Alejandro Encinas erhielt aus London eine Akte über Personen, die während des Schmutzigen Krieges vermisst wurden

Der Unterstaatssekretär für Menschenrechte, Bevölkerung und Migration, Alejandro Encinas Rodríguez, veröffentlichte in seinen sozialen Netzwerken, dass er am 22. März in London die Akte über Berichte über vermisste Personen in der als Schmutzigen Krieg bekannten Zeit erhalten habe.

Diese Zeit fand Mitte der 1960er Jahre in Mexiko statt, bis die mexikanische Regierung unter Führung der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI) über die Bundesdirektion für Sicherheit (DFS) Hunderte von Menschen verschwindete, die mit verschiedenen sozialen Bewegungen.

Die Regierung hielt in diesen Jahren eine schwere Unterdrückung gegen jede Gruppe aufrecht, die gegen die von der PRI-Regierung errichtete Anordnung war. Militärische Repression, Spionage, Entführungen und Folter sowie außergerichtliche Hinrichtungen waren die von den Behörden angewandten Taktiken, um Demonstranten zu unterdrücken.

Da Präsident Andrés Manuel López Obrador sich verpflichtet hatte, die Angelegenheit im Rahmen der vierten Transformation zu klären, wurde durch die Unterzeichnung eines Dekrets am 2. Oktober 2021 eine Wahrheitskommission eingerichtet, die Sicherheit des vom Staat verursachten Verschwindens schaffen soll. Mexikaner von den 60ern bis zu den 90ern.

Im Februar 2019 befahl Präsident Andrés Manuel López Obrador allen mexikanischen Regierungsstellen, der AGN alle ausstehenden historischen Akten zu Menschenrechtsverletzungen, politischer Verfolgung und Korruption zu übergeben (Foto: AP/Marco Ugarte)

Diese Kommission setzte sich aus Experten zusammen, die von Alejandro Encinas ausgewählt wurden und die Archive der mit Repression verbundenen Institutionen überprüfen werden, um Dateien im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen zu finden.

Am Nachmittag des 22. März teilte sie mit, dass die Exekutivdirektorin von Amnesty International, Edith Olivares, ihre Akte in London zugestellt habe: „Auf Anfrage von @Busqueda_MX der Dokumentation, die Berichte über das erzwungene Verschwinden während der schmutzigen Kriege in Lateinamerika schützt und zusammenstellt. Heute liefert die Geschäftsführerin Edith Olivares von @AmnistiaOnline ihr Archiv in London.“

„Ich danke @AIMexico für die Bereitstellung dieser Dokumentation, die zweifellos einen großen Beitrag zur Arbeit der sogenannten Dirty War Commission sein wird“, schloss der Unterstaatssekretär.

Die Veröffentlichung und Beschaffung von Dokumenten zum Dirty War war jedoch äußerst langsam. Im Jahr 2019 erließ der Präsident außerdem ein Dekret, mit dem die Behörden gezwungen wurden, ihre Akten in das Generalarchiv der Nation (AGN) aufzunehmen, in dem politische und soziale Repression erörtert werden, aber nur das CNI hat ein Dokument veröffentlicht: das des Mordes an Emmanuel Buendía.

Außenminister Marcelo Ebrard, Leiter des Außenministeriums (SRE), forderte im Oktober 2021 die Central Intelligence Agency (CIA) auf, eine Reihe von Dokumenten zu diesem Thema massiv freizugeben.

Miguel Nazar Haro war in den Jahren 1978 und 1982 Direktor der DFS und setzte den sogenannten Dirty War fort (Foto: Special)

Die Kommission „stellt sich als eine spezielle Arbeitsgruppe dar, die die Aufgaben der Untersuchung, Überwachung, Vorlage und Veröffentlichung von Berichten im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen in der Zeit politischer Gewalt von 1965 bis 1990 wahrnimmt“.

Mitglieder der Kommission sind: Abel Barrera Hernández, Menschenrechtsaktivist und Anthropologe von Beruf; Eugenia Allier Montaño, Forscherin am UNAM-Institut für Sozialforschung; Carlos A. Pérez Ricart, CIDE-Forschungsprofessor; David de Jesús Fernández Davalos, Aktivist, ehemaliger Rektor der Universidad Iberoamericana und Journalistin; und Aleida García Aguirre, Historikerin zum Thema Folter in Mexiko.

Es wird sich auch aus dem Leiter des Innenministeriums, Martí Batres, über den für Encinas zuständigen Unterstaatssekretär zusammensetzen; dem Sekretär des SRE, Marcelo Ebrard; dem Leiter des Ministeriums für Finanzen und öffentlichen Kredit (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, sowie denen in verantwortlich für das Executive Committee of Victim Care (CEAV) und der Nationalen Kommission für die Suche nach Personen (CNB).

