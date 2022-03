Der Distrikt eröffnete einen Aufruf zur Einreichung von Initiativen zur Eindämmung der Lebensmittelverschwendung

BOGOTA, COLOMBIA - APRIL 17: A man wearing a protective mask picks a tomato from a trash dumpster in Corabastos, the main food distribution center of the country on April 17, 2020 in Bogota, Colombia. Alimentary aid offered by the National government amid the coronavirus crisis has not reached yet the poorest families. The mandatory lockdown to prevent the spread of COVID-19 has resulted in many informal workers losing their income. (Photo by John W. Vizcaino/VIEWpress/Corbis via Getty Images)

Das Bürgermeisteramt von Bogotá vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung hat gerade eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht, die auf Initiativen abzielen, die ihren Beitrag zur Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung (PDA) demonstrieren.

Der Aufruf richtet sich an natürliche und/oder juristische Personen, die Ideen für die Verwendung von Lebensmitteln entwickeln können, die nicht kommerzialisiert sind und im Rahmen des technologischen Wandels oder zur Erzeugung von Bioenergie oder Kompost verwendet werden können; sowie Personen oder Personengruppen, die gespendete Lebensmittel verwenden, um dazu beizutragen Lebensmittel- und Ernährungssicherheit (FNS) der Gemeinde.

Insgesamt werden 10 Initiativen in diesen drei Kategorien ausgewählt:

a) Technologischer Wandel: Es wurden Projekte ausgewählt, die Strategien zur Reduzierung von PDAs demonstrieren, wobei Lebensmittel als Hauptrohstoff für die Umwandlung in ein neues Produkt verwendet werden, das für den menschlichen Verzehr geeignet ist (Konserven, dehydrierte Produkte, Zellstoffe usw.).

Dies müssen innovative Lösungen sein, die zeigen, dass sie für einen Zeitraum von mehr als oder gleich sechs Monaten an einer Alternative in Bezug auf diese Kategorie gearbeitet haben, die kosteneffektiv ist und unter anderem in den rechtlichen und regulatorischen Richtlinien des Lebensmittelsektors festgelegt ist.

Diese Kategorie zielt darauf ab, Gemeinschaften, Unternehmen oder Einrichtungen, die Lebensmittel für soziale Zwecke verwenden, von Landwirten oder Bauern direkt mit den Verbrauchern zu verbinden.

b) Kreislaufwirtschaft (Bioenergie und Kompost): Zwei der zehn Initiativen werden in dieser Kategorie ausgewählt und demonstrieren das ordnungsgemäße Management von PDAs, die bei der Produktion und Umwandlung in verschiedenen Formen verwendet werden sollen, entweder als Kraftstoff- oder Energieerzeugung mit erfolgreichen Ergebnissen. Die Antragsteller müssen ein Jahr Arbeit in dieser Kategorie nachweisen und nachweisen, dass sie bereits Ergebnisse in Bezug auf diese Kategorie haben.

c) Ernährungssicherheit: Es ist die Kategorie des sozialen Charakters, in der natürliche Personen ihre Bemühungen darauf konzentrieren, zur Ernährungssicherheit beizutragen, indem sie beschließen, gesunde Lebensmittel für die schutzbedürftige Bevölkerung der Stadt Bogotá zu kochen, zu produzieren und/oder zu liefern.

Was sind die Anforderungen des Anrufs?

Die Teilnahme an dieser Aufforderung ist offen und kostenlos, und es wird erwartet, dass natürliche und juristische Personen aus dem öffentlichen und privaten Sektor teilnehmen können.

Der Anruf hat zwei Phasen: eine Registrierung und die Erstellung eines dreiminütigen Videos, in dem Ihre Initiative geteilt wird.

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:

- Alter der Mehrheit (18 Jahre)

- kolumbianische Nationalität

- Lage nur in der Stadt Bogota und ihren Städten.

- Die vorgeschlagene Initiative sollte nicht mit einem zuvor von SDDE festgelegten Initiativprozess verknüpft werden.

- Die vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen müssen kostenlos verwendet werden können. Ihre Urheberschaft muss die teilnehmenden Stellen oder Gruppen von Fehlern entlasten.

- Nachweis der bisherigen Durchführung der Initiative mit Ergebnissen (sechs Monate für die Kategorien a und b und ein Jahr für Kategorie c).

- Die Kategorien a und b müssen nachweisen, dass das aus PDAs gewonnene Produkt unabhängig von der Kategorie, zu der es gehört, lebensfähig ist.

- Bei Initiativen, die sich auf Bioenergie und Kompost (Kategorie c) konzentrieren, muss ein aktives lebensfähiges Produkt und eine Gemeinschaftsarbeit nachgewiesen werden.

Die vorgestellten Initiativen können wie folgt geleitet werden:

*Initiativen der Kategorien a und c von anerkannten oder rechtlich konstituierten Organisationen, d. h. Initiativen in diesen Kategorien müssen nachweisen, dass sie funktionieren.

*Initiativen der Kategorie B natürlicher Personen mit Nachweisen für die Durchführung der Initiative.

Der Vorschlag muss über dieses Formular registriert werden.

Sobald der Anruf registriert ist, sollten interessierte Parteien ein dreiminütiges Video an conv633bog@gmail.com senden, in dem ihre Arbeit, ihre Einrichtungen (falls zutreffend), die Anerkennung Ihrer Initiative durch die Community, die Auswirkungen auf die Reduzierung des PDA und warum denken Sie, dass Sie ein Nutznießer des Anrufs sein sollten (unter anderem).

Um die vollständigen Regeln zu erfahren, können Sie hier zugreifen.

LESEN SIE WEITER: