Sergio Higuita neuer Anführer der Gesamtwertung und Nairo ist Vierter nach der sechsten Etappe der Vuelta a Catalunya 2022

Ein Leck brachte Sergio Higuita als neuen Anführer der Vuelta a Catalunya eine Etappe vor dem Ende des Rennens, eines der wichtigsten einwöchigen Ereignisse der World Tour, zurück. Der katalanische Wettbewerb begann an diesem Samstag mit dem Portugiesen Joao Almeida vom Team Emirates der VAE als neuer Anführer der Gesamtwertung, gefolgt von Nairo Quintana von Arkea Samsic, der das Trikot des Führenden in einem der Flugziele am Freitag nicht verteidigen konnte. In der Zwischenzeit wurde Higuita Dritter, 7 Sekunden hinter dem Hauptläufer.

Die Route der sechsten Etappe schlug 168,6 km zwischen Salou und Cambrils vor. Dort mussten die Pedalisten 3 Bergpässe überwinden: zwei der 2. Kategorie und einen der 1. Kategorie, was für die stärksten Rivalen der Schlüssel war, um das Tempo zu erhöhen und nach einem Leck zu suchen.

Nairo und Almeida, die die Protagonisten der ersten Tage des Berges waren, waren im Visier der Fans und hofften, dass sie großartige Schritte unternehmen könnten, die sie dazu bringen würden, das Beste des Wettbewerbs besser zu definieren, wenn es keinen Tag gab, um den Champion dieser Runde in seiner Ausgabe 2022 zu treffen.

Die Tour of Catalonia begann auch mit einer beträchtlichen Liste von Läufern, die das Spiel nicht teilnahmen, darunter der ehemalige Movistar-Team-Weltmeister Alejandro Valverde, Michael Woods von Israel Start Up Nation und zwei Gregarier aus Kolumbiens Estaban Chaves bei EF Education EasyPost: Odd Christian Eoking und Neilson Stromlos.

Auf den ersten Kilometern des Rennens blieb das Los ruhig und wachsam gegenüber den Läufern, die angreifen konnten. In Ermangelung von 80 km ergriffen der antioquianische Sergio Higuita del Bora und der Ecuadorianer Richard Carapaz von den Ineos Grenadiers die Initiative, indem sie einen starken Angriff auf den Zug starteten und nahm nach und nach Kilometer für Kilometer immer mehr Vorteile, bis es über 3 Minuten waren, selbst wenn es 40 km bis zur Ziellinie waren.

In der Gruppe, in der der kolumbianische Nairo Quintana und der Führer Joao Almeida reisten, schlugen die VAE die stärksten Gregarier in den Beförderungen vor, um die Lücke zwischen der Flucht und ihnen schließen zu können. Higuita und Carapaz rückten jedoch angesichts der recht komplizierten Abfahrten sehr konzentriert vor.

Die Wette des jungen Antioquians mit dem Olympiasieger an diesem Tag wurde von mehreren Social-Media-Nutzern bewundert, die die Tapferkeit der beiden lateinamerikanischen Fahrer lobten, die Nairo Quintana in die Seile brachten und der Top-Favorit war, um den Titel dieser Ausgabe zu gewinnen.

Higuita erschreckte und nervte die Radsportfans in Kolumbien, die ihre beiden Landsleute als Hauptdarsteller betrachteten, die um die Führung in der Gesamtwertung kämpften.

Almeida, weniger als 10 km vom Ziel entfernt, verlor Nairo's Rad und gab die Zeit auf, während Nairo in einer kleinen Verfolgungsgruppe blieb und beobachtete, wie er als Anführer zur letzten Etappe aus seinen Händen kommen würde.

Higuita und Carapaz arbeiteten zusammen, um das Kunststück am Ende zu erreichen, wobei sie jeweils ihre Gewinne vor der Auktion in Barcelona am Sonntag ziehen. Sergio Higuita hat im Rennen endlich die Führung übernommen, während Richard Carapaz es schafft, auf das Podium zu kommen und seiner breiten Erfolgsbilanz nach einem sehr engen Sprint mit dem Kolumbianer einen weiteren Etappensieg hinzufügt. Nairo belegte insgesamt 4. hinter dem Portugiesen Joao Almeida.

