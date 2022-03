Die Ukraine berichtete, dass seit Beginn der russischen Angriffe 59 Kultstätten beschädigt wurden

IMAGEN DE ARCHIVO. Una vista de un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en Chernígov, Ucrania, en esta foto distribuida el 13 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Distribuida vía REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO

Die ukrainischen Behörden berichteten, dass die russischen Angriffe seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar bereits insgesamt 59 Kultstätten betroffen haben.

Der Schaden konzentriert sich auf Gebäude der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die von Moskau abhängig ist und im Osten des Landes eine besondere Präsenz hat, so die vom Staatsdienst für Nationalität und Gewissensfreiheit veröffentlichte Liste.

Die Agentur hat Schäden an einer katholischen Kirche, fünf protestantischen Kirchen, drei Moscheen und drei Synagogen aufgenommen, zusätzlich zu den Schäden, die der Drobitsky Yar erlitten hat, eine Hommage an die Opfer des Holocaust in Charkiw.

Das Denkmal, ein siebenarmiger jüdischer Kerzenständer oder eine Menora, wurde laut dem Nachrichtenportal KharkivToday am Samstag von einer russischen Haubitze getroffen. Zwei der sieben Arme des Denkmals wurden beschädigt.

Das Drobitsky-Denkmal, das den Opfern des Holocaust gewidmet ist und durch einen russischen Bombenanschlag beschädigt wurde

Das Denkmal erinnert an die 6.000 bis 20.000 Juden und sowjetischen Gefangenen, die während der Besetzung durch die Nazis (1941-42) am Stadtrand von Charkow getötet wurden.

In der Zwischenzeit wurden fast 1.100 ukrainische Zivilisten getötet und 1.754 seit Beginn der Invasion verletzt, so das jüngste Update des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das an diesem Samstag veröffentlicht wurde.

Das Drobitsky-Denkmal vor dem russischen Angriff

„Von 4 Uhr morgens am 24. Februar, als der bewaffnete Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine begann, bis zum 25. März um 00 Uhr morgens hat der Hochkommissar 1.104 Todesfälle und 1.754 Verletzungen verzeichnet“, heißt es in dem Bericht.

Die Verstorbenen wurden als 221 Männer, 167 Frauen, 30 Jungen und 15 Mädchen sowie 51 Jungen und 1.288 Erwachsene identifiziert, bis ein Ausweis vorliegt. Die Verletzten wurden als 194 Männer, 148 Frauen, 30 Mädchen und 24 Jungen sowie 70 Kinder und 1.288 Erwachsene identifiziert, bis ein Ausweis vorliegt.

Die Rauchwolken hinter russischen Bombern in Lemberg, Ukraine (Reuters/Pavlo Palamarchuk)

Nach Kontrollgebieten schätzen die Vereinten Nationen 1.045 Tote und 1.527 Verletzte in Gebieten, die noch von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden. 295 Tote und 681 Verletzte in Gebieten, die unter ihrer Kontrolle der umstrittenen Regionen Donezk und Lugansk im Osten des Landes stehen. In dem Gebiet, das von den Milizen dieser selbsternannten Republiken kontrolliert wird, hat die UN 286 Opfer verzeichnet (59 Tote und 227 Verwundete).

Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass die meisten zivilen Opfer durch den Einsatz von Sprengwaffen mit einem „weiten Einschlagbereich“, durch schwere Artillerie, den Einsatz von Raketenplattformen sowie Luftangriffe verursacht wurden.

Die UN stellt fest, dass die realen Zahlen „erheblich höher sind, insbesondere in staatlich kontrolliertem Gebiet und insbesondere in den letzten Tagen“, weil es an einigen Stellen, an denen intensive Feindseligkeiten stattgefunden haben, an Informationen mangelt und viele Details der Opfer „noch nicht bestätigt werden müssen“.

Das Foto von ukrainischen Soldaten und Bewohnern bei der Beerdigung eines 20-jährigen Soldaten, der im Krieg getötet wurde 25. März 2022. Reuter/Nacho Doce

Die Vereinten Nationen „nehmen“ auch den Bericht der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine zur Kenntnis, wonach am 26. März um 0800 Uhr (Ortszeit) 136 Kinder getötet und 199 verletzt wurden.

Mit Informationen von EuropaPress

