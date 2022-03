Die Regierung würde das Geschäft von „Drop by Drop“ beenden, reichte Gesetzesvorlage ein

In den letzten Stunden reichte die Regierung im Kongress einen Gesetzentwurf ein, mit dem sie die berühmten im Land tätigen „Drop-by-Drop-Kreditgeber“ bekämpfen will. Das Dokument, „das Regeln für den Zugang und die Finanzierung für den Aufbau von Eigenkapital und anderen Bestimmungen vorschreibt“ zielt darauf ab, die finanzielle Eingliederung zu verbessern, Zugang zu verschiedenen Finanzierungsmechanismen zu ermöglichen, Zahlungssysteme zu modernisieren und den Kapitalmarkt zu aktualisieren.

Der Finanzminister José Manuel Restrepo war dafür verantwortlich, zu erklären, woraus dieser von ihnen vorgelegte Gesetzentwurf besteht. „Dies ist ein Projekt, das es uns nicht nur ermöglicht, die soziale Wohlfahrt und Gerechtigkeit im Land zu erhöhen, sondern auch eine Schlüsselrolle im Kampf gegen informelle und sehr teure Programme wie „Drop by Drop“ oder „Zahltag“ spielen wird. Diese Initiative wird dazu beitragen, den Zugang zu legale, sichere und kostengünstige Finanzierungssysteme „, erklärte der Beamte.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Land mit dem Fortschreiten der Impfung gegen Covid-19 in eine Phase der wirtschaftlichen Reaktivierung eingetreten ist, stellte das Finanzierungsportfolio fest, dass dieses Projekt den Finanzierungsoptionen eine größere Dynamik verleihen kann, was wiederum zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes beitragen wird, und sie fügten hinzu, dass dies auch der Fall sein wird Beitrag zum sozialen Wohlergehen der Bürger durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Möglichkeiten.

Diese Initiative umfasst mehrere der zuvor in dem Kapitalmarktgesetz aufgeworfenen Ideen, die die Regierung bereits vorgelegt hatte, die sie jedoch zurückziehen wollte, um ihren Zusammenbruch zu vermeiden. Jetzt, mit diesem neuen Projekt, kehren sie zu einigen Teilen dieser Initiative zurück, die nach einer Diskussion von Experten der Kapitalmarktmission herauskamen.

Dieser neue Vorschlag des Regierungsbeamten soll Kredite an die informelle Bevölkerung fördern und den Zugang zu Krediten für kleine und mittlere landwirtschaftliche Erzeuger gewährleisten. Darüber hinaus werden sie auch die Finanzierung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmern fördern.

In gleicher Weise wollen sie den Zugang zum Kapitalmarkt als Finanzierungsalternative verbessern, damit die Bürger ihre eigenen Ressourcen für produktive Projekte erhalten können, zu denen eine Kreditunterstützung aus dem Nationalen Garantiefonds von bis zu 90% gehört.

Der offizielle Leiter des Treasury-Portfolios fügte hinzu, dass der eingereichte Gesetzentwurf „zur Schaffung eines flexiblen Rechtsrahmens im Einklang mit internationalen Standards beitragen soll, damit mehr Bürger Zugang zum Kapitalmarkt haben. Es werden bessere Bedingungen geschaffen, um mehr Wettbewerb zu erzeugen, indem neue Unternehmen, die sich auf Aktivitäten spezialisiert haben, mit regulatorischen Anforderungen, die ihrem Geschäftsmodell entsprechen, zugelassen werden.“

Restrepo wies auch darauf hin, dass das Projekt auch darauf abzielt, einen universellen, effizienten und sicheren Zugang zum Zahlungssystem zu fördern, wodurch immer mehr Menschen versuchen können, ihre Zahlungen bequem von zu Hause aus elektronisch zu tätigen und Warteschlangen und Formalitäten zu vermeiden. All diese Zahlungen sollen sicherstellen, dass sie agil und sicher ausgeführt werden und gleichzeitig den elektronischen Geschäftsverkehr fördern.

Er betonte auch, dass der Gesetzentwurf die Möglichkeit bietet, bessere Bedingungen zu schaffen, um mehr Wettbewerb zu erzeugen, indem neue Unternehmen zugelassen werden, die sich auf Aktivitäten spezialisiert haben, die alle regulatorische Anforderungen haben, die ihrem Geschäftsmodell entsprechen.

„Das Projekt wurde mit einer Dringlichkeitsbotschaft eingereicht und es wird erwartet, dass es in den kommenden Wochen seine Diskussion in den gemeinsamen Wirtschaftskommissionen aufnehmen wird“, schloss der Finanzminister nach Einreichung des Projekts.

LESEN SIE WEITER:

Die Flugticketpreise sind in Kolumbien gesunken, nachdem eine neue Billigfluggesellschaft in Betrieb genommen wurde