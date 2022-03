71% der Morde an Frauen in Guatemala bleiben unbestraft

Guatemala-Stadt, 22 Mrz Guatemala hat seit 2008 2.168 Frauenmorde verzeichnet, und 71 Prozent von ihnen sind weiterhin ungestraft, so ein Bericht, der am Dienstag von einer Nichtregierungsorganisation veröffentlicht wurde. Das Zentrum für Wirtschaftsforschung (CIEN) stellte die Zahlen auf einer virtuellen Pressekonferenz vor, in der es weiter feststellte, dass Femizide im Jahr 2021 16% der gesamten Morde in Guatemala ausmachten. Die Analyse der Nichtregierungsorganisation wurde von der Ermittlungsbeamtin der Einrichtung, Corinne Dedik, durchgeführt, die daran erinnerte, dass das Frauenmordverbrechen 2008 von Guatemala gesetzlich festgelegt wurde und seitdem 2.168 Fälle von Frauenmorden oder Femiziden aufgetreten sind. Dedik gab auch an, dass im gleichen Zeitraum 630 Männer wegen Frauenmordes verurteilt wurden, was 29% der gesamten Morde entspricht, dh 71% der Morde an Frauen in der zentralamerikanischen Nation bleiben ungestraft. Der Forscher fügte hinzu, dass die Departements (Provinzen) Jutiapa und Zacapa im Osten des Landes die höchsten Frauenmordraten aufweisen, ebenso wie Santa Rosa (Süden) und Petén (Norden). Dedik sagte, dass laut durchgeführten Studien bei „40 Prozent“ der Femizide „in den zwei Jahren vor ihrer Ermordung eine Beschwerde der Opfer über Gewalt gegen Frauen“ eingereicht wurde. Der an diesem Dienstag von El Cien veröffentlichte Bericht über Frauenmord ist Teil des monatlichen „Crime Complaints Index“ in Guatemala, der von der Organisation eingereicht wurde, diesmal auf der Grundlage von Daten der Staatsanwaltschaft (MP, Staatsanwaltschaft). Guatemala ist nach den neuesten Berichten internationaler Organisationen eine der 20 gewalttätigsten Nationen der Welt. Im Jahr 2021 zählte es insgesamt 4.078 Morde, 16,5% mehr als die 3.500 im Jahr 2020 gemeldeten. Von der Gesamtzahl der 2021 in Guatemala getöteten Menschen gehörten 652 Frauen. Mehr als 60% der in der zentralamerikanischen Nation begangenen Morde sind auf Schussverletzungen zurückzuführen, und die meisten bleiben aufgrund des schwachen guatemaltekischen Justizsystems ungestraft, so Experten.