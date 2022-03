Didi-Fahrer stach auf einen Passagier ein, der sich weigerte, das zu bezahlen, was

Obwohl es absurd erscheint, passiert so etwas in unserem Land häufiger als wir uns vorstellen. Kürzlich nutzte ein Benutzer der Didi-App den Dienst in Medellin, um von Itagüí zu seinem Haus in Robledo Pilarica zu reisen. Bevor er sich für die Reise bewarb, hätte er sich nicht vorstellen können, dass er am Ende eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens machen würde.

José Miguel Ceballos bestellte das Fahrzeug wie gewohnt. Als er an seinem Zielort ankam, bezahlte er den Service, aber der Fahrer berechnete ihm doppelt so viel wie in der Anwendung angegeben. Der junge Mann verstand die Situation nicht und weigerte sich, die Zahl zu zahlen, da dies nicht der wahre Wert sei. Am Nachmittag dieses Tages hatte er dieselbe Reise unternommen und sie hatte ihn etwa 26.000 Pesos gekostet. Jetzt berechnete der Fahrer ihm mehr als 50.000.

Der Mann nahm José Miguels Behauptung nicht gut auf und reagierte aggressiv. Nach einer Wortkreuzung griff er den jungen Mann an. „Wenn Sie mir nicht zahlen, was ich Ihnen sage, steigen Sie aus“, sagt der Betroffene, der ihm den Fahrer mitgeteilt hat. „Ich habe die Entscheidung getroffen auszusteigen, ich habe die Tür nach ihm geworfen und er ist sofort runtergestiegen und hat sich auf mich geworfen. Ich renne zurück und habe das Gefühl, dass er mich mit seiner Hand zieht, dann merke ich, dass ich eine Wunde habe.“

Der junge Mann trägt eine Brille über dem Gesicht. Sie sehen über der Maske zu groß aus. Sieh mittellanges Haar direkt über der Stirn aus. Es ist schwarz. Nachdem er ein medizinisches Zentrum besucht hatte, in dem er drei Punkte erhielt und ihm mehrere Tage lang behindert wurde, wurde der junge Mann von TeleMedellín interviewt und war schockiert über das Geschehen. „Ich sagte: „Ich war beim Grillen, mit meinen Freunden, normal, ich habe nach einem Auto gefragt und ich bin in der Notaufnahme, weil eine Person mich gerade erstochen hat“, als ob in meinem Gewissen kein Platz wäre, dass uns das wirklich passiert ist und so war die Unsicherheit der Straßen „, sagte er.

In dieser Hinsicht lehnten die Sprecher des Antrags die Aggression in einer Erklärung ab und forderten ihre Nutzer auf, solche Situationen zu melden, um rechtzeitig geeignete Sanktionen zu ergreifen. „Wir lehnen jede Gewalttat, die während einer von der Anwendung vermittelten Bewerbung entsteht, nachdrücklich ab. Wir haben sofort den Fallbericht erhalten, das Sicherheitsteam hat seine Protokolle aktiviert, den Benutzer kontaktiert und mit der Analyse begonnen, um geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen (...). Wir setzen uns für die Sicherheit der Community ein, weshalb jeder, der unsere Anwendung unter Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ordnungsgemäß verwendet, von der Plattform ausgeschlossen wird „, sagte das Unternehmen.

Obwohl mobile Anwendungen für die Bestellung von Transportdienstleistungen zur wichtigsten Alternative für Menschen geworden sind, hören Beschwerden über Pflege und Sicherheit nicht auf. Es kommt in Taxis und Privatwagen sowie Motorrädern vor. Der Fall José Miguel ist einer von vielen. Es sei daran erinnert, dass einer der beliebtesten in letzter Zeit der von Nelson Villamil war, der am 30. Januar dieses Jahres bei der Staatsanwaltschaft denunziert wurde, weil er ein 19-jähriges Mädchen missbraucht hatte, das er durch einen Antrag aufgegriffen hatte.

Diese Handlungen bestätigen nur, dass die internen Prozesse der für diese Anträge zuständigen Unternehmen in Bezug auf die Auswahl ihrer Fahrer nicht streng genug sind, und obwohl sie solche Ereignisse nicht vorhersehen können, können sie garantieren, dass ihre Mitarbeiter keine gewalttätige Persönlichkeit haben und nicht enden die geringste Vernachlässigung angreifen Ich hoffe, dass hier keine Fälle mehr herauskommen. Das müssen wir sehen.





