberá-Projekt sammelt, die allgemeine Geschichte des Wiederaufbaus aufzeigt und eine Vision der Zukunft dieser Erhaltungsstrategie in Argentinien und Südamerika. „Heute bin ich mehr denn je stolz auf das Buch, das sie präsentieren, und auf all die Errungenschaften, die sie in ihren ersten Schöpfungsjahren erzielt haben. Ich hoffe, dass der in Rewilding Argentina dazu beitragen wird, die Aussterbungskrise umzukehren „, schloss er.

